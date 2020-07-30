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Аджоев: «Подпалый показал свою состоятельность»

вчера, 16:03

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что руководство тульского клуба приняло решение о назначении Сергея Подпалого на пост главного тренера команды исходя из результатов, которые команда показывала при нем в конце сезона-2019/20.

Сергей Подпалый готовит команду к новому сезону. Идет сбор на нашей базе в Туле. Почему принято решение назначить Подпалого главным тренером? Ответ очень простой — мы в своей работе руководствуемся прежде всего результатом, этот критерий является основным.

Приняв команду на финише чемпионата, тренерский штаб во главе с Подпалым провел пять игр. В этих пяти встречах «Арсенал» одержал три победы, один раз проиграл и один раз сыграл вничью. Это приемлемый, достойный результат, кроме того, мы увидели в деле новых, молодых футболистов, которые способны приносить пользу «Арсеналу». Считаю, что в тех пяти играх тренерский штаб показал свою состоятельность, поэтому он продолжает работать с командой.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 18:28
Всё, нам крышка.
For56tas
For56tas
вчера в 16:27
Время покажет.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 16:06
Это очень хорошо
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