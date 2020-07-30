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Агент Сафонов: «Кокорин — лучший игрок прошедшего чемпионата»

вчера, 17:20

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем форварда «Зенита» Александра Кокорина, который в скором времени может стать игроком «Спартака».

На мой взгляд, Кокорин — реально лучший игрок прошедшего чемпионата.

Дзюба? У них разная ситуация. Когда сезон только начинался, Дзюба забивал голы на «Газпром Арене», а Кокорин — в Бутырке или в исправительной колонии Белгородской области. Потом из-за коронавируса чемпионат прервали, да еще и «Сочи» не дали доиграть два матча. В другой ситуации, Кокорин мог бы по забитым мячам приблизиться к Дзюбе и Азмуну. На данный момент, это мое мнение, Саша — №1 в России. Поэтому за ним такая очередь выстроилась. По поводу Дзюбы нет такого ажиотажа.

Предложение от «Зенита»? Безусловно! Думаю, и Кокорин ждет конкретного предложения. Обиды и прочее недопонимание — разговоры в пользу нищих. Есть футбол и есть деньги. Конечно, «Зениту» нужно будет решать вопрос с Азмуном. Держать на лавке кого-то из трех дорогостоящих форвардов — неправильно. С другой стороны, у Семака появится маневр с составом, тактикой. Но есть не менее важный момент.

Перейдя в «Локомотив» или «Спартак», Кокорин усилит конкурентов. С Газпромом по финансам тяжело тягаться. Вспоминаю историю десятилетней давности. «Рубин» пытался преследовать «Зенит» в чемпионской гонке, но питерцы «дернули» из Казани Семака и Бухарова и конкурентов у «сине-бело-голубых» вообще не осталось, можно было спокойно побеждать в чемпионате, что и произошло.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 00:13
Мля не вопрос...для него лучший...
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:11
Дзюба продал душу голубому огоньку, когда на плите зажигается он падает на колени и начинает молиться.)))
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
вчера в 22:54
БезУсловно
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:02
У него вроде отчим агент. Хотя этот может и посредничает за пару лямов
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 22:01
Кроме того как дернули лидер у конкурентп - рнесет какую то чушь
kts
kts
вчера в 21:48
Да, Грязная история с Рубином. Бомжи верны себе..
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
вчера в 20:25
30 лет, как говорил Романцев - отработанный материал, к тому же с тяжёлым характером, упрямый как баран, и какой смысл его сажать на огромную зарплату
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:14, ред.
У Кокорина лучше всех поставлен удар стулом. И убить не убьет, а неприятностей не оберешься .
Gahi
Gahi
вчера в 19:50
На то он и агент, чтобы сомнительный товар преподнести за дорого в красивой обёртке.
valt134
valt134
вчера в 19:43
Агент Сафонов:Кокорин-лучший игрок чемпионата». Вот что БАЛАНДА животворящая делает!!! Предлагаю всю нашу «доблестную» РПЛ отправить «по этапу»(не в мягком вагоне). Глядишь, чемпионами МИРА станем...
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:20
А из-за чего Кокошка лучший то? Из-за того, что изощрённо издевался над детьми из Ростова, а в остальных матчах порол моменты и постоянно ходил по полю с тупейшей улыбкой 56а?
pomor 445
pomor 445
вчера в 19:11
Никогда он лучшим не был. Слишком ленив и избалован для этого. Он всегда был кандидатом в лучшие, как и подающей надежды звездой российского футбола.
starche
starche
вчера в 18:38
Не смешная глупость.
swift stream
swift stream
вчера в 18:30
С 7-го места лучших не бывает.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
вчера в 18:18
С какого перепоя он лучший? Поиграл всего пять или семь матчей. ))))
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 18:11
Ждем , что скажет агент маньяков))
Аpбитр
Аpбитр ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 18:05
p
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 18:03
в сизо конечно он лучший был ))
nubom
nubom
вчера в 17:54
Лучший 56 прошедшего чемпионата тот, кто выгнал Кокорина из Зенита...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:54
Пак уничтожит сафонова, он в ярости.
112910415
112910415
вчера в 17:53
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 17:53
    Кокоша забивал через себя в Бутырке.
    Если бы Дзюба ударил через себя, он бы переломился
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    вчера в 17:49
    Это ж надо такую фигню сказануть....ни Дзюба,ни Крыховяк,ни Влашич и даже не Ал.Миранчук,а сам Кокорин))))Ну делаааа
    Romkurch
    Romkurch
    вчера в 17:48
    До визита в офис спартака таковым не был.
    Lukajs
    Lukajs
    вчера в 17:38
    Лучший игрок тюрем, возможно.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    вчера в 17:31
    Бесспорно. Обсуждают аж бабки у подъезда)
    swift stream
    swift stream
    вчера в 17:30
    Оказывается, ему засчитали мячи, забитые в Бутырке. И кто только с таким агентом дела имеет?
    particular
    particular
    вчера в 17:29, ред.
    Агенты, если и делятся, то только туфтой и мнением..:)
    А пикантные реалии и суровую действительность, как правило, утаивают..:))
    Bikcon
    Bikcon
    вчера в 17:26
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      вчера в 17:24
      Ага, особенно в матче с командой школьников из Ростова-на-Дону. За то что он затащил в том матче можно даже было бы ЗМ дать, но, к сожалению, в этом году эта награда не вручается - а так шансы были бы высоки.
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