Песьяков: «„Ростов“ движется в нужном направлении»

Вратарь «Ростова» поблагодарил фанатов за поддержку, а также подвёл итоги завершившего сезона РПЛ .

Подводя итоги сезона, можно уверенно сказать, что наша команда движется в нужном направлении как на футбольном поле, так и за его пределами, о чём говорят высокие результаты нашего любимого клуба.

Хочется поблагодарить наших болельщиков. На каждом матче и каждой тренировке мы выкладываемся на 100 процентов ради вас. Нам важна и нужна ваша поддержка.