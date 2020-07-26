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«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20

вчера, 20:15

Сегодня, 26 июля, завершились все матчи заключительного тура (38) АПЛ.

«Ливерпуль» с 99 очками занял первое место. «Манчестер Сити» на второй строчке (81), «Манчестер Юнайтед» и «Челси» набрали по 66 очков, но по дополнительным показателям бронзу завоевали «красные дьяволы». Все 4 команды сыграют в Лиге чемпионов.

«Лестер» остановился на пятом месте (62 очка) и напрямую вышел в Лигу Европы. «Тоттенхэм», набрав 59 очков, занял шестое место и сыграет в квалификации ЛЕ.

«Вулверхэмптон» (7-е место) сможет выйти в квалификационный раунд ЛЕ, если «Арсенал» уступит «Челси» в финале Кубка Англии.

Покидают Премьер-Лигу «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич Сити».

38-й тур АПЛ:

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:1
Голы: Шлупп Джеффри 53 — Кейн Харри 13

«Челси» — «Вулверхэмптон» 2:0
Голы: Маунт Мэйсон 45+1, Жиру Оливье 45+4

«Бернли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2
Голы: Вуд Крис 44 — Биссума Ив 20, Коннолли Аарон 50

«Арсенал» — «Уотфорд» 3:2
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (пенальти), Тирни Киран 24, Обамеянг Пьер-Эмерик 33 — Дини Трой 43 (пенальти), Уэлбек Дэнни 66

«Эвертон» — «Борнмут» 1:3
Голы: Кин Моизе 41 — Кинг Джошуа 13 (пенальти), Соланке Доминик 45+1, Станислас Джуниор 80

«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 0:2
Голы: Фернандеш Бруну 71 (пенальти), Лингард Джесси 90+8

«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед» 3:1
Голы: Че Адамс 50, Че Адамс 71, Ингс Дэнни 84 (пенальти) — Лундстрем Джон 26

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» 1:3
Голы: Гейл Дуайт 1 — ван Дейк Вирджил 38, Ориги Дивок 59, Мане Садио 89

«Манчестер Сити» — «Норвич Сити» 5:0
Голы: Жезус Габриэл 11, Де Брюйне Кевин 45+1, Стерлинг Рахим 79, Марез Рияд 83, Де Брюйне Кевин 90

«Вест Хэм» — «Астон Вилла» 1:1
Голы: Ярмоленко Андрей 85 — Грилиш Джек 84

«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20

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iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 02:43
турнирная табла из майскора)
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
сегодня в 01:58, ред.
Ливерпуль несмотря на победу в АПЛ должен усиливаться для защиты титула. МС Челси и МЮ будут тратить много бабок на покупки .Эти команды хотят быть на вершине в следующем сезоне и возможно именно эти три команды будут на высоких местах вместе с Ливерпулем. На выход Кариус, Адриан Шакири (к большому сожалению) Харби Кейн ,Эджария и Авонийи. Игроков которых надо оставить Брюстер, Филлипс, Уилсон и Груич. Игроков которых надо купить Тиагу Алькантара ,Адама Траоре ,Угурджан Чакыр, Джамал Луис и Хосе Хименес
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:55
Если усилят команду, то норм. Если нет, то в ЛЧ ловить им нечего!!!
А Ливерпуль с долгожданной победой в АПЛ!!!
ОТДЕЛЬНО ОТ ВСЕХ, ПОЗДРАВЛЯЮ САЛАХА и МАНЕ!!!
sparxx2
sparxx2 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:02
На месте мужика я бы этого клоуна завалил.....
allemz
allemz
вчера в 22:27
Гений Жозе "back in business
БУГАГА
allemz
allemz
вчера в 22:26
Ну молодцы стретфордцы, с Бруно удачно получилось. Под ЛЧ по-любому ещё закуп будет.
Nazi
Nazi ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
вчера в 21:51
Соглашусь, но это ваш предел :) Сам ведь знаешь лучше меня :)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 21:47
Хорошо что Астон вилла осталась в Апл,мне эта команда симпатична,в 2009 году за четверку боролись,ну тогда тоттенхэм боролась за 14-ое место!
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 21:42
Поклонников МЮ с победой и ЛЧ) Знаю некоторые очень хотели их возвращения туда.
Vredinka_online
Vredinka_online ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:42
неплохое судейство)) а Англии как и везде есть команды которые этому возразят)
anyway
anyway
вчера в 21:31
из борнмута жалко только Хау, эти бревна не заслуживают такого коача, пора бы ему в тоттен какой-нибудь
anyway
anyway
вчера в 21:26
рад что у Оле все получилось, надеюсь на трансферном рынке сложится все так же удачно как и в чемпионате после паузы)
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:22
Поздравления МЮ!!!
allemz
allemz
вчера в 21:22
Рекорды снова за МС!)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:20, ред.
МЮ вышел в ЛЧ благодаря Лингардиньооооооо!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:19
Жаль Борнмут, надеюсь не завязнут в ЧШ. Скорейшего возвращения!!!
bn20
bn20
вчера в 21:17
Мдеее... МЮ и Тоттенхен не заслужили таких высоких мест.
bn20
bn20 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:15
и в след. сезоне не попадут
bn20
bn20 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:14
в чем она хорошая? в том что вылетели?
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:14
Удивительно и как нас только клоун не топил в Чемпионшип , всё таки остались в АПЛ))) Лишь бы только убрали его теперь.
-Ко Чегара-
-Ко Чегара-
вчера в 21:09
Норм.
Будет кефирным трехи отгружать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:06
Уотфорд жалко, хорошая команда
Z. Kramer
Z. Kramer ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:59
Тоттенхэм попал в квалификацию ЛЕ, потому что Манчестер Сити выиграл Кубок Лиги.
particular
particular
вчера в 20:59
Доигранный турнир, интересные матчи, хорошая результативность, неплохое судейство, доминирование одних и бессилие других..:) АПЛ - это классно!
marvel777
marvel777
вчера в 20:57, ред.
фановая труба как всегда на ветке ноет) по ходу он матчи Ливера даже не смотрит настолько его МЮ заботит
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 20:48
Сил пройти парижских наемников хватит , не переживай )))
повторим )))
Nazi
Nazi
вчера в 20:46
Громко сказано :) С такой игрой, что МЮ, что несчастный Лестер, профукавший огромный гандикап, будут мальчиками для битья в ЛЧ. Как это не прискорбно.

От себя добавлю, что рад за Погбиуса, Марсиаля и Сульшера. Еще Решфорда. Остальные в этой команде слабенькие футболисты..

Соболезнования Лестеру, особенно жаль Варди и Роджерса..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:46
физручиньо даже в ле не попал)
BARRRS
BARRRS
вчера в 20:43
Мда после 2011 года , тока щас от Барсы отходят.
Брулин
Брулин
вчера в 20:42
Один мужик в Британии поставил 10 фунтов на то, что Лингард не забьёт ни одного гола и не отдаст ни одной голевой в АПЛ в этом сезоне.
На 97-й минуте Лингард разрушил эту ставку)))
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