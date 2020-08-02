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Кирьяков — об увольнении Юрана: «В российском футболе всё может произойти»

02 августа 2020, 17:50

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о скандальном увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и возможности бойкота игроков подмосковного клуба.

Да вряд ли. У каждого футболиста своя история, своя ситуация. Кто-то доволен, кто-то не доволен. Это нормально. Вряд ли будут какие-то бойкоты. Допускаю, что при Гунько кто-то потеряет место в составе. Но ведь это было бы неизбежно и без всяких писем. В «Химки» придут новые футболисты. Спартаковцы? Видимо, да. Юран же именно о роли «Спартака» в своем увольнении говорил.

Это такая конфликтная ситуация, когда не знаешь, что тут правда, а чего, может, и не было. У каждого свой взгляд. А вообще, в российском футболе все может произойти. Ничему не удивляешься.

Удивлен ли заявлениям Юрана о том, что место «Химок» в РПЛ могли продать? Нет. Это же российский чемпионат. Допускаю любые подковерные игры. Однако, повторюсь, сам я точной информацией не владею.

Я Гунько давно не видел. На какое-то время он пропал. Сейчас опять появился. Видите, какие перестановки. Вчера ты тренируешь клуб второй лиги, а сегодня команду Премьер-лиги. Все происходит очень быстро, и ничему удивляться не приходится.

Тем временем стало известно, что Юран собирается подать иск в УЕФА против «Химок».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
02 августа в 18:54
Везде так,с того момента,как футбол перестал быть видом спортивной игры.А в шоу у хозяев могут быть свои соображения и фавориты.
For56tas
For56tas ответ cska vperiod (раскрыть)
02 августа в 18:46
Один дважды судимый аферист Гинер не несет коррупцию в футбол, всё купил и всех продал.
астап бендер
астап бендер ответ Mikki (раскрыть)
02 августа в 18:09
В статистике турнира нет колонки *позиция* Ваша подсказка мне не помогла.
Армейская душа
Армейская душа
02 августа в 18:05
Зря что ли Федун в Химки бабло вложил. Подумаешь - дал денег на участие в ПЛ и поставил своего тренера у руля. 2 клуба одного хозяина в одной лиге - такой пустяк. А там ещё Газизов... + 12 очков со старта - Федун сделал грамотное вложение
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 18:04
Миллер и федун несун коррупцию в футбол а это значит, что как только займутся нами международные организация перед нами закроются двери в Европу, запомните!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
02 августа в 18:04
Кому интересно позвоните вове дал....... из Кельна
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ КЭТиