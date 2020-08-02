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Гендиректор «Зенита»: «Кокорин сделал свой выбор, он заслуживает уважения»

02 августа 2020, 18:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание «Спартаком» бывшего нападающего петербургского клуба Александра Кокорина.

Хочется пожелать Саше удачи, чтобы обошлось без травм, чтобы он играл и показывал свое мастерство. Он сделал свой выбор, он заслуживает уважения. Теперь соперничество «Зенита» и «Спартака» будет еще более интересным.

Мы с ним по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле. Я не как игрок, но рядом. Желаю, чтобы его мечта вернуть «Спартак», который все любят, осуществилась во время контракта.

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Все комментарии
di byadjo
di byadjo
вчера в 10:18
Какоша не футбол играет а бабки с газмяса сосать будет.
di byadjo
di byadjo
вчера в 08:31
Ты аву поменяй на Кайрат.
Багров-брат
Багров-брат
вчера в 05:31
Сказал Медведев, положил трубку и перекрестился...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:34
Откуда столько внимания ...)))
А главное - зачем ???
Ну перешел игрок в 7-ю команду Лиги....и что ??
ОПС
ОПС
вчера в 00:23
Если раньше ему сочувствовал, то сейчас для меня кокорин просто отстой
andromend
andromend
02 августа в 23:12
Вся эта история с Кокориным напоминает простой развод на неслабые деньги Фкдуна и К.Ажиотаж создали,а потом тихо все свалили.Даже Ротенберг бодаться особо не стал.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
02 августа в 22:40
10 лямов евро + 5 подписного бонуса действительно заслуживают уважения. Деньги - единственная причина, почему Коко в спартаке.
autochthon
autochthon
02 августа в 22:02
Задницу ему ещё поцелуй...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Lao-Dzi (раскрыть)
02 августа в 21:56
спартак ладно ,а кому вы соперники в еуропе?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
02 августа в 21:04
Профукали напа с паспортом...
медведева гнать ....
pomor 445
pomor 445
02 августа в 20:57
Пожелание доброе, человечное. Толкователей найдётся много, но доброе пожелание и читать надо по доброму.
Dima salev
Dima salev
02 августа в 20:27
На сегодняшний Кокорин Спартак это потолок карьеры
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Тренер Зенита (раскрыть)
02 августа в 20:19
А ты думаешь, что вместо мешка Мииллера, он выбрал тощий кошелек Федунга? Святая наивность? Ты мне определенно нравишься, таких тут мало.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Q-J-G (раскрыть)
02 августа в 20:18
Так они успевают во время подпрыгивания два раза переобуться
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
02 августа в 20:16
    Евгений Шумских
    Евгений Шумских
    02 августа в 20:15
    На удивление достойная речь.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    02 августа в 20:13
    А я как юрист обращаю внимание на неточность формулировки, а именно ; "Кокорин сделал свой выбор. он заслуживает уважения" Так вот кто ОН , Кокорин, или выбор. Дело в том, что выбор может заслуживать уважения, а Кокорин вряд ли. Слишком , как говорят, у него "кредитная история " мягко говоря неоднозначна.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    02 августа в 19:49
    Кого спартачам не покупай - всем рады.
    Широков приходил - в ладоши хлопали
    Кокора пришёл - весело улюлюкают
    Баринова решат прикупить - свой парень, хороший игрок
    oFANATo
    oFANATo
    02 августа в 19:28
    Медведева ещё не уволили?😃
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    02 августа в 19:08
      Gahi
      Gahi
      02 августа в 19:07
      Однако очень интересно получается, заброшенный казачек ещё не вышел на поле а уже на связи с центром.
      ermak6848
      ermak6848
      02 августа в 19:06
      Да пора поднять фк Спартак хотя бы в турнирной таблице...
      Petergoff
      Petergoff
      02 августа в 19:02
      Ну перешёл и перешёл Саня. Реально, седьмое место лучше двенадцатого)))))
      Q-J-G
      Q-J-G ответ Conzor (раскрыть)
      02 августа в 18:58
      Уже уголовник! Совсем недавно был лучший парень на "деревне" которого незаслуженно наказали...который был ни в чём не виноватый...
      abrek123
      abrek123
      02 августа в 18:57
      Вообще мне кажется пофиг всем у нас кто куда перешел хоть Дзюба бы даже вернулся в Спартак,мусолят что-то этих футболистов лет 10 но все мы видели на что они способны в евро турнирах стают..В этом году вообще кажись футбола не видели во всех почти играх исходы матчей решили решения арбитров и VAR.. Хоть с подворотни возьми игрока тот-же результат будет когда результат делает судья , а не игроки...
      Тренер Зенита
      Тренер Зенита
      02 августа в 18:51, ред.
      Саша молодец , что не стал терпеть этот беспредел. Не каждый, выбирая между честью и мешком от Миллера, сможет сделать достойный выбор. Я вот, например, не смог.
      Conzor
      Conzor
      02 августа в 18:50
      Зенит избавился от уголовника и хорошо, пусть у свиней голова теперь болит.
      mrViktor85
      mrViktor85
      02 августа в 18:44
      По факту это сильный удар по имеджу. Медведев сильно лопухнулся. Сколько раз уже обжигались. Представляю если Зенит проиграет Спартаку и при этом Кокорин забьет. Это будет вообще писец. После этого Медведеву нужно будет вообще рот всегда держать закрытым и не выеживаться. Это сделака и так понятно только для удара по самолюбию.
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский ответ Александр Нeвский (раскрыть)
      02 августа в 18:43
      лучший!
      Lao-Dzi
      Lao-Dzi ответ particular (раскрыть)
      02 августа в 18:43
      Спартак давно не соперник Зениту.
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