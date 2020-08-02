Кирьяков — об увольнении Юрана: «В российском футболе всё может произойти»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о скандальном увольнении с поста главного тренера «Химок» и возможности бойкота игроков подмосковного клуба.

Да вряд ли. У каждого футболиста своя история, своя ситуация. Кто-то доволен, кто-то не доволен. Это нормально. Вряд ли будут какие-то бойкоты. Допускаю, что при Гунько кто-то потеряет место в составе. Но ведь это было бы неизбежно и без всяких писем. В «Химки» придут новые футболисты. Спартаковцы? Видимо, да. Юран же именно о роли «Спартака» в своем увольнении говорил.

Это такая конфликтная ситуация, когда не знаешь, что тут правда, а чего, может, и не было. У каждого свой взгляд. А вообще, в российском футболе все может произойти. Ничему не удивляешься.

Удивлен ли заявлениям Юрана о том, что место «Химок» в РПЛ могли продать? Нет. Это же российский чемпионат. Допускаю любые подковерные игры. Однако, повторюсь, сам я точной информацией не владею.

Я Гунько давно не видел. На какое-то время он пропал. Сейчас опять появился. Видите, какие перестановки. Вчера ты тренируешь клуб второй лиги, а сегодня команду Премьер-лиги. Все происходит очень быстро, и ничему удивляться не приходится.