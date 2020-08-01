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Газизов о подписании Кокорина: «Я не могу говорить о несвершившихся фактах»

01 августа 2020, 18:58

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о подписании клубом нападающего Александра Кокорина.

Мы еще никого не взяли. Когда «Спартак» объявит, тогда и будем говорить об этом, мне кажется, это верно. Я не могу говорить о несвершившихся фактах — это будет несолидно с моей стороны.

Ранее об этом высказался и сам Кокорин.

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Все комментарии
makkie
makkie
01 августа в 21:43
Отстаньте уже от Газизова.
Ничего нового он не скажет, по крайней мере до официального подтверждения трансфера.
Всё узнаем в понедельник.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
01 августа в 20:24
Пора готовиться, надо копить на разгульную жизнь, без которой Саня как рыба без воды.
cska vperiod
cska vperiod
01 августа в 20:23
Теперь Кокоша федуна за нос водит.
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 19:55
ну потерпи завтра скажешь)))
Legend 6
Legend 6 ответ STVA 1 (раскрыть)
01 августа в 19:40
😁
denmig
denmig
01 августа в 19:38
А вот интересно - у кококо уже накопительная пенсия. Зарплата - бело космическая на протяжении ой-ой-ой времени. Разпромчиковская только сколько обошлась! И что, он 750 тыщ евробаболло будет что ли получать , когда время придет!???
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 августа в 19:25
Уже пенсию зарабатывает.
STVA 1
STVA 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
01 августа в 19:23
Своего то негде взять))
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 19:23
Видно тяжелые переговоры идут?!? Кокорина на мякине не проведешь, будет выбивать себе идеальные условия.
n272nm
n272nm
01 августа в 19:22
Секрет полишинеля. Это уже смешно, аж до идиотизма.
Legend 6
Legend 6
01 августа в 19:17
Оф.лица, вечно ума покупают.
112910415
112910415
01 августа в 19:15
Чего суетиться-то до времени !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 19:00
Темнит он что то...
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