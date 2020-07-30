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Вагнер Лав — о ЦСКА: «Никаких гарантий мне никто не давал»

сегодня, 13:05

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся переходе в стан армейцев. В итоге футболист перешел в «Кайрат».

Один или два раза ко мне обращались российские клубы. Возможно, зная о моей связи с ЦСКА, другие клубы не решались даже начинать со мной переговоры. В России есть только одна команда, за которую я бы согласился играть (ЦСКА).

Гарантии от ЦСКА? Это случилось еще до контактов с ЦСКА. Я расторг контракт с «Коринтиансом» с одной целью — спокойно изучить и взвесить все варианты продолжения карьеры. Как я уже сказал, для меня имеют большое значение сложные вызовы, и одним из наиболее вероятных вариантов было как раз возвращение в ЦСКА. Но никаких гарантий мне никто не давал.

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Glyba
Glyba ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:28
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ For56tas (раскрыть)
    сегодня в 14:12
    Это вы сидите на шее у страны, а ЦСКА к Почте России отношения не имеет.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 13:54
    Старик, зачем ты им?
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:53
    Уровень уже его не тот что бы в ЦСКА блистать.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:50
    Зря так постпили наши функционеры, мне кажется, что от Вагнера толку было бы больше чем мы ожидаем от Гаича, хотелось бы ошибаться.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:45
    Возраст стал помехой, вот никаких гарантий и на давали.
    Удачи Ваня в Кайрате.
    Арбалет
    Арбалет
    сегодня в 13:35
    Обещали большую любовь.
    For56tas
    For56tas
    сегодня в 13:23
    Какие гарантии может дать цска с 4-го места, сидя на шее Почты России.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:05
    Ясно песня...никто и не даст
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