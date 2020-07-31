Хосонов — игрок «Алании»

Полузащитник перебрался из ЦСКА в «Аланию».

Хетаг Хосонов перешел в «Аланию» из своего родного Владикавказа на постоянной основе. В сезоне-2020/21 осетинская команда будет выступать в ФНЛ .

Хосонов — выпускник армейской академии. Помимо победы в Суперкубке он завоевал с ПФК ЦСКА серебряные медали чемпионата России-2017/18 и золотые медали молодежного первенства-2018/19. За основную команду красно-синих сыграл 17 матчей, трижды выходил на поле в матчах Лиги чемпионов.