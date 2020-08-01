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Агент Карраскаля: «Мы ведем продуктивные переговоры с ЦСКА»

01 августа 2020, 20:04

Давид де ла Пенья, агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, рассказал о ходе переговоров по трансферу колумбийского хавбека в ЦСКА.

Мы и «Ривер» продолжаем переговоры с ЦСКА, однако они могут затянуться по независящим от нас причинам. Правда, клубы понимают друг друга и близки к договоренности по Карраскалю. Надеюсь, в ближайшее время всё решится.

Сам Карраскаль очень хочет переехать в Россию, у него нет никаких проблем с этим. Он много узнал о стране в последнее время, ему все нравится.

Переговоры с «Ювентусом»? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Единственное, что я могу подтвердить – мы ведем продуктивные переговоры с ЦСКА.

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CSKA2012
CSKA2012 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
02 августа в 23:00
Чалова не по тупости, а то, что не кем было заменить. Шкурина только зимой взяли... Чалова продадут после следующего сезона 20/21, он нормально будет уже играть при появлении Гаича лишь бы на скамейку не сел полностью)
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ CSKA2012 (раскрыть)
02 августа в 21:06
Кто тебе кого пихал? Головин в Монако. Чалова по тупости не продали, теперь локти кусают небось. А где молодежь Барселоны? Много ее в основе играет?
CSKA2012
CSKA2012
02 августа в 13:42, ред.
Гаич, Карраскаля, Вера, Бекао , а где ваша талантливая российская молодежь, которую Вы нам пихали два года?
viv
viv
02 августа в 09:48
Продуктивные переговоры это радует, ждём положительный результат.
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 22:23
Круговорот "плантаций" в природе :Федун отобрал у Гинера башкирские поля,а Гинер увёл у Миллера аргентинские.А что там произрастёт в итоге,никто не знает.
CSKA2012
CSKA2012
01 августа в 22:19
Наконец то толковые трансферы
112910415
112910415
01 августа в 21:55
Раскрутить пытаются ..
Альфи
Альфи
01 августа в 21:45
Боже бедный мой клуб,так больно смотреть на этот торг,когда рядом лазурные ,осыпая золотом весь наш продажный футбол, покупают себе титулы, судей, возносят до небес 3,14дарасов,сборную на корню купили вместе с усачом и все им мало,тьфу... и как у Гинера руки не опускаются....
cska59
cska59
01 августа в 21:41
Ждем.К сожалению с одними паспортистами нереально выступать на высоком уровне,без качественных легов никак .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 августа в 21:35
Похоже, что договорятся, Ривер зашёл на второй круг, инициатива у ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
01 августа в 21:23
Вот и хорошо
Значит денежки на трансферы есть.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ SHMEL (раскрыть)
01 августа в 21:03
Буду только рад. Больше колумбийцев, хороших и разных! Или хороших колумбийцев мало не бывает!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
01 августа в 21:02
Давай, веди активные переговоры... Активнее, ещё активнее!
SHMEL
SHMEL
01 августа в 20:54
Ювентус приплетён для значимости и поднятия интереса. Мне кажется договорятся и колумбиец будет у нас.
bratskij
bratskij
01 августа в 20:49
Ждем
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 20:39
ждём результат))))
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 20:39, ред.
Я же говорил, что переговоры продолжатся, хотя и было объявлено , что они прекращены. Гинер деньги на ветер не бросает и торгуется до последнего...и правильно делает. Ведь к нему газ и нефть по трубам не текут.
Ждем завершения переговоров. Надеюсь, что они завершаться успешно для ЦСКА.
ДСА
ДСА
01 августа в 20:17
Ясно, что доят ЦСКА.
cska vperiod
cska vperiod
01 августа в 20:13
ЦСКА отказался от этой идеи, отказавшись платить 10 млн при этом предложил 5 млн, пусть теперь Ривер походит за Гинером.
beefs
beefs
01 августа в 20:05
это рабочая обстановка...
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