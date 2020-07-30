Луценко: «В новом сезоне хочу забить минимум 15 мячей»

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко поделился планами на следующий сезон.
Спасибо тренерам и ребятам, без которых я бы не смог забить эти 15 мячей. Постараюсь в новом сезоне как минимум повторить этот результат. Тем более что с такими партнерами это реально.
Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ Луценко отметился 15 голами, став одним лучших бомбардиров турнира, а также установил рекорд российских чемпионатов, забив 9 мячей головой.
Вот и получается, что не зря говорят про то , что каждый футболист должен найти свою команду и своего тренера. Теперь мы видим , что Евгению на закате карьеры это сделать удалось.
Удачи ему в новом сезоне!!! Ну и главное - без травм.
Вот и получается, что не зря говорят про то , что каждый футболист должен найти свою команду и своего тренера. Теперь мы видим , что Евгению на закате карьеры это сделать удалось.
Удачи ему в новом сезоне!!! Ну и главное - без травм.