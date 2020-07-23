МЮ поднялся на 3-е место. Итоги 37-го тура АПЛ

Завершился очередной тур чемпионата Англии.
«Норвич Сити» — «Бернли» 0:2
Голы: Вуд Крис 45+5, Годфри Бен 80 (автогол)
«Борнмут» — «Саутгемптон» 0:2
Голы: Ингс Дэнни 41, Че Адамс 90+8
«Тоттенхэм» — «Лестер Сити» 3:0
Голы: Джастин Джеймс 6 (автогол), Кейн Харри 37, Кейн Харри 40
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0
«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» 0:1
Гол: Ришарлисон 46
«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Поденсе Даниэл 41, Кастро Хонни 68
«Уотфорд» — «Манчестер Сити» 0:4
Голы: Стерлинг Рахим 31, Стерлинг Рахим 40, Фоден Фил 63, Ляпорт Эмерик 66
«Астон Вилла» — «Арсенал» 1:0
Гол: Хассан Махмуд 27
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1:1
Голы: Гринвуд Мэйсон 51 — Антонио Мичейл 45+2 (пенальти)
«Ливерпуль» — «Челси» 5:3
Голы: Кейта Наби 23, Александер-Арнольд Трент 38, Вейналдум Джорджиньо 43, Фирмино Роберто 55, Окслейд-Чемберлен Алекс 84 — Жиру Оливье 45+3, Абрахам Тэмми 61, Пулишич Кристиан 7