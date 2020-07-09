Главные таланты «красных». Они – будущее «Ливерпуля»

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сегодня, 16:30

«Ливерпуль» дает понять, что сильно тратиться не намерен. Поэтому ему нужны внутренние резервы. «Соккер.ру» — о тех, кто будет ковать победы «красных» в будущем.

Мало стать чемпионом Англии, необходимо еще и закрепиться в статусе лидера, желательно на долгие годы. И сделать это можно не только большими финансовыми вливаниями и закупкой все новых и новых звезд – к тому же вряд ли это путь «Ливерпуля», который к деньгам относится вдумчиво. К тому же экономические проблемы, порожденные пандемией коронавируса, сильно ограничивают возможности клубов в приобретении новичков. Да и Юрген Клопп дал понять, что большинство из тех громких имен, которые связываются с «красными», по сути, плод слухов – не более.

Клопп говорил:

Мы не можем тратить миллионы, миллионы и миллионы только потому, что нам этого хочется, что это якобы приятно делать. Мы никогда не хотели этого. Мы хотим усилить состав, и наш состав силен. Проблема сильного состава в том, что есть вопрос: как его еще больше усиливать? Очевидно, что работает схема с большими деньгами. Но она никогда не может ограничиваться только деньгами. Вы должны проявлять креативность, и мы стараемся это делать. Мы пытаемся найти решение внутри команды, и нам многое предстоит сделать. У нас есть игроки, которые могут сделать большие шаги.

Настоящий гегемон должен уметь и из внутренних резервов извлекать пользу, делать суперзвезд из собственных воспитанников. И у «Ливерпуля» есть футболисты, которые в самом ближайшем будущем способны стать игроками основного состава и выйти в ранг звезд. Поэтому к ним стоит присмотреться уже сейчас.

Харви Эллиотт

Как бы подтверждая слова Клоппа о поиске внутренних резервов, «Ливерпуль» на днях объявил о подписании полноценного контракта с 17-летним нападающим Эллиоттом. Можно не сомневаться, что в следующем сезоне у него будет немало шансов проявить себя. В этом сезоне он сыграл в трех матчах Кубка Лиги и в трех матчах Кубка Англии, неплохо себя проявив. А известен стал еще в 2018 году, когда играл за «Фулхэм». Тогда он стал самым молодым игроком в Англии, вышедшим на поле на профессиональном уровне – это случилось в 15 лет и 174 дня в матче Кубка Лиги с «Миллуолом». Позднее он же стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в Премьер-Лиге – в возрасте 16 лет и 30 дней. Так что он уже на виду. А еще он успел завоевать уважение фанатов «Ливерпуля», когда отказался от возможности пожать руку Серхио Рамосу, когда «Реал» пытался его подписать. Отказался за то, что Рамос нанес травму Мохамеду Салаху в финале Лиги чемпионов 2018 года.

Риан Брюстер

Ему еще не удалось выступить на взрослом уровне на «Энфилде», но этот 20-летний нападающий имеет хорошие показатели в «Суонси», который брал его в аренду. В 13 матчах Чемпионшипа Брюстер забил шесть мячей. Он получал очень хорошие оценки, когда выступал в юношеской команде «Ливерпуля», так что на него точно рассчитывают. Учитывая, как Брюстер обрастает мясом в Чемпионшипе, шанс свой в составе «красных» он получит точно.

Лейтон Кларксон

18-летний полузащитник не сразу стал проявлять себя, до нынешнего сезона вряд ли кто-то обращал на него внимание, как это было, например, с Эллиотом. Но в нынешнем сезоне он получил свой шанс в матче Кубка Англии со «Шрусбери», когда «Ливерпуль» выставил команду молодежи и победил. Кларксон был очень хорош в той встрече. Он же блистал и в товарищеской игре с «Блэкберном» (6:0), когда забил гол и устраивал концерт с разрывом обороны соперника. На его индивидуальное мастерство нельзя было не обратить внимание.

Ки-Яна Хувер

А 18-летний Хувер сыграл за «Ливерпуль» еще в прошлом сезоне в Кубке Англии, потом хорошо выступил в рамках предсезонной подготовки минувшим летом. Так что даже немного удивительно, что в нынешнем сезоне он сыграл всего три раза за основную команду. Этот защитник может действовать на правом фланге или в середине, он даже успел отличиться голом, когда «Ливерпуль» прошел «МК Донс» в Кубке Лиги в начале сезона. Голландец был самым молодым игроком «Ливерпуля» в Кубке Англии, пока Эллиот не побил этот рекорд в нынешнем сезоне.

Кертис Джонс

Если вы атакующий полузащитник из «Ливерпуля» и пытаетесь пробиться в основную команду «красных», то фанаты автоматически будут сравнивать вас со Стивеном Джеррардом. Это давление на Джонса будет только нарастать по мере того, как Кертис проявляет себя все ярче. 19-летний хавбек уже восемь раз выступал за «Ливерпуль», а в том самом матче молодых против «Шрусбери» он был капитаном. А на молодежном уровне Джонс не знает себе равных. В Юношеской Лиге УЕФА он оформил хет-трик в матче с «Наполи» (7:0).

Джеймс Милнер сейчас является стабильной альтернативой Энди Робертсону на левом фланге обороны в случае травмы последнего. Но и Милнеру необходима замена. И 19-летний алжирец Ляруси может получить больше шансов в ближайшее время. Он участвовал в победе в Кубке Лиги над «Эвертоном», в матче со «Шрусбери» в этом сезоне. И наверняка будет рассматриваться как уже основной дублер Робертсона в следующем сезоне. А дальше – всё в его руках.

19-летнему Уильямсу чуть ли не тяжелее остальных придется, ведь играет он на позиции невероятного Трента Александер-Арнольда, который не собирается в ближайшие годы снижать планку. Но Уильямс тоже весьма хорош, сочетая в себе навыки отличного защитника и эффективного помощника в атаке. В памятном матче со «Шрусбери» он был лучшим игроком. В Премьер-Лиге он выступил в матче с «Кристал Пэлас» (4:0) и успел за 16 минут отлично себя проявить, получив два хороших голевых момента.