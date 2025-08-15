Комличенко — о лимите на легионеров: «Лучше вырастить своих игроков»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о новом лимите на легионеров в российском футболе и прогрессе одноклубника Алексея Батракова.
Чем покупать иностранцев, лучше своих футболистов вырастить. Кто-то выращивает, кто-то покупает — у всех разное видение. Но российскую молодёжь надо подпускать к составу, давать шанс. Сейчас молодые стали больше играть, их стали больше замечать. Выделяется Батраков — посмотрите, сколько он забивает! Это особенный игрок для РПЛ. Есть ещё несколько ребят его возраста, которые играют на высоком уровне.
Напомним, что недавно стало известно о скором ужесточении лимита в Российской Премьер-Лиге.
Если честно, с самого начала не понимал для чего его взяли, скорее всего агент посторался.
В тот же Краснодар в своё время распиаренный своей академией понял, что свои воспитанники особо то не нужны и напокупал легионеров.
Академия Краснодара это то же самое, что школа Спартака, много говорят, но предпочитают легионеров.
В прошлом году так же было много шума, особенно было много "экспертов", которые прочили Батракову провал и вторую лигу на этот сезон.
Но парень никого не слушает, продолжает спокойно работать и работать.
Плоды работы видим.
