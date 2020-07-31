Ракицкий: «По заслугам Ловрен — топ-защитник. Поможем ему на первых порах»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал уход из клуба Бранислава Ивановича и подписание защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля».
Мне кажется, мы с Ивановичем начали понимать друг друга, как пара центральных защитников, с моей первой недели в «Зените». Так и закончили — на огромном взаимопонимании. Хочу сказать Бано огромное спасибо!
Ловрен? Хорошо выступил на ЧМ-2018, дошел со сборной Хорватии до финала. Чемпион Англии, победитель ЛЧ. По заслугам он — топ-защитник. Будем помогать ему на первых порах и надеяться, что он поможет «Зениту». Скажу еще раз — очень хочется стать первыми и в третий раз подряд. Морально мы к этому готовы. Сейчас приведем себя в порядок физически и начнем новый сезон.
Руководство уже намекнуло, что ничего не изменится и админресурс не подведёт?
Руководство уже намекнуло, что ничего не изменится и админресурс не подведёт?