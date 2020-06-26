Новый Месси, гроза пенальтистов и рекордсмен РПЛ. Школьники рвутся в футбол

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сегодня, 16:00

«Соккер.ру» предупреждал – юные футболисты после карантина начнут дебютировать чаще.

«Мексиканский Месси», побивший давний рекорд

Пятнадцатилетний Лука Ромеро – уроженец Мексики, чьи аргентинские родители перебрались в Андалусию, когда парню было всего три года. В 2011-м году, когда парню было всего семь, «Барселона» пыталась заманить плеймейкера в «Ла Масию», но на преграде стали правила – нельзя забрать ребенка, которому нет десяти лет, если не проживает в регионе, где базируется твоя академия.

А вот когда Луке исполнилось 10 лет, то согласился на приглашение «Мальорки». В результате забил на юношеском уровне 230 голов в 108 матчах, и настолько впечатлил главного тренера клуба Висенте Морено, что тот выпустил против «Реала» парня, которому 15 лет и 219 дней. Сам по себе дебют еще ничего не значит, но школьник обратил на себя внимание, за него уже дерутся. И Мексика проиграла Аргентине – выступает за юношеские команды «альбиселесте».

Крошечный вундеркинд с прической из прошлого и сутулостью, что позволяет сравнить его с юным Марадоной чисто внешне – еще и тоже левша, но должен пройти большой путь, чтобы запомниться не только тем, что побил рекорд 1939-го года Сансона из «Сельты». Но дебютант особенный, ведь в Ла Лиге 81 год ждали настолько юного футболиста. Ромеро – интересный футболист, хотя есть в нем «аймаристость» и «рикельмистость». Не из всех аргентинских талантов получаются Месси и Марадона.

Полтавский спаситель, или фокусы в стиле Ван Гала

«Ворскла» играла в полуфинале Кубка Украины против «Мариуполя», силы оказались равны – дошли до серии пенальти. И тут Юрий Максимов – тот, что играл за «Вердер», а потом немного тренировал «Мордовию», решил, что полтавской команде не хватает в воротах школьника. Павлу Исенко лишь 16 лет, 2003 года рождения – через месяц стукнет семнадцать, раньше выступал в юношеском первенстве.

Но Максимову был нужен вратарь именно для пенальти. Как Ван Гал на ЧМ -14 с заменой Силлессена на Крула, наставник снял основного голкипера и выпустил мастера дуэлей. Стоит признать, у Исаенко есть талант – взял три удара в серии, причем два были крайне сложными. Действует верно, не позволил сопернику забить «паненкой». В первом случае сместился в угол, чем запутал оппонента.

На удивление техничный подход для 16-летнего. Учитывая, что Пятов тоже начинал в «Ворскле», а основной голкипер клуба – 21-летний Дмитрий Ризнык, стал в прошлом году чемпионом мира со сборной Украины U-20, Исаенко продолжает славные традиции. Но Павлу важно не спешить в киевское «Динамо». Коваль в свое время так же геройствовал в школьном возрасте, а в 27 лет оказался в Саудовской Аравии.

Очередной немецкий вундеркинд, огорчивший Нойера

Еще одно новое лицо, с которым можно познакомиться после возобновления футбольных матчей – самый молодой игрок в истории «Байера» в Бундеслиге. Речь о полузащитнике Флориане Вирце, который сначала дебютировал против «Вердера», а чуть позже вышел против «Баварии», обыграл чемпионскую защиту и забросил мяч в дальний угол над Нойером.

Забить Мануэлю – уже престижно, а сделать это в 17 лет и 34 дня – побить рекорд Бундеслиги, ведь нет автора гола моложе, чем Флориан. Теперь нет, ведь хавбек «Байера» опередил Нури Шахина, что в семнадцать лет огорчил соперника в футболке «Боруссии» Д. Турецкого хавбека ждала довольно успешная карьера, хотя полностью реализовать потенциал не сумел.

А вот Вирц может пойти по стопам людей, прошедших школу «Байера» — тут и Тони Крооса можно вспомнить с его успешной стажировкой в Леверкузене, и Кая Хаверца, хотя последний сам юный. Питер Бош пришел в «Байер» после работы в «Аяксе», не удивительно, что умеет доверять талантливым игрокам. Но тут важно не сломать юношу морально или физически. Тем более что бриллиант Вирц достался «фармацевтам» бесплатно – ушел из школы «Кельна».

