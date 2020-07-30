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Песьяков: «„Ростов“ движется в нужном направлении»

вчера, 18:42

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поблагодарил фанатов за поддержку, а также подвёл итоги завершившего сезона РПЛ.

Подводя итоги сезона, можно уверенно сказать, что наша команда движется в нужном направлении как на футбольном поле, так и за его пределами, о чём говорят высокие результаты нашего любимого клуба.

Хочется поблагодарить наших болельщиков. На каждом матче и каждой тренировке мы выкладываемся на 100 процентов ради вас. Нам важна и нужна ваша поддержка.

Напомним, что Песьяков был признан лучшим игроком «Ростова» в июле.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:58
Направление верное, но не покидает ощущение что все может закончится внезапно и однозначно, а Рыскин сотоварищи отправятся делать бизнес куда-нибудь в другое место.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:34
Удачи Ростову с Карпиным в новом сезоне!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:00
Только бы деньги не закончились.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:41
Без Карпина врядли Ростов мог добиться таких положительных результатов, фора федуну.
Glyba
Glyba
вчера в 19:34
Не понятно только в каком направлении.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:23
Тут надо отдать должное Карпину. Собрал тренер команду с мира по нитке, многие игроки оказались в своих бывших клубах ненужными, а в Ростове заиграли пуще прежнего. Это явная заслуга главного тренера. Не обладая внушительным бюджетом , команда из года в год находится на вершине турнирной таблицы, показывая при этом очень привлекательную игру. Надеемся что и в новом сезоне команда порадует нас. К сожалению концовка этого сезона была смазана. Но тут причины не зависящие от команды. Хочется верить , что к новому сезону команда подойдет в полной боевой готовности.
Удачи Ростову в РПЛ и в ЕК!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:06
Согласен с ним...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:50
Главное чтоб не нашлось опять деятелей развалить команду!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:48
пора стать стабильнее))
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 18:45
Нисколько не видно.
beefs
beefs
вчера в 18:44
успехов в будущем чемпионате...
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