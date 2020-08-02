«Спартак» анонсировал переход Кокорина роликом в стиле CS:GO

«Спартак» намекнул на трансфер нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Московский клуб опубликовал видео популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive, который является одной из любимых игр 29-летнего форварда.
Пользователи в комментариях отметили, что последнюю фразу в ролике, вероятно, произносит сам Кокорин.
Go go go 🔜 pic.twitter.com/9Eu6vSOuf1— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020
https://youtu.be/_Kk9HazKmi0
А то что кто-то тявкает, на то они и собаки, у них работа такая
А то что кто-то тявкает, на то они и собаки, у них работа такая
как раз последняя возможность
я рад что в спартак, там любят клоунов коллекционировать и любят хайп стиле бузовой на скандалах
как раз последняя возможность
я рад что в спартак, там любят клоунов коллекционировать и любят хайп стиле бузовой на скандалах