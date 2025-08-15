 
Комличенко — о лимите на легионеров: «Лучше вырастить своих игроков»

сегодня, 14:29

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о новом лимите на легионеров в российском футболе и прогрессе одноклубника Алексея Батракова.

Чем покупать иностранцев, лучше своих футболистов вырастить. Кто-то выращивает, кто-то покупает — у всех разное видение. Но российскую молодёжь надо подпускать к составу, давать шанс. Сейчас молодые стали больше играть, их стали больше замечать. Выделяется Батраков — посмотрите, сколько он забивает! Это особенный игрок для РПЛ. Есть ещё несколько ребят его возраста, которые играют на высоком уровне.

Напомним, что недавно стало известно о скором ужесточении лимита в Российской Премьер-Лиге.

Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:38
Так он вроде и не обращает внимание.
В прошлом году так же было много шума, особенно было много "экспертов", которые прочили Батракову провал и вторую лигу на этот сезон.
Но парень никого не слушает, продолжает спокойно работать и работать.
Плоды работы видим.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 17:33
Так ему и в Локо не особо светит, лавка, да кубок.
Если честно, с самого начала не понимал для чего его взяли, скорее всего агент посторался.
В тот же Краснодар в своё время распиаренный своей академией понял, что свои воспитанники особо то не нужны и напокупал легионеров.
Академия Краснодара это то же самое, что школа Спартака, много говорят, но предпочитают легионеров.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:34
Он не закрепился в Краснодаре, так как побоялся конкуренции и свалил в Чехию, по той же причине этим летом он не вернулся в Краснодар, потому что там Кордоба и ему там не светило вообще
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:36
Что то Батракова все уже хвалят! Парню надо не обращать внимания!
za7fd5k2as8r
za7fd5k2as8r
сегодня в 14:38
Все так считают,но делают наоборот
Гость
