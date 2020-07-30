ГлавнаяНовости

Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

вчера, 20:41

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в скором времени будет официально объявлен в качестве игрока «Спартака».

Как сообщается, 29-летний форвард уже подписал соглашение с московским клубом.

Все новости
Официально«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гаича в ЦСКА
Вчера, 20:15 ВидеоКомментарии29
ОфициальноКонюхов стал игроком «Торпедо»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии3
Официально«Балтика» приобрела полузащитника «Локомотива»
Вчера, 19:41 Комментарии2
ОфициальноЖалолиддинов — игрок «Локомотива»
29 июля ФотоКомментарии23
ОфициальноСмольников перебрался в «Краснодар»
29 июля ФотоКомментарии23
ОфициальноШатов — игрок «Рубина»
29 июля Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 00:35
Ты в Тарасовке вообще-то был? Видел там свинофермы? ))) А болота конечно чище, я бы сказал чистокровные ))) где скоро в основе 5-6 ребят темнокожих будет выходить ))))))) Дудите в трубу, под Смольным )))
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 00:23
Еще неизвестно,кому повезло!
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответ Yurza (раскрыть)
вчера в 23:43
А баров ещё больше.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:28
Я вторую открыл, только с дороги)
Я про то что кокора не ваш и не наш, и переобуться все успеют, а вот когда и Семак к нам присоединиться..))
Yurza
Yurza
вчера в 23:12
Скоро сядет опять, в москве паков много.
dalex83
dalex83
вчера в 23:09
Кокорин после видео с Дзюбой и Азмуном не захотел по понятиям находится ...
n272nm
n272nm ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:50
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:44
    Поздравляю спартачей от всей души! Вы приобрели замечательного человека и футболиста.Мечты сбываются!
    Jantu
    Jantu
    вчера в 22:31
      blitz
      blitz
      вчера в 22:28
      Это не просто переход одного игрока в другой клуб. Это демонстративный ход от Корина в отместку Зениту и Миллеру за все то что они творили последнее время. И что то мне подсказывает от этого перехода имидж Зенита пострадал ещё больше, а если Кокорин ещё будет забивать Мишке Кержакову, то Миллеру придется локти кусать от такого поворота событий.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 22:25
      Все так, сам того нехотя принимаю условия рынка, лимита и всей околофутбольной войны за сильный состав.
      Ну кокорин так кокорин, но ведь бомжи набегут и будут обвинять в переобувании))) и это когда пишешь, что кокра сильнее зюбы))
      ошалевший
      ошалевший ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 22:23
      чё вы все как будто он воспитанник,до него воспитанники бегали из клуба в клуб(быстров,дзюба,заболотный и это только те кто напрямую) а кокорин не брезговал и анжи
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      вчера в 22:22
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 22:13
          димон 37
          димон 37 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          вчера в 22:10
          Вы нашли очередного сутормина?
          Evilhuman
          Evilhuman
          вчера в 22:10
          Ну что, всё мясные переобулись?)) Или всё таки есть кто-то, от кого он будет слышать свист с трибун и кто в ответе за свои предыдущие слова и вирши о нем...
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
          вчера в 22:08
          Их нельзя сравнивать. Кокорин и Соболев могут обидеться.
          Сп62
          Сп62
          вчера в 21:49
          Увидим два тандема Дзюба - Азмун и Соболев - Кокорин.
          KLINSI
          KLINSI ответ makkie (раскрыть)
          вчера в 21:46
          Стерпится - слюбится)))
          Levadia
          Levadia ответ Leha-ha50 (раскрыть)
          вчера в 21:39
          Ну за всех то тоже не стоит говорить.
          Есть конечно и те,кого из одной крайности в другую бросает,но таких меньшинство.
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответ Sergoural (раскрыть)
          вчера в 21:39
          Первым делом он хотел домой в Москву. И сначала то он намылился в родной клуб Локо. Но там Пак вскипел и пришлось идти в Спартак.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле
          вчера в 21:37
          3 ляма подписного бонуса, 4 ляма лички в год.
          Тыдеска придёт просить купить защитника и хава, ему скажут, что зарплатный бюджет раздут, новых игроков не взять, так как бабло с еврокубков не капнуло.
          Leha-ha50
          Leha-ha50 ответ Petergoff (раскрыть)
          вчера в 21:37
          История повторяется. От любви до ненависти - один шаг!!!
          Sergoural
          Sergoural ответ Трезвый повар (раскрыть)
          вчера в 21:35
          В свое время Дзюба так же за баблом погнался. Но Кккорин хоть этого не скрывает в отличии от Дзюбы.
          nikot
          nikot ответ swift stream (раскрыть)
          вчера в 21:34
            волгодон 2
            волгодон 2 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
            вчера в 21:33
            Надеюсь все карантины и ограничения закончатся и мы услышим новые поэтичные высокоморальные кричалки о Кокоре на Петровиче или на Крестовиче)
            Sergoural
            Sergoural ответ Leha-ha50 (раскрыть)
            вчера в 21:32
            Он хоть не скрывает, что за деньгами пошел, в отличии от некоторых. А как оно будет время рассудит.
            Levadia
            Levadia ответ Кирилыч (раскрыть)
            вчера в 21:28
            Для профилактики!))
            Petergoff
            Petergoff ответ Leha-ha50 (раскрыть)
            вчера в 21:28
            Хе хе. Вспомни Быстрова дружище)))) Всё то же самое, только со стороны спартака.
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            вчера в 21:23
            Вот и свершилось казалось бы невероятное событие - Кокорин в Спартаке. Кто бы мог подумать?!? Еще недавно болельщики Зенита всеми правдами и неправдами пытались всему миру объяснить, что Саша хороший, что взялся за ум, наказание отбыл и теперь у него будет новая и долгая жизнь в Питере. Но что то пошло не туда?!? Саша не нашел взаимопонимания с руководством Зенита и был отправлен в аренду в Сочи. А теперь вот совсем ушел.....и куда ??? А ушел Саша в стан заклятого врага ! И что же мы сегодня слышим и читаем, что нам об этом событии повествуют питерские болельщики??? А повествуют они о том , что Саша играть не умеет , хулиган, уголовник , мозгов то у него нет , серость обыкновенная , и ничего то у него в Спартаке не получится , и хорошо что ушел. Вот так провожают питерские болельщики на новое место работы.
            Ну не постоянная у них любовь!!!
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100