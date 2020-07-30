Вагнер Лав — о ЦСКА: «Никаких гарантий мне никто не давал»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся переходе в стан армейцев. В итоге футболист перешел в «Кайрат».
Один или два раза ко мне обращались российские клубы. Возможно, зная о моей связи с ЦСКА, другие клубы не решались даже начинать со мной переговоры. В России есть только одна команда, за которую я бы согласился играть (ЦСКА).
Гарантии от ЦСКА? Это случилось еще до контактов с ЦСКА. Я расторг контракт с «Коринтиансом» с одной целью — спокойно изучить и взвесить все варианты продолжения карьеры. Как я уже сказал, для меня имеют большое значение сложные вызовы, и одним из наиболее вероятных вариантов было как раз возвращение в ЦСКА. Но никаких гарантий мне никто не давал.
Удачи Ваня в Кайрате.
Удачи Ваня в Кайрате.