Участник антирекорда, о котором говорит весь мир

Как можно не упомянуть фаната Давида Де Хеа? В комментарии к новости о рекорде Ромеро в Ла Лиге пришел Заболотный из «Сочи» и попробовал пошутить: «Надеюсь, „Реал“ поддался и Рамос не обидел ребенка». Юмор уровня того, как Антон играл за «Зенит». Во-первых, футболисты Федотова не поддались юниорам из «Ростова», хотя могли не побеждать 10:1, набивая себе разницу мячей на будущее.

Во-вторых, Рамос себя любит и уважает. Зидан никогда бы не позволил «Реалу» сыграть матч против целой команды юниоров, это позор. Ла Лига бы себе не позволила такое в 21 веке, ведь им нужно, чтобы их смотрели во всем мире. РПЛ это не нужно, судя по всему, поэтому Денис Попов из «Ростова» вместе с десятком юных футболистов дебютировал в РПЛ . Заболотный, похоже, не понимает разницу между выходом на замену в проигранном матче против «Реала» и полуторачасовым поединком против взрослой команды «Сочи».

Она заключается в нагрузках, в разнице в подготовке – поэтому и не было в истории РПЛ вратаря, который собрал за матч 15 сэйвов, как Попов. И не было вратаря, чья команда проиграла 10:1, а его признали «Игроком матча» — до Дениса. Семнадцатилетний голкипер из школы «Ростова» стал звездой федерального масштаба, в отличие от форварда, что ему забивал. Денис попал на «Вечерний Ургант», но не оставил впечатление человека, что в карьере согласится в зрелом возрасте уничтожать юношеский состав соперника.

Желаем вратарю под присмотром тренеров академии «Ростова» и Кафанова успехов, каких достиг Акинфеев – еще один 17-летний дебютант, которого окружали взрослые, поэтому ему было куда проще.

Что объединяет всех юных дебютантов?

Симпатии публики – общий знаменатель, а еще опасность – тяжело подтвердить выданные так рано авансы. Юным игрокам несложно стать сенсацией часа, футбол – спорт вундеркиндов. Фанаты со стажем помнят, какими комплиментами осыпали юных Роналду и Месси. Причем тогда у них было ноль хейтеров на двоих.

Но параллельно не забыты истории самых молодых авторов голов или дебютантов, что потом не раскрывались, вроде Джано или Олинга. Но и успехи будут. Например, Камавинга, Фати, Эспозито и Джованни Рейна появляются на поле в составах «Ренна», «Барселоны», «Интера» и «Боруссии» Д – высокий уровень.

Впрочем, только первого выпускали часто, постепенность выхода на взрослый уровень важна. Так что когда Быстров говорит, что игроки «Ростова» «запаздывают с развитием», то выдает в себе человека, который никогда не будет тренером – не в курсе, что игра стала интенсивнее, чем во времена юных Быстрова или Аршавина.

Даже в голландской Ере нет в этом сезоне никого моложе 18 лет. Даже в Португалии, где работают на продажу, всего два 17-летних, причем провели эти ребята 190 минут на двоих. Тут как с Харви Эллиоттом из «Ливерпуля» — семнадцатилетний парень сыграл пока 7 минут в качестве поощрения от Клоппа, но понятно, что его здоровьем никто рисковать не станет.

В теории школьник, окруженный взрослыми мужиками, может показать невероятный футбол – вспомните Сеска, который в юности творил такое, что даже в старости не умел. Но никто и нигде не бросает в бойню целую команду из школьников и людей без опыта высшей лиги. Зато интенсивность календаря и появление пяти замен толкает тренеров на эксперименты.

И, если судить по успеху Максимова – «Ворскла» сыграет в финале Кубка Украины против «Динамо», или Боша – получил 17-летнего хавбека в основную обойму, отдельные эксперименты уже удачные. Запомним этих ребят и будем приглядывать за ними, ведь прорваться на вершину после успешного дебюта в футболе сложно, но можно – десятки будущих легенд начинали в 17-18 лет и не исчезали из небосвода до завершения карьеры.