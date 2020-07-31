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Карпин: «Коронавирус никуда не денется. В новом сезоне ничего не изменится»

сегодня, 21:09

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну высказал свою позицию относительно регламента РПЛ на фоне пандемии коронавируса.

14 миллионов болеет в мире. У нас Песков болел, Мишустин, Федун. Пандемия. Даже не эпидемия — пандемия. Может заболеть кто угодно. Может быть, мы сейчас сидим с тобой заболевшие.

Правила для всех сделайте одинаковыми в чемпионате. Если можно больного человека отправлять домой, а остальным играть, то окей.

Регламент РФС говорил, что должны подчиняться требованиям Роспотребнадзора. Не можете договориться? Тогда не проводите! Почему во всех странах договариваются, а у нас не могут? Если не можете, тогда и не проводите чемпионат! Ну не можем договориться! Мы, что ли, виноваты?

И в следующем сезоне будут такие случаи. Сезон будет точно такой же. Как минимум полгода будет то же самое. Коронавирус никуда не денется. И так же будут зараженные. И они сейчас есть в каждой команде.

Просто говорят: «В списке заявленных игроков все тесты отрицательные». А незаявленные на матч, у них что? То есть они тренировались неделю, но не контактировали? Ну это бред.

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Россия. Премьер-Лига 2020/2021  Россия: мнение  Ростов  Карпин Валерий
Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
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Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 23:51
Не пускать зрителей на стадион выгодно только спартаку, т.к. на них итак никто не ходил, на трибуне сидели в основном манекены
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:42
Карпин прав. В сентябре-октябре снова всех посадят на самоизоляцию и приостановят спортивные турниры
Triem
Triem
сегодня в 22:54
Заголовок прям приглашает сочинять стихи...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:41
Валер, палку не перегибай, зенит чемпион, остальным как кабинет решит
denmig
denmig
сегодня в 22:32
Даже не эпидемия - пандемия ! - Валере следовало получше гуглить перед интервью!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 22:16, ред.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 21:59
    иногда валера говорит верные вещи))
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:47
    Валера опять зрит в корень !
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 21:45
    А ведь бунтарь Валера прав.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 21:37
    Валера пацанов подтяните те что так хорошо начили игру против дядьков из сочи, забили первыми но не хвотила сил но эта их точно закалила. Удачи и здоровья
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 21:28
    Главврач «Спартака» Бутовский покинет клуб и перейдет на работу в «Рубин»
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    сегодня в 21:25
    В нашей стране мало кто готов взять на себя риски.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:22
    Валера,не кизди! А как все те вполне футбольные страны,которые свернули чемпионаты? Правда,у них нет Роспотребнадзора и всё решают врачи.
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    сегодня в 21:18
    Валера еще не понял, что в Лиге Приколов нет правил и специально регламентируется не все, чтоб потом как угодно можно было повернуть =))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 21:16
    Трудно с Валерой спорить он прав!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 21:11
    К сожалению никуда не деться, придется играть как есть.
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