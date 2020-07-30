Первый тренер Кокорина: «Конечно, лучше бы Саша пошёл в „Локомотив“»

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего , прокомментировал информацию о переходе игрока в «Спартак».

Конечно, лучше бы Кокорин пошел в «Локомотив». Все-таки он там воспитывался, и возвращение было бы логичным. Но, если клуб действительно решил отказаться от приобретения Саши из-за истории с Паком, «Спартак» — тоже хороший вариант. Это ведь народная команда. Кокорин сам знает, как ему лучше. Большой уже мальчик, сам выбирает.

Что касается болельщиков «Спартака», которые припоминают Кокорину его слова про невозможность перехода в стан красно-белых, все зависит от игры. В «Зените» к некоторым футболистам тоже сначала относились плохо. Мнение болельщиков меняется очень быстро. Будет Кокорин хорошо играть — будут болеть и носить на руках.

Я нисколько не сомневаюсь, что Кокорин выиграет конкуренцию у других нападающих «Спартака». Он сделает это за счет таланта, огромнейшего самолюбия и желания. После выхода Саши из тюрьмы я, зная его характер и умения, был уверен, что он вернется и заиграет на хорошем уровне.

Сейчас, куда бы Кокорин ни пошел, он будет играть. Даже по инстаграму посмотрите: если раньше он постоянно был в «рыбных» местах, то сейчас все фотографии — с семьей. Он сделал выводы. Главное, что он хочет играть. С таким настроем все задачи по плечу.