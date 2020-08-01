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Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории ФНЛ

01 августа 2020, 17:40
ЧертановоЛоготип футбольный клуб Чертаново (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории Футбольной национальной лиги.

Форвард вышел на поле в матче 1-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» сегодня, 1 августа.

Пиняев вышел на поле в возрасте 15 лет 8 месяцев и 30 дней. Ранее это достижение принадлежало Павлу Маслову, в возрасте 15 лет 11 месяцев и 2 дней вышедшему на поле в составе «Тюмени».

Стоит отметить, что в дебютном матче Пиняев отметился голевой передачей, но «Чертаново» уступил (1:2).

Не так давно Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

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cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:40
Молодец юноша!
ДСА
ДСА
01 августа в 18:43
Испортят теперь славой.
Wolf77785
Wolf77785
01 августа в 17:51
прогресса
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 17:41
Кто то должен быть...
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