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Ракицкий: «По заслугам Ловрен — топ-защитник. Поможем ему на первых порах»

сегодня, 20:48

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал уход из клуба Бранислава Ивановича и подписание защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля».

Мне кажется, мы с Ивановичем начали понимать друг друга, как пара центральных защитников, с моей первой недели в «Зените». Так и закончили — на огромном взаимопонимании. Хочу сказать Бано огромное спасибо!

Ловрен? Хорошо выступил на ЧМ-2018, дошел со сборной Хорватии до финала. Чемпион Англии, победитель ЛЧ. По заслугам он — топ-защитник. Будем помогать ему на первых порах и надеяться, что он поможет «Зениту». Скажу еще раз — очень хочется стать первыми и в третий раз подряд. Морально мы к этому готовы. Сейчас приведем себя в порядок физически и начнем новый сезон.

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 22:28
По заслугам его выкинули из Ливерпуля.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 22:06
Вот это самое гнилое, когда к человеку относятся по прошлому, а не по тому, что он делает сейчас! Прошлое уже никогда не вернётся.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 21:51
Игра покажет.
волгодон 2
волгодон 2 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 21:48
Всем надо помогать.Нет исключений.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:22
Топ защитникам не надо помогать...
blitz
blitz
сегодня в 21:16
Скажу еще раз — очень хочется стать первыми и в третий раз подряд. Морально мы к этому готовы.

Руководство уже намекнуло, что ничего не изменится и админресурс не подведёт?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:01
Ловрена гена должен оценить остальным не верю.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:53
Хороший трансфер Зенита за копейки
Лакшери
Лакшери
сегодня в 20:52
Я в вас верю
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:51
Посмотрим на этот топ???
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