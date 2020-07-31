Медведев: «Будем рады, если у Кузяева появится возможность играть в Европе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб сделал предложение о продлении контракта полузащитнику Далеру Кузяеву.
Мы сделали Далеру предложение, у него еще есть время подумать. Рассчитываем, что он согласится. Он сказал, что в России будет играть только в «Зените», но у него есть мечта попробовать себя в Европе. Если такая возможность ему представится, будем только рады.
Ранее появлялась информация, что агенты Кузяева предложили игрока «Бернли».
Если и дальше соотношение пришедших и ушедших будет 1 к 5-ти...то Медведев вскоре начнёт арендовать игроков из Сочи...)))
Если и дальше соотношение пришедших и ушедших будет 1 к 5-ти...то Медведев вскоре начнёт арендовать игроков из Сочи...)))