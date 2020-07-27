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«Ювентус» досрочно оформил чемпионство. Итоги 36-го тура Серии А

вчера, 00:57

Завершились все матчи 36-го тура итальянской Серии А. «Ювентус» досрочно оформил чемпионство.

«Милан» — «Аталанта» 1:1
Голы: Чалханоглу Хакан 14 — Сапата Дуван 34

«Брешиа» — «Парма» 1:2
Голы: Дессена Даниэле 62 — Дармиан Маттео 59, Кулусевски Деян 81

«Дженоа» — «Интер» 0:3
Голы: Лукаку Ромелу 34, Санчес Алексис 83, Лукаку Ромелу 90+3

«Наполи» — «Сассуоло» 2:0
Голы: Хисай Эльсеид 8, Аллан 90+3

«Болонья» — «Лечче» 3:2
Голы: Паласио Родриго 2, Сориано Роберто 5, Бэрроу Муса 90+3 — Манкосу Марко 45+2, Фалько Филиппо 66

«Рома» — «Фиорентина» 2:1
Голы: Верету Жордан 45 (пенальти), Верету Жордан 87 (пенальти) — Миленкович Никола 54

«Верона» — «Лацио» 1:5
Голы: Амрабат Софьян 38 (пенальти) — Иммобиле Чиро 45+5 (пенальти), Милинкович-Савич Сергей 56, Корреа Хоакин 62, Иммобиле Чиро 83, Иммобиле Чиро 90+4 (пенальти)

«СПАЛ» — «Торино» 1:1
Голы: Д'Алессандро Марко 80 — Верди Симоне 57

«Кальяри» — «Удинезе» 0:1
Гол: Окака-Чука Стефано 3

«Ювентус» — «Сампдория» 2:0
Голы: Роналду Криштиану 45+7, Бернардески Федерико 67

«Ювентус» досрочно оформил чемпионство. Итоги 36-го тура Серии А

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