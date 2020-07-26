«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20

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вчера, 20:15

Сегодня, 26 июля, завершились все матчи заключительного тура (38) АПЛ .

«Ливерпуль» с 99 очками занял первое место. «Манчестер Сити» на второй строчке (81), «Манчестер Юнайтед» и «Челси» набрали по 66 очков, но по дополнительным показателям бронзу завоевали «красные дьяволы». Все 4 команды сыграют в Лиге чемпионов.

«Лестер» остановился на пятом месте (62 очка) и напрямую вышел в Лигу Европы. «Тоттенхэм», набрав 59 очков, занял шестое место и сыграет в квалификации ЛЕ .

«Вулверхэмптон» (7-е место) сможет выйти в квалификационный раунд ЛЕ , если «Арсенал» уступит «Челси» в финале Кубка Англии.

Покидают Премьер-Лигу «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич Сити».

38-й тур АПЛ :

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:1

Голы: Шлупп Джеффри 53 — Кейн Харри 13

«Челси» — «Вулверхэмптон» 2:0

Голы: Маунт Мэйсон 45+1, Жиру Оливье 45+4

«Бернли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2

Голы: Вуд Крис 44 — Биссума Ив 20, Коннолли Аарон 50

«Арсенал» — «Уотфорд» 3:2

Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (пенальти), Тирни Киран 24, Обамеянг Пьер-Эмерик 33 — Дини Трой 43 (пенальти), Уэлбек Дэнни 66

«Эвертон» — «Борнмут» 1:3

Голы: Кин Моизе 41 — Кинг Джошуа 13 (пенальти), Соланке Доминик 45+1, Станислас Джуниор 80

«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 0:2

Голы: Фернандеш Бруну 71 (пенальти), Лингард Джесси 90+8

«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед» 3:1

Голы: Че Адамс 50, Че Адамс 71, Ингс Дэнни 84 (пенальти) — Лундстрем Джон 26

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» 1:3

Голы: Гейл Дуайт 1 — ван Дейк Вирджил 38, Ориги Дивок 59, Мане Садио 89

«Манчестер Сити» — «Норвич Сити» 5:0

Голы: Жезус Габриэл 11, Де Брюйне Кевин 45+1, Стерлинг Рахим 79, Марез Рияд 83, Де Брюйне Кевин 90