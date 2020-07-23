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МЮ поднялся на 3-е место. Итоги 37-го тура АПЛ

23 июля 2020, 00:14

Завершился очередной тур чемпионата Англии.

«Норвич Сити» — «Бернли» 0:2
Голы: Вуд Крис 45+5, Годфри Бен 80 (автогол)

«Борнмут» — «Саутгемптон» 0:2
Голы: Ингс Дэнни 41, Че Адамс 90+8

«Тоттенхэм» — «Лестер Сити» 3:0
Голы: Джастин Джеймс 6 (автогол), Кейн Харри 37, Кейн Харри 40

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед» 0:0

«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» 0:1
Гол: Ришарлисон 46

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 2:0
Голы: Поденсе Даниэл 41, Кастро Хонни 68

«Уотфорд» — «Манчестер Сити» 0:4
Голы: Стерлинг Рахим 31, Стерлинг Рахим 40, Фоден Фил 63, Ляпорт Эмерик 66

«Астон Вилла» — «Арсенал» 1:0
Гол: Хассан Махмуд 27

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1:1
Голы: Гринвуд Мэйсон 51 — Антонио Мичейл 45+2 (пенальти)

«Ливерпуль» — «Челси» 5:3
Голы: Кейта Наби 23, Александер-Арнольд Трент 38, Вейналдум Джорджиньо 43, Фирмино Роберто 55, Окслейд-Чемберлен Алекс 84 — Жиру Оливье 45+3, Абрахам Тэмми 61, Пулишич Кристиан 7

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
23 июля в 10:34
Тупой нигер опять привёз на ровном месте!
Угадайте кто
Угадайте кто
23 июля в 06:23
    cska vperiod
    cska vperiod
    23 июля в 05:45
    Лестер отправили в зону ЛЕ и то под большим вопросом.
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    23 июля в 02:54
    Мда заползли еле с ничьих... Оле в Лч средняк на вылет.
    kotmyshka
    kotmyshka
    23 июля в 00:44
    Как-то еле-еле, ожидал победы...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    23 июля в 00:26
    МЮ класснее Челси
    Valeleo
    Valeleo
    23 июля в 00:16
    Это им прифартило.
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