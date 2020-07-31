Ракицкий: «По заслугам Ловрен — топ-защитник. Поможем ему на первых порах»

Защитник «Зенита» прокомментировал уход из клуба Бранислава Ивановича и подписание защитника из «Ливерпуля».

Мне кажется, мы с Ивановичем начали понимать друг друга, как пара центральных защитников, с моей первой недели в «Зените». Так и закончили — на огромном взаимопонимании. Хочу сказать Бано огромное спасибо!