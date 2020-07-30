Песьяков: «„Ростов“ движется в нужном направлении»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поблагодарил фанатов за поддержку, а также подвёл итоги завершившего сезона РПЛ.
Подводя итоги сезона, можно уверенно сказать, что наша команда движется в нужном направлении как на футбольном поле, так и за его пределами, о чём говорят высокие результаты нашего любимого клуба.
Хочется поблагодарить наших болельщиков. На каждом матче и каждой тренировке мы выкладываемся на 100 процентов ради вас. Нам важна и нужна ваша поддержка.
Напомним, что Песьяков был признан лучшим игроком «Ростова» в июле.
Удачи Ростову в РПЛ и в ЕК!!!
Удачи Ростову в РПЛ и в ЕК!!!