Осечка «Ювентуса», ничья «Интера» с «Фиорентиной». Итоги 35-го тура Серии А

Состоялись все матчи 35-го тура чемпионата Италии.
«Удинезе» — «Ювентус» 2:1
Голы: Несторовски Илия 52, Фофана Секо 90+1 — де Лигт Матийс 42
«Аталанта» — «Болонья» 1:0
Гол: Муриэль Луис 63
«Сассуоло» — «Милан» 1:2
Голы: Капуто Франческо 42 (пенальти) — Ибрагимович Златан 19, Ибрагимович Златан 45+2
«Парма» — «Наполи» 2:1
Голы: Капрари Джанлука 45+3 (пенальти), Кулусевски Деян 87 (пенальти) — Инсинье Лоренцо 54 (пенальти)
«Лечче» — «Брешиа» 3:1
Голы: Лападула Джанлука 22, Лападула Джанлука 32, Сапонара Риккардо 70 — Дессена Даниэле 63
«Сампдория» — «Дженоа» 1:2
Голы: Габбьядини Маноло 32 — Кришито Доменико 22 (пенальти), Лерагер Лукас 72
«Торино» — «Верона» 1:1
Голы: Дзадза Симоне 67 — Борини Фабио 56 (пенальти)
«СПАЛ» — «Рома» 1:6
Голы: Черри Альберто 24 — Калинич Никола 10, Перес Карлес 38, Коларов Александар 47, Перес Бруно 52, Перес Бруно 75, Дзаньоло Николо 90
«Лацио» — «Кальяри» 2:1
Голы: Милинкович-Савич Сергей 47, Иммобиле Чиро 60 — Симеоне Джованни 45