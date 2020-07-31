Карпин: «Коронавирус никуда не денется. В новом сезоне ничего не изменится»

Главный тренер «Ростова» в интервью журналисту Нобелю Арустамяну высказал свою позицию относительно регламента РПЛ на фоне пандемии коронавируса.

14 миллионов болеет в мире. У нас Песков болел, Мишустин, Федун. Пандемия. Даже не эпидемия — пандемия. Может заболеть кто угодно. Может быть, мы сейчас сидим с тобой заболевшие.

Правила для всех сделайте одинаковыми в чемпионате. Если можно больного человека отправлять домой, а остальным играть, то окей.

Регламент РФС говорил, что должны подчиняться требованиям Роспотребнадзора. Не можете договориться? Тогда не проводите! Почему во всех странах договариваются, а у нас не могут? Если не можете, тогда и не проводите чемпионат! Ну не можем договориться! Мы, что ли, виноваты?

И в следующем сезоне будут такие случаи. Сезон будет точно такой же. Как минимум полгода будет то же самое. Коронавирус никуда не денется. И так же будут зараженные. И они сейчас есть в каждой команде.

Просто говорят: «В списке заявленных игроков все тесты отрицательные». А незаявленные на матч, у них что? То есть они тренировались неделю, но не контактировали? Ну это бред.