Комличенко — о лимите на легионеров: «Лучше вырастить своих игроков»

Нападающий «Локомотива» высказался о новом лимите на легионеров в российском футболе и прогрессе одноклубника .

Чем покупать иностранцев, лучше своих футболистов вырастить. Кто-то выращивает, кто-то покупает — у всех разное видение. Но российскую молодёжь надо подпускать к составу, давать шанс. Сейчас молодые стали больше играть, их стали больше замечать. Выделяется Батраков — посмотрите, сколько он забивает! Это особенный игрок для РПЛ . Есть ещё несколько ребят его возраста, которые играют на высоком уровне.