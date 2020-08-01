Газизов о подписании Кокорина: «Я не могу говорить о несвершившихся фактах»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о подписании клубом нападающего .

Мы еще никого не взяли. Когда «Спартак» объявит, тогда и будем говорить об этом, мне кажется, это верно. Я не могу говорить о несвершившихся фактах — это будет несолидно с моей стороны.