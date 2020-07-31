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Медведев: «Будем рады, если у Кузяева появится возможность играть в Европе»

сегодня, 20:54

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб сделал предложение о продлении контракта полузащитнику Далеру Кузяеву.

Мы сделали Далеру предложение, у него еще есть время подумать. Рассчитываем, что он согласится. Он сказал, что в России будет играть только в «Зените», но у него есть мечта попробовать себя в Европе. Если такая возможность ему представится, будем только рады.

Ранее появлялась информация, что агенты Кузяева предложили игрока «Бернли».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:54
Что-то маловато радости...
Если и дальше соотношение пришедших и ушедших будет 1 к 5-ти...то Медведев вскоре начнёт арендовать игроков из Сочи...)))
denmig
denmig
сегодня в 22:36
А чего с Шальке тёмные схемы не проворачиваем!?!? Медведь, читай мой коммент - эт ж золотое днище! Ну вот всё как вы есть!
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 21:31
Москва це Европа...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:10
Пора , если хочет в Европу.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:03
Такие как медведеву всячески постарается воспрепятствовать.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:56
Надо ему в Бернли хоть поиграет в Апл
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:55
А Кузяев то как будет рад......
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