Павлюченко: «Кокорин будет биться за „Спартак“, это хорошее приобретение»

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Зенита» в московский клуб.

Я больше всего хотел, чтобы Кокорин перешёл именно в «Спартак». На мой взгляд, это 100% усиление для «Спартака». «Красно-белым» нужен именно такой футболист. Он тот футболист, который может сыграть в одно касание, отдать, отыграться, быть на подыгрыше и быть наконечником в атаке. Он креативный футболист, который может забивать много и отдавать передачи. Такие футболисты «Спартаку» очень нужны, поэтому, это, конечно, усиление.

Я не думаю, что он на зло «Зениту» перешёл в «Спартак» или еще что-то в этом роде. Это не так, Саша будет биться за «Спартак», он выбрал «Спартак», он молодец. Поэтому теперь всё зависит от него и только. Я склонен думать, что он заиграет в «Спартаке» и будет забивать много. Это хорошее приобретение. Я ему желаю успеха в «Спартаке».