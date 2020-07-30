Кечинов: «Кокорин будет хорошим усилением для „Спартака“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» в московский клуб.

Кокорин — мастеровитый, очень квалифицированный футболист. Если Александр будет в хорошей форме, думаю, он должен помочь «Спартаку».

Если говорить о статистике, то в принципе ничего особенного после возобновления чемпионата он не совершил: были голы «Ростову», когда соперник играл молодежным составом, и потом ещё один мяч с пенальти [в ворота «Динамо»]. Но в принципе он в неплохой форме, хорошее движение было. Просто не хватало мячей, каких-то ярких голевых действий с его стороны. А так в принципе все нормально. Сейчас Кокорин подготовится, времени пусть и не так много, но недели две есть. Мое мнение, это будет усиление для «Спартака».