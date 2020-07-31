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Павлюченко: «Кокорин будет биться за „Спартак“, это хорошее приобретение»

сегодня, 00:06

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в московский клуб.

Я больше всего хотел, чтобы Кокорин перешёл именно в «Спартак». На мой взгляд, это 100% усиление для «Спартака». «Красно-белым» нужен именно такой футболист. Он тот футболист, который может сыграть в одно касание, отдать, отыграться, быть на подыгрыше и быть наконечником в атаке. Он креативный футболист, который может забивать много и отдавать передачи. Такие футболисты «Спартаку» очень нужны, поэтому, это, конечно, усиление.

Я не думаю, что он на зло «Зениту» перешёл в «Спартак» или еще что-то в этом роде. Это не так, Саша будет биться за «Спартак», он выбрал «Спартак», он молодец. Поэтому теперь всё зависит от него и только. Я склонен думать, что он заиграет в «Спартаке» и будет забивать много. Это хорошее приобретение. Я ему желаю успеха в «Спартаке».

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 00:10
Да нет никакого Кокорина в Спартаке.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 00:09
Большие сомнения по этому поводу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:07
Время покажет ху из ху!
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