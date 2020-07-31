ГлавнаяНовости

Хосонов — игрок «Алании»

сегодня, 16:46

Полузащитник Хетаг Хосонов перебрался из ЦСКА в «Аланию».

Хетаг Хосонов перешел в «Аланию» из своего родного Владикавказа на постоянной основе. В сезоне-2020/21 осетинская команда будет выступать в ФНЛ.

Хосонов — выпускник армейской академии. Помимо победы в Суперкубке он завоевал с ПФК ЦСКА серебряные медали чемпионата России-2017/18 и золотые медали молодежного первенства-2018/19. За основную команду красно-синих сыграл 17 матчей, трижды выходил на поле в матчах Лиги чемпионов.

ПФК ЦСКА благодарит Хетага за годы, отданные красно-синим, и желает удачи и побед в дальнейшей карьере.

В минувшем сезоне Хосонов выступал за «Тамбов» на правах аренды.

Все новости
СлухиКокорин подписал контракт со «Спартаком»
Вчера, 20:41 Комментарии69
Официально«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гаича в ЦСКА
Вчера, 20:15 ВидеоКомментарии32
ОфициальноКонюхов стал игроком «Торпедо»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии3
Официально«Балтика» приобрела полузащитника «Локомотива»
Вчера, 19:41 Комментарии2
ОфициальноЖалолиддинов — игрок «Локомотива»
29 июля ФотоКомментарии23
ОфициальноСмольников перебрался в «Краснодар»
29 июля ФотоКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:09
Удачи Хетагу, но для ЦСКА он слабоват, пусть поднимает Аланию.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:37
для Алании?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:33
Удачи тебе Хетаг в АЛАНИИ!!!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 17:23
Правильно. Уровень ЦСКА он не тянет. Зачем ему терять время
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:11
ЦСКА кузница кадров.
Лакшери
Лакшери
сегодня в 17:04
По началу на него надежды возлагали помню, типа талант, все дела)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:47, ред.
Очень важная новость...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:47
это что достижение?))))))))))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100