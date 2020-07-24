ГлавнаяНовости

Осечка «Ювентуса», ничья «Интера» с «Фиорентиной». Итоги 35-го тура Серии А

24 июля 2020, 01:09

Состоялись все матчи 35-го тура чемпионата Италии.

«Удинезе» — «Ювентус» 2:1
Голы: Несторовски Илия 52, Фофана Секо 90+1 — де Лигт Матийс 42

«Интер» — «Фиорентина» 0:0

«Аталанта» — «Болонья» 1:0
Гол: Муриэль Луис 63

«Сассуоло» — «Милан» 1:2
Голы: Капуто Франческо 42 (пенальти) — Ибрагимович Златан 19, Ибрагимович Златан 45+2

«Парма» — «Наполи» 2:1
Голы: Капрари Джанлука 45+3 (пенальти), Кулусевски Деян 87 (пенальти) — Инсинье Лоренцо 54 (пенальти)

«Лечче» — «Брешиа» 3:1
Голы: Лападула Джанлука 22, Лападула Джанлука 32, Сапонара Риккардо 70 — Дессена Даниэле 63

«Сампдория» — «Дженоа» 1:2
Голы: Габбьядини Маноло 32 — Кришито Доменико 22 (пенальти), Лерагер Лукас 72

«Торино» — «Верона» 1:1
Голы: Дзадза Симоне 67 — Борини Фабио 56 (пенальти)

«СПАЛ» — «Рома» 1:6
Голы: Черри Альберто 24 — Калинич Никола 10, Перес Карлес 38, Коларов Александар 47, Перес Бруно 52, Перес Бруно 75, Дзаньоло Николо 90

«Лацио» — «Кальяри» 2:1
Голы: Милинкович-Савич Сергей 47, Иммобиле Чиро 60 — Симеоне Джованни 45

Все новости
«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20
Вчера, 20:15 Комментарии51
МЮ поднялся на 3-е место. Итоги 37-го тура АПЛ
23 июля Комментарии7
Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло»
22 июля Комментарии14
«Ювентус» оторвался от преследователей. Итоги 34-го тура Серии А
21 июля Комментарии3
«Сельта» Смолова сохранила место в высшем дивизионе. Итоги сезона Ла Лиги
20 июля Комментарии20
МЮ продолжает бороться за Лигу чемпионов. Итоги 36-го тура АПЛ
18 июля Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 07:59
плохой тур)))
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 01:20
Неожиданно Юве влетел.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100