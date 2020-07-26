«Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов. Итоги сезона АПЛ 2019/20

Сегодня, 26 июля, завершились все матчи заключительного тура (38) АПЛ.
«Ливерпуль» с 99 очками занял первое место. «Манчестер Сити» на второй строчке (81), «Манчестер Юнайтед» и «Челси» набрали по 66 очков, но по дополнительным показателям бронзу завоевали «красные дьяволы». Все 4 команды сыграют в Лиге чемпионов.
«Лестер» остановился на пятом месте (62 очка) и напрямую вышел в Лигу Европы. «Тоттенхэм», набрав 59 очков, занял шестое место и сыграет в квалификации ЛЕ.
«Вулверхэмптон» (7-е место) сможет выйти в квалификационный раунд ЛЕ, если «Арсенал» уступит «Челси» в финале Кубка Англии.
Покидают Премьер-Лигу «Борнмут», «Уотфорд» и «Норвич Сити».
38-й тур АПЛ:
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 1:1
Голы: Шлупп Джеффри 53 — Кейн Харри 13
«Челси» — «Вулверхэмптон» 2:0
Голы: Маунт Мэйсон 45+1, Жиру Оливье 45+4
«Бернли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:2
Голы: Вуд Крис 44 — Биссума Ив 20, Коннолли Аарон 50
«Арсенал» — «Уотфорд» 3:2
Голы: Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (пенальти), Тирни Киран 24, Обамеянг Пьер-Эмерик 33 — Дини Трой 43 (пенальти), Уэлбек Дэнни 66
«Эвертон» — «Борнмут» 1:3
Голы: Кин Моизе 41 — Кинг Джошуа 13 (пенальти), Соланке Доминик 45+1, Станислас Джуниор 80
«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 0:2
Голы: Фернандеш Бруну 71 (пенальти), Лингард Джесси 90+8
«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед» 3:1
Голы: Че Адамс 50, Че Адамс 71, Ингс Дэнни 84 (пенальти) — Лундстрем Джон 26
«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» 1:3
Голы: Гейл Дуайт 1 — ван Дейк Вирджил 38, Ориги Дивок 59, Мане Садио 89
«Манчестер Сити» — «Норвич Сити» 5:0
Голы: Жезус Габриэл 11, Де Брюйне Кевин 45+1, Стерлинг Рахим 79, Марез Рияд 83, Де Брюйне Кевин 90
«Вест Хэм» — «Астон Вилла» 1:1
Голы: Ярмоленко Андрей 85 — Грилиш Джек 84
А Ливерпуль с долгожданной победой в АПЛ!!!
ОТДЕЛЬНО ОТ ВСЕХ, ПОЗДРАВЛЯЮ САЛАХА и МАНЕ!!!
А Ливерпуль с долгожданной победой в АПЛ!!!
ОТДЕЛЬНО ОТ ВСЕХ, ПОЗДРАВЛЯЮ САЛАХА и МАНЕ!!!
БУГАГА
БУГАГА
Будет кефирным трехи отгружать.
Будет кефирным трехи отгружать.
повторим )))
повторим )))
От себя добавлю, что рад за Погбиуса, Марсиаля и Сульшера. Еще Решфорда. Остальные в этой команде слабенькие футболисты..
Соболезнования Лестеру, особенно жаль Варди и Роджерса..
От себя добавлю, что рад за Погбиуса, Марсиаля и Сульшера. Еще Решфорда. Остальные в этой команде слабенькие футболисты..
Соболезнования Лестеру, особенно жаль Варди и Роджерса..
На 97-й минуте Лингард разрушил эту ставку)))
На 97-й минуте Лингард разрушил эту ставку)))