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Кокорин прошёл медосмотр в «Спартаке»

01 августа 2020, 20:56

Форвард Александр Кокорин близок к переходу в «Спартак».

По информации источника, Кокорин уже прошел медицинский осмотр в московском клубе, и его презентация в качестве футболиста красно-белых состоится 3 августа.

Отмечается, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов медосмотр еще не прошел, и о его трансфере объявят уже после презентации Кокорина.

Ранее появлялась информация, что анонс трансфера Кокорина в «Спартак» был перенесен из-за смерти матери форварда Александра Соболева.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 августа в 21:13
Я же тебе пишу - в составе 25-ти, т.е. в составе главной команды по новому лимиту.. Будут ли в основе на поле, т.е. 11-ти, и сколько игрового времени проведут - это зависит только от них.
di byadjo
di byadjo ответ Ромбик (раскрыть)
02 августа в 13:03
    Сп62
    Сп62
    02 августа в 10:44
    Перед заключением контракта Шурик посоветовася с другом Артёмом. Артём, как спартаковец, дал добро. А друг другу плохого не посоветует.
    Брулин
    Брулин
    02 августа в 10:36
    Будет забавно. Если Урунов будет мощно играть,а Кокорин через раз да и то не шибко с самоотдачей. Ведь за все те годы,что Кокорин в профессии у него ярких сезонов было нуль.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ pomor 445 (раскрыть)
    02 августа в 10:06
    Понятно, зенит 3 но не основа
    Багров-брат
    Багров-брат
    02 августа в 09:51
    Видимо совсем в "народном" стане всё плохо, сидельца решили пригреть.
    Вот должен повар возбудиться,
    Стал урка в красно-белый строй,
    Есть чем спартаковцам гордиться,
    В "народном" клубе их "герой"...)))
    viv
    viv ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
    02 августа в 09:46
    Вам он уже барбарисок напихал, все помнят.
    Храневец
    Храневец
    02 августа в 08:56
    НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ В НАРОДНОЙ КОМАНДЕ ! ВСЕ ПО ПОНЯТИЯМ !
    Anatoliy Makoveev
    Anatoliy Makoveev
    02 августа в 08:44
    Утиные истории
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    02 августа в 06:26, ред.
    Ждем. Это действительно будет усиление. Еще надо хорошего опорника. А насчет гнобили или не гнобили, переобувались кто то или нет??? Мы тут каждый день друг друга гнобим и дзюба же воспитаник Спартака играет в зените, как и Погребняк играл, Быстров..... Ну и что...???? Становились они чемпионами, брали кубки для своих команд, где они играли. Схавали же их переходы. Поэтому по Кокорину остыньте. Ну будет он играть в Спартаке и что....??? Для меня главное, как будет играть.???
    Юрниекс
    Юрниекс
    02 августа в 01:03
    Подкормят бромонтаном...и превратиться в настоящего хряка..
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    01 августа в 23:57
    дзагоеву некогда он барбариски в в рот себе пихает...
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    01 августа в 23:55
      Evilhuman
      Evilhuman ответ Footbolista (раскрыть)
      01 августа в 23:13
      Да это понятно всё, игроки приходят и уходят, клубы остаются, Зенит отлично пойдет дальше без Кокорина, вы также прекрасно пойдете дальше с ним , это всё так, забавы ради)
      Jake Sully
      Jake Sully ответ Footbolista (раскрыть)
      01 августа в 23:10, ред.
      Дзюба как никак ваш воспитанник, может года через 3 когда ему надоест футбол и перейдет обратно домой)) выбьет себе последний нормальный контракт, я буду только рад за него))
      Kosmos58
      Kosmos58
      01 августа в 23:09
      Так и останется Кокошей на всю жизнь!.. Не приятный тип!!!
      spennu
      spennu ответ pomor 445 (раскрыть)
      01 августа в 23:08, ред.
      .ты как за Брата тут надрываешься _ пыхтишь чё-то зазря _

      .каким *** был он в Зените, таким же *** будет и в Спартаке _

      .с чего тут переобуваться только не понятно _

      .какая разница в форме Зенита он, или Спартака ??

      .любителем он и останется, профессионалом его цвет формы не сделает _
      CSKA2012
      CSKA2012
      01 августа в 22:58, ред.
      Эх Кокорин футбольная шлюпка )) Анжи, возвращение в Динамо, Зенит , Сочи , теперь и Спартак , если он действительно был золотым активом его бы из Динамо никто и никуда не отпустил на момент предложений из Махачкалы. А уехал он прямиком в Европу, так как будто вечно перспективных ходит.
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      01 августа в 22:57
      Свершившийся факт это контракт и сумма с нулями в нём.А пока это только слухи.
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      01 августа в 22:51
      Да ни насколько, ему плевать на цвет футболки, он просто выбил контракт по жирнее, а играть он и не собирается!
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов
      01 августа в 22:48
      Пошёл слух что Жиго могут продать, если это так, в совокупности с этими трансферами (Кокорин и Урунов) - пи394ц Спартаку!
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
      01 августа в 22:47
      Надо грузина из Рубина забирать.
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      01 августа в 22:47
      Не че с моим лазурные цвета,приведем в порядок и будет кержакову трешки лажить в ДОМ!!!
      Ромбик
      Ромбик ответ trimetil (раскрыть)
      01 августа в 22:45
      А бомжи Дзюбу не гнобили ??? Неадекватов полно не пополняй их ряды такими вопросами
      trimetil
      trimetil
      01 августа в 22:44
      А поросявые его не гнобили год назад?
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      01 августа в 22:44
      Если Дзагоева к вам привезут, я буду просто несказанно рад!!!
      Ромбик
      Ромбик
      01 августа в 22:43
      Ой да ладно шумиху подымать. Заиграет хорошо , нет так продадут. Все что не делается все к лучшему. В РФПЛ не мало игроков меняли клубы принципиальных соперников . Пошумят недовольные и успокоются. Главное пусть Кокорин покажет своей игрой , что он еще способен на подвиги. Это будет лучший аргумент в его пользу. Главное не увлекаться Шампанским )))
      pomor 445
      pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      01 августа в 22:41
        pomor 445
        pomor 445 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        01 августа в 22:36, ред.
        1. Михаил Кержаков - СШОР Зенит;
        Из Академии Зенита:
        2. Александр Васютин
        3. Денис Терентьев
        4. Данил Круговой
        5. Данила Прохин
        6. Даниил Шамкин
        7. Леон Мусаев
        8. Далер Кузяев
        9. Алексей Сутормин. Этот не 100%-ный, но считается воспитанником по системе УЕФА, т.к. выступал за старшие команды и молодёжку Зенита с 2010 по 2012 год, т.е. УЕФА признаёт его продуктом системы Зенита.
        pomor 445
        pomor 445 ответ Сп62 (раскрыть)
        01 августа в 22:23
        Я за себя отвечаю, а не за Семака. В отношении Кокорина я на стороне руководства.
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