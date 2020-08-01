Агент Карраскаля: «Мы ведем продуктивные переговоры с ЦСКА»

Давид де ла Пенья, агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля, рассказал о ходе переговоров по трансферу колумбийского хавбека в ЦСКА.
Мы и «Ривер» продолжаем переговоры с ЦСКА, однако они могут затянуться по независящим от нас причинам. Правда, клубы понимают друг друга и близки к договоренности по Карраскалю. Надеюсь, в ближайшее время всё решится.
Сам Карраскаль очень хочет переехать в Россию, у него нет никаких проблем с этим. Он много узнал о стране в последнее время, ему все нравится.
Переговоры с «Ювентусом»? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Единственное, что я могу подтвердить – мы ведем продуктивные переговоры с ЦСКА.
Значит денежки на трансферы есть.
Значит денежки на трансферы есть.
Ждем завершения переговоров. Надеюсь, что они завершаться успешно для ЦСКА.
Ждем завершения переговоров. Надеюсь, что они завершаться успешно для ЦСКА.