Агент Карраскаля: «Мы ведем продуктивные переговоры с ЦСКА»

Давид де ла Пенья, агент полузащитника «Ривер Плейт» , рассказал о ходе переговоров по трансферу колумбийского хавбека в ЦСКА .

Мы и «Ривер» продолжаем переговоры с ЦСКА , однако они могут затянуться по независящим от нас причинам. Правда, клубы понимают друг друга и близки к договоренности по Карраскалю. Надеюсь, в ближайшее время всё решится.

Сам Карраскаль очень хочет переехать в Россию, у него нет никаких проблем с этим. Он много узнал о стране в последнее время, ему все нравится.