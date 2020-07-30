Луценко: «В новом сезоне хочу забить минимум 15 мячей»

Нападающий тульского «Арсенала» поделился планами на следующий сезон.

Спасибо тренерам и ребятам, без которых я бы не смог забить эти 15 мячей. Постараюсь в новом сезоне как минимум повторить этот результат. Тем более что с такими партнерами это реально.