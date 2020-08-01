Кокорин прошёл медосмотр в «Спартаке»

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01 августа 2020, 20:56

Форвард близок к переходу в «Спартак».

По информации источника, Кокорин уже прошел медицинский осмотр в московском клубе, и его презентация в качестве футболиста красно-белых состоится 3 августа.

Отмечается, что полузащитник «Уфы» медосмотр еще не прошел, и о его трансфере объявят уже после презентации Кокорина.

Ранее появлялась информация, что анонс трансфера Кокорина в «Спартак» был перенесен из-за смерти матери форварда Александра Соболева.