Норвежский рэпер и ангольский дзюдоист. Будущее футбольной Европы

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14 июня 2020, 20:00

«Соккер.ру» нашел общий знаменатель для самых успешных молодых игроков в топ-5.

Если составить сборную талантов не старше 21 года, то получите в этом сезоне примерно вот такой состав:

Доннарумма («Милан») – Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Упамекано («Лейпциг»), Де Лигт («Ювентус»), Хакими («Боруссия» Д) – Камавинга («Ренн»), Эдегор («Реал Сосьедад»), Хаверц («Байер») – Санчо («Боруссия» Д), Холанд («Боруссия» Д), Мбаппе ( ПСЖ ).

С первой попытки можно догадаться, что объединяет десять человек за исключением одного – Трента из «Ливерпуля». Всех их активно сватают в другие клубы. Даже Де Лигта и того связывали с уходом из «Ювентуса», где не все получалось. Только зачем ему рисковать?

Если подумать, если оценить влияние пандемии на большой футбол – перенос Евро-2020, отсутствие полноценных сборов и отдыха, Лига чемпионов в августе, невозможность совершать много дорогих трансферов, разве что по бартеру, то можно сделать общий вывод в стиле Романа Широкова.

Молодежь, сидите дома! И такой совет абсолютно для всех в списке будет актуальным. Судите сами. Доннарумма не перейдет сейчас в команду, где ему будет легко адаптироваться без риска потери места в основе сборной или формы – читай, в «Ювентус». Зачем ему ехать в «Челси», где не заиграл самый дорогой голкипер в истории Кепа?

Хакими не нужно возвращаться в «Реал», но и искать новый клуб универсальному марокканцу, что может сыграть на любом из флангов защиты, не стоит – «Боруссия» Д остается кузницей талантов, где умеют соблюдать баланс в игре и знают, что надо ценить молодых. А если латераль попробует в Мадриде сместить чемпиона мира и Европы Карвахаля на лавку – может прогореть.

Как уже прогорел Эдегор, когда решил в юном возрасте тренироваться с первой командой «Реала» вместо игры на взрослом уровне, но в более простых клубах. Мартин в «Реал Сосьедаде» после неплохого отрезка под крылом у Слуцкого в «Витессе» смотрится прилично. Но не настолько, чтобы «Реал» отказался от новичков в полузащиту этим летом. Например, на первых полосах мадридских газет красуется фото Камавинги.

Семнадцатилетний уроженец Анголы до семи лет вообще не думал о футболе – занимался дзюдо, и лишь в 11 попал в серьезную школу «Ренна». Дальше последовал стремительный взлет, Эдуарду найдете в символических сборных незавершенного чемпионата Франции, его «красно-черная» команда попала в зону ЛЧ . Но это не значит, что Камавинга уже готов за 50-80 млн евро в семнадцать лет перебираться в клуб с высокой конкуренцией.

Даже если у человека уже есть опыт игры в топ-5 более одного удачного сезона – как у Санчо в «Боруссии» Д, то вряд ли именно этим непростым летом, вернее даже осенью – трансферное окно продлится дольше обычного, стоит рисковать всем. Тем более, если речь о 20-летнем англичанине, который вовремя ушел из «Манчестер Сити», а теперь может перейти в МЮ , но ничего от этого предметно не выиграть.

А что, если Санчо не заиграет? Тогда на одном фланге у сборной Саутгейта на Евро-2020 будет Стерлинг, а на втором не будет Джейдона. Столько таких звездочек было, что поспешили взвалить на плечи давление трансфера, но не справились? Майкл Оуэн в 22 года уже был с «Золотым мячом», но даже в двадцать пять не оказался готов к основе «Реала» ни морально, ни физически, ни тактически. Англичане не такие уж большие мастера адаптироваться, Санчо надо ценить то, как его ценят в Дортмунде.

Иначе можно стать еще одним Дембеле – перебраться в Ла Лигу, например, в «Реал», или поспешить вернуться в АПЛ – там его ждут в «Манчестер Юнайтед», но строго проиграть, выиграв только в зарплате. Но если такие парни, как Санчо или Холанд, будут стабильными, то заработают за карьеру достаточно. Тому же Эрлингу – вчерашнему школьнику, который недавно читал норвежский рэп, не стоит спешить со сменой клуба.

