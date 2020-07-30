Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в скором времени будет официально объявлен в качестве игрока «Спартака».
Как сообщается, 29-летний форвард уже подписал соглашение с московским клубом.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в скором времени будет официально объявлен в качестве игрока «Спартака».
Как сообщается, 29-летний форвард уже подписал соглашение с московским клубом.
Я про то что кокора не ваш и не наш, и переобуться все успеют, а вот когда и Семак к нам присоединиться..))
Я про то что кокора не ваш и не наш, и переобуться все успеют, а вот когда и Семак к нам присоединиться..))
Ну кокорин так кокорин, но ведь бомжи набегут и будут обвинять в переобувании))) и это когда пишешь, что кокра сильнее зюбы))
Ну кокорин так кокорин, но ведь бомжи набегут и будут обвинять в переобувании))) и это когда пишешь, что кокра сильнее зюбы))
Кокора гастарбайтер, и вы с ним по свински поступили, он то замарался в сборной, а не с клубом
Кокора гастарбайтер, и вы с ним по свински поступили, он то замарался в сборной, а не с клубом
Есть конечно и те,кого из одной крайности в другую бросает,но таких меньшинство.
Есть конечно и те,кого из одной крайности в другую бросает,но таких меньшинство.
Тыдеска придёт просить купить защитника и хава, ему скажут, что зарплатный бюджет раздут, новых игроков не взять, так как бабло с еврокубков не капнуло.
Тыдеска придёт просить купить защитника и хава, ему скажут, что зарплатный бюджет раздут, новых игроков не взять, так как бабло с еврокубков не капнуло.
Ну не постоянная у них любовь!!!
Ну не постоянная у них любовь!!!