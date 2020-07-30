Агент Сафонов: «Кокорин — лучший игрок прошедшего чемпионата»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем форварда «Зенита» , который в скором времени может стать игроком «Спартака».

На мой взгляд, Кокорин — реально лучший игрок прошедшего чемпионата.

Дзюба? У них разная ситуация. Когда сезон только начинался, Дзюба забивал голы на «Газпром Арене», а Кокорин — в Бутырке или в исправительной колонии Белгородской области. Потом из-за коронавируса чемпионат прервали, да еще и «Сочи» не дали доиграть два матча. В другой ситуации, Кокорин мог бы по забитым мячам приблизиться к Дзюбе и Азмуну. На данный момент, это мое мнение, Саша — №1 в России. Поэтому за ним такая очередь выстроилась. По поводу Дзюбы нет такого ажиотажа.

Предложение от «Зенита»? Безусловно! Думаю, и Кокорин ждет конкретного предложения. Обиды и прочее недопонимание — разговоры в пользу нищих. Есть футбол и есть деньги. Конечно, «Зениту» нужно будет решать вопрос с Азмуном. Держать на лавке кого-то из трех дорогостоящих форвардов — неправильно. С другой стороны, у Семака появится маневр с составом, тактикой. Но есть не менее важный момент.

Перейдя в «Локомотив» или «Спартак», Кокорин усилит конкурентов. С Газпромом по финансам тяжело тягаться. Вспоминаю историю десятилетней давности. «Рубин» пытался преследовать «Зенит» в чемпионской гонке, но питерцы «дернули» из Казани Семака и Бухарова и конкурентов у «сине-бело-голубых» вообще не осталось, можно было спокойно побеждать в чемпионате, что и произошло.