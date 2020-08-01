Пиняев стал самым молодым дебютантом в истории ФНЛ

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01 августа 2020, 17:40

Нападающий «Чертаново» стал самым молодым дебютантом в истории Футбольной национальной лиги.

Форвард вышел на поле в матче 1-го тура ФНЛ со «Спартаком-2» сегодня, 1 августа.

Пиняев вышел на поле в возрасте 15 лет 8 месяцев и 30 дней. Ранее это достижение принадлежало Павлу Маслову, в возрасте 15 лет 11 месяцев и 2 дней вышедшему на поле в составе «Тюмени».

Стоит отметить, что в дебютном матче Пиняев отметился голевой передачей, но «Чертаново» уступил (1:2).

Не так давно Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».