Аджоев: «Подпалый показал свою состоятельность»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что руководство тульского клуба приняло решение о назначении Сергея Подпалого на пост главного тренера команды исходя из результатов, которые команда показывала при нем в конце сезона-2019/20.

Сергей Подпалый готовит команду к новому сезону. Идет сбор на нашей базе в Туле. Почему принято решение назначить Подпалого главным тренером? Ответ очень простой — мы в своей работе руководствуемся прежде всего результатом, этот критерий является основным.

Приняв команду на финише чемпионата, тренерский штаб во главе с Подпалым провел пять игр. В этих пяти встречах «Арсенал» одержал три победы, один раз проиграл и один раз сыграл вничью. Это приемлемый, достойный результат, кроме того, мы увидели в деле новых, молодых футболистов, которые способны приносить пользу «Арсеналу». Считаю, что в тех пяти играх тренерский штаб показал свою состоятельность, поэтому он продолжает работать с командой.