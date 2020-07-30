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Луценко: «В новом сезоне хочу забить минимум 15 мячей»

вчера, 18:07

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился планами на следующий сезон.

Спасибо тренерам и ребятам, без которых я бы не смог забить эти 15 мячей. Постараюсь в новом сезоне как минимум повторить этот результат. Тем более что с такими партнерами это реально.

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ Луценко отметился 15 голами, став одним лучших бомбардиров турнира, а также установил рекорд российских чемпионатов, забив 9 мячей головой.

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minai
minai
вчера в 19:57
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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:40
Во многом шансы на результативность Луценко в следующем сезоне будут зависеть от того кто будет тренировать и соответственно какую игру ставить.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:18, ред.
Главное, Луценко забил 15 голов и все с игры, в одном из последних матчей, не помню с кем он заработал пенальти но пробивать отказался, чтобы не попортить себе статистику, считаю он лучший из бомбардиров тем более 9 голов головой, браво!
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 19:04
Да,нашли к нему подход в Туле,и он, естественно,молодчина!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:37
Это форвард для внутреннего использования.
Abverin
Abverin
вчера в 18:35
Не в такой команде.
Romkurch
Romkurch
вчера в 18:27
Вряд ли это удастся.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:24, ред.
Все думали , что Луценко из Динамо уходит , чтоб доигрывать свой век, да не тут то было. Прорвало парня просто ну очень сильно. В Динамо ничего не получалось, моменты гробил почем зря, ну и Динамо с превеликой радостью отпустило парня на все четыре стороны. И тут случилось невероятное!!! Парень стал забивать регулярно голы , и красивые голы, да еще и большую часть головой. И это в 33 года.
Вот и получается, что не зря говорят про то , что каждый футболист должен найти свою команду и своего тренера. Теперь мы видим , что Евгению на закате карьеры это сделать удалось.
Удачи ему в новом сезоне!!! Ну и главное - без травм.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:22
буду рад если у тебя получится)) и желательно это забить в первой половине а после продолжить))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:09
Хорошее желание напа...
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