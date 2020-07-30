Вагнер Лав — о ЦСКА: «Никаких гарантий мне никто не давал»

Бывший нападающий ЦСКА рассказал о несостоявшемся переходе в стан армейцев. В итоге футболист перешел в «Кайрат».

Один или два раза ко мне обращались российские клубы. Возможно, зная о моей связи с ЦСКА , другие клубы не решались даже начинать со мной переговоры. В России есть только одна команда, за которую я бы согласился играть ( ЦСКА ).