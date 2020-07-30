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Кечинов: «Кокорин будет хорошим усилением для „Спартака“»

вчера, 22:01

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в московский клуб.

Кокорин — мастеровитый, очень квалифицированный футболист. Если Александр будет в хорошей форме, думаю, он должен помочь «Спартаку».

Если говорить о статистике, то в принципе ничего особенного после возобновления чемпионата он не совершил: были голы «Ростову», когда соперник играл молодежным составом, и потом ещё один мяч с пенальти [в ворота «Динамо»]. Но в принципе он в неплохой форме, хорошее движение было. Просто не хватало мячей, каких-то ярких голевых действий с его стороны. А так в принципе все нормально. Сейчас Кокорин подготовится, времени пусть и не так много, но недели две есть. Мое мнение, это будет усиление для «Спартака».

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Все комментарии
Androshin
Androshin
сегодня в 00:18
С 7-го места даже Кокорин не вытащит.
Aчиститель
Aчиститель
вчера в 23:10
Кокорин где бы ни играл, никого не усилил.
Лакшери
Лакшери ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
вчера в 22:25
Скредняк по факту. 7 место.
ABir
ABir
вчера в 22:18
Он и колонии был реальным усилением
blitz
blitz
вчера в 22:13
Миллер уже локти кусает.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
вчера в 22:11
Не че отмоем и переучим)) дзюба будет на люстру лесть,что коко перешел в лучший клуб страны!
For56tas
For56tas
вчера в 22:04
Так же как и для Зенита, год болел, год в тюрьме сидел.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:03
Время покажет какое усиление
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