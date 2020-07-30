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Первый тренер Кокорина: «Конечно, лучше бы Саша пошёл в „Локомотив“»

вчера, 16:20

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего Александра Кокорина, прокомментировал информацию о переходе игрока в «Спартак».

Конечно, лучше бы Кокорин пошел в «Локомотив». Все-таки он там воспитывался, и возвращение было бы логичным. Но, если клуб действительно решил отказаться от приобретения Саши из-за истории с Паком, «Спартак» — тоже хороший вариант. Это ведь народная команда. Кокорин сам знает, как ему лучше. Большой уже мальчик, сам выбирает.

Что касается болельщиков «Спартака», которые припоминают Кокорину его слова про невозможность перехода в стан красно-белых, все зависит от игры. В «Зените» к некоторым футболистам тоже сначала относились плохо. Мнение болельщиков меняется очень быстро. Будет Кокорин хорошо играть — будут болеть и носить на руках.

Я нисколько не сомневаюсь, что Кокорин выиграет конкуренцию у других нападающих «Спартака». Он сделает это за счет таланта, огромнейшего самолюбия и желания. После выхода Саши из тюрьмы я, зная его характер и умения, был уверен, что он вернется и заиграет на хорошем уровне.

Сейчас, куда бы Кокорин ни пошел, он будет играть. Даже по инстаграму посмотрите: если раньше он постоянно был в «рыбных» местах, то сейчас все фотографии — с семьей. Он сделал выводы. Главное, что он хочет играть. С таким настроем все задачи по плечу.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:44
всё увидим, ждать не долго
ekliziast
ekliziast
вчера в 17:26
Даже Стрельцов после отсидки не вышел на свой уровень, а что говорить о Кокоше , который ни когда и не был сильным игроком.Здаётся мне , хапнет горюшка Спартак с этим вечно талантливым.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
вчера в 17:22
Так оно и есть ! Сколько футболистов зачахло в дебрях ГАЗПРОМа уже и не сосчитать.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:14
Утош! если бы не было газпрома все было бы по другому,как в старые добрые времена
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 17:11
Красивая жизнь явно повлияла на его игровые качества, тут не поспоришь.
pomor 445
pomor 445 ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
вчера в 17:08
Как в Динамо возвеличили, так и повелось. В Зените развенчали. Никто в Питере его талантом никогда не считал. Способный футболист с дурными повадками. Думали получится исправить и подтянуть до уровня Зенита - не получилось. Бог с ним. Пусть теперь Спартак попробует. Может получится.
pomor 445
pomor 445 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:02
В Зените он остался бы без лишних слов, но не оставляют. Не нужен руководству такой баловень, вечно подающий надежды стать звездой футболист, но приносящий только гадости человек.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 17:00
А кто твердит? Только бомжи и все!!!
pomor 445
pomor 445
вчера в 16:54, ред.
Уже столько лет твердят о таланте Кокорина, что никто не видел, но все поверили. А вот причуды его видели все, но верят, что мальчик повзрослеет, а он как был баловнем жадным до денег и развлечений, так им и остаётся.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:53
Сколько людей , столько и мнений. Одни советуют остаться в Зените, другие вернуться в Динамо, третьи за Локомотив, а Саша перешел в Спартак. Конкуренция там среди нападающих будет запредельная , на лавке сидеть никто не захочет, может даже кому то придется уйти. Ну , а делать прогнозы относительно игры Кокорина - дело неблагодарное. Может и блеснет, а может и не порет???
Все скоро узнаем, своими глазами увидим и тогда уж можно будет делать какие то выводы о полезности Александра.
Ждем начала чемпионата.
Всем удачи и здоровья!
pomor 445
pomor 445
вчера в 16:52
Большой уже мальчик, сам выбирает.
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Большой, но всё ещё мальчик. И повадок своих он не оставил. Просто стал осторожнее и менее спесив. Надолго ли?
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 16:46
Первый тренер по табуреткам:.
"Саша запомни, не в табуретках сила, а в замахе"
Lazurny
Lazurny
вчера в 16:35
Баня, водка, бабы и веселье, в тарасовке есть где разгуляться и табуретом помахать, Глушаков знает.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
вчера в 16:33
    swift stream
    swift stream
    вчера в 16:30
    Саша все равно играть нигде не будет, профукал лучшее свое время.
    Bikcon
    Bikcon
    вчера в 16:24
    Решил кафануть в спартаке.
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    вчера в 16:22
    Все его отговаривают. Зачем идти на понижение?
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