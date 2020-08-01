Кокорин прошёл медосмотр в «Спартаке»

Форвард Александр Кокорин близок к переходу в «Спартак».
По информации источника, Кокорин уже прошел медицинский осмотр в московском клубе, и его презентация в качестве футболиста красно-белых состоится 3 августа.
Отмечается, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов медосмотр еще не прошел, и о его трансфере объявят уже после презентации Кокорина.
Ранее появлялась информация, что анонс трансфера Кокорина в «Спартак» был перенесен из-за смерти матери форварда Александра Соболева.
Вот должен повар возбудиться,
Стал урка в красно-белый строй,
Есть чем спартаковцам гордиться,
В "народном" клубе их "герой"...)))
Вот должен повар возбудиться,
Стал урка в красно-белый строй,
Есть чем спартаковцам гордиться,
В "народном" клубе их "герой"...)))
упс ...глубоко и долго...
упс ...глубоко и долго...
.каким *** был он в Зените, таким же *** будет и в Спартаке _
.с чего тут переобуваться только не понятно _
.какая разница в форме Зенита он, или Спартака ??
.любителем он и останется, профессионалом его цвет формы не сделает _
.каким *** был он в Зените, таким же *** будет и в Спартаке _
.с чего тут переобуваться только не понятно _
.какая разница в форме Зенита он, или Спартака ??
.любителем он и останется, профессионалом его цвет формы не сделает _
Из Академии Зенита:
2. Александр Васютин
3. Денис Терентьев
4. Данил Круговой
5. Данила Прохин
6. Даниил Шамкин
7. Леон Мусаев
8. Далер Кузяев
9. Алексей Сутормин. Этот не 100%-ный, но считается воспитанником по системе УЕФА, т.к. выступал за старшие команды и молодёжку Зенита с 2010 по 2012 год, т.е. УЕФА признаёт его продуктом системы Зенита.
Из Академии Зенита:
2. Александр Васютин
3. Денис Терентьев
4. Данил Круговой
5. Данила Прохин
6. Даниил Шамкин
7. Леон Мусаев
8. Далер Кузяев
9. Алексей Сутормин. Этот не 100%-ный, но считается воспитанником по системе УЕФА, т.к. выступал за старшие команды и молодёжку Зенита с 2010 по 2012 год, т.е. УЕФА признаёт его продуктом системы Зенита.