Холанд уже забил 41 гол за сезон на клубном уровне, находится в шаге от рекорда всей карьеры опытного Левандовски – у Роберта сорок четыре мяча после пятнадцати лет подготовки. Норвежец – сенсация сезона, но уже сейчас видно, что ему важно не переоценивать себя, учиться, набираться сил физически – выносливости не хватает не в конкретных матчах, а в целом на дистанции. У Холанда есть 10 голов в Лиге чемпионов, легко собирает мячи в Бундеслиге, не только на уровне австрийского чемпионата зажигал, но когда человеку всего 19 лет, ему не стоит спешить с трансфером.

Впрочем, Эрлинг как раз умный – отказался от «Манчестер Юнайтед» и пошел в клуб, где нужен в основе. И Мбаппе не глупый. Поэтому знает, что не стоит таким летом менять клуб. Если искать команду, где Килиан может оказаться в шаге от победы в Лиге чемпионов и в солидном чемпионате, то таких минимум три – «Ливерпуль», «Ювентус» и ПСЖ . Был еще «Манчестер Сити», но их могут выбросить из еврокубков.

Вот только «красные» пострадали финансово, и хотя была у их нового спонсора, что шьет экипировку, хитрая идея перевезти француза в команду Клоппа – готовились к сделке, заключив с «Ливерпулем» солидный контракт, пандемия эти планы разрушила. «Ювентусу» Мбаппе тоже не по карману, и «Реал» сейчас не рискнет. Как и сам Килиан. Ему накануне Евро-2020 важно быть в стабильной основе. А поскольку Леонардо фактически объявил, что Неймара не будет в «Барселоне» — нет предмета для разговора, у Бартомеу денег хватит на одного игрока дороже ста миллионов, и скорее возьмут молодого Лаутаро, то у Мбаппе еще один повод остаться.

ПСЖ не покинет его бразильский друг. У парижан будет возможность подписать сильного хавбека и защитника, а меткий Икарди уже в составе. Так совпало, что самые ценные и талантливые ребята сезона, даже если им не нужно становиться участниками дорогущего трансфера – Хакими или Эдегор уже на контракте с «Реалом», скорее должны остаться там, где сейчас, нежели рисковать, пробуя поймать журавля, отпуская птицу счастья, что уже в их руках.

Трансферное лето 2020 года может разочаровать любителей дорогих трансферов молодых футболистов, если таковые есть. Надо быть морально готовыми, что одаренные футболисты решат: раз у них есть козырь, которого лишены Роналду или Месси – время, то можно еще один сезон подождать. Санчо - в «Манчестер Юнайтед», Хаверца – в «Челси», а Мбаппе – в «Реале» или «Ливерпуле» будет интересно увидеть. Еще у двух французов – Камавинги и Упамекано, тоже может быть великое футбольное будущее, как и у двух норвежцев – Эдегора и Холанда.

И Кай Хаверц – рекордсмен Бундеслиги и невероятный талант. Однако обстоятельства складываются так, что всем лучше не спешить. Социальный футбольный лифт от выносливых и стабильных никуда не денется, а стать разочарованием за 100 миллионов евро – сомнительное удовольствие. Риск большой, Мбаппе стоит особняком – его просто никто себе позволить не может, но остальные тоже могут остаться там, где им комфортно. И это будет правильным решением, направленным на развитие футболиста.

Даже если игрок уже в великом клубе, как Фати или Родриго, то ему сложно раскрыться из-за конкуренции. Альфонсо Дэвису повезло – в основе великой команды, «Баварии», но тем же Осимхену или Ауару из чемпионата Франции не нужно спешить с трансфером именно этим летом. Когда футболисту 23-24 года, то уже и опыт есть, и плюсы с минусами изучил, и адаптироваться к давлению научился. А цвет европейского клубного футбола моложе 22 лет пока не готов к трансферам.

Даже Александер-Арнольд, если представить, что вдруг надо было менять клуб летом, мог не заиграть на новом месте так, как у «Ливерпуле». Где родится, там и пригодился – плохая пословица для амбициозного спортсмена, ведь Месси в Росарио, а Роналду в Фуншале ничего бы не выиграли. Но сейчас фиксируем уникальное совпадение – юные сенсации и очарования сезона поступят мудро, если останутся в клубах, которые сейчас представляют. Одному-двум, может, и можно рискнуть, но остальным не стоит спешить.