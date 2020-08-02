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«Спартак» анонсировал переход Кокорина роликом в стиле CS:GO

02 августа 2020, 11:28

«Спартак» намекнул на трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Московский клуб опубликовал видео популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive, который является одной из любимых игр 29-летнего форварда.

Пользователи в комментариях отметили, что последнюю фразу в ролике, вероятно, произносит сам Кокорин.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
03 августа в 05:28
Детство все в попе играет в 29 лет...
Сп62
Сп62
02 августа в 21:36, ред.
Добро пожаловать, Шурик. Хорошей игры и без травм.
galem72
galem72
02 августа в 21:16
Редкостный п....ц!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
02 августа в 21:15
фк" гарем зарины" пополнился...
nikot
nikot
02 августа в 17:25
    Grabovsky
    Grabovsky
    02 августа в 17:09
    Мувимейкера срочно надо искать.!!!
    Killofwrath
    Killofwrath
    02 августа в 17:02
    Критинский ролик )
    Twisted
    Twisted
    02 августа в 16:01
    Хорошо хоть к нам не перешел.. одного Смолова вон сполна хватает
    Хороший Малый
    Хороший Малый
    02 августа в 15:11
    Теперь к Кокорину надо брать в пару Мамаева.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответ Pashok00786 (раскрыть)
    02 августа в 14:43
    деньги дармовые, почему не подписать?
    GreenSt
    GreenSt ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
    02 августа в 14:32
    Ему объяснили, что народная команда это Спартак все таки. Любит он играть в народной команде за народные деньги
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    02 августа в 14:29
    Пфф, игра переростка) Он до сих пор в это играет? Ясно, понятно.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
    02 августа в 13:59
    Пардон. Чуть-чуть добавлю. Вскоре всего дерево. Не хочет увидеть Кока. Это правда. ⚖.Хозяин Дзюба.
    Pashok00786
    Pashok00786
    02 августа в 13:59
    ну и на фиг он там скамеечку греть Соболь таранный Ларсон быстрый и техничный ...а коко вечно подающий надежды)))
    nikot
    nikot
    02 августа в 13:55
      Ravshan878
      Ravshan878
      02 августа в 13:47
      Илья дорогой. Не Кокорин поступил а Зенит.)))
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ МапС (раскрыть)
      02 августа в 13:44
      🤣🤣🤣👍👍🔥🔥) Точь в точь.
      Wolf77785
      Wolf77785
      02 августа в 13:40
        Project Pandora
        Project Pandora ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
        02 августа в 13:36
        Да тут не только спартаковским болельщикам это делать приходится. Первый такой трансфер в истории что-ли?
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        02 августа в 13:36
        Посмотрим как впишется в состав этот своего рода "АнтиДзюба".
        VAN ARM
        VAN ARM
        02 августа в 13:30
        пляшите джигу)))) может поможет)))))
        МапС
        МапС
        02 августа в 13:21
        Я чёт не догнал - толмач требуется.
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
        02 августа в 13:20
        возможно и дзюбу с собой взяли вместо проституток))
        112910415
        112910415
        02 августа в 13:13
        а теперь - работать !
        Заполярный
        Заполярный
        02 августа в 13:07
          karnager
          karnager
          02 августа в 13:06
          Спартак дно... Неужели руководство не понимает, что репутационных потери гораздо выше, чем эффективность этого шоколадного глаза ?
          Заполярный
          Заполярный ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          02 августа в 13:03
          А чего же ты про дюбу так не писал.
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          02 августа в 13:02
          Похоже, что это правда.Не хотел бы его в клубе видеть, но командой управляет супер пупер менеджер.))
          RamonCSKA
          RamonCSKA ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          02 августа в 12:38
          он же в Европу хотел
          как раз последняя возможность
          я рад что в спартак, там любят клоунов коллекционировать и любят хайп стиле бузовой на скандалах
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          02 августа в 12:37
          Так он, вроде убежал от "народных денег". А пришел к частнику. Разве нет?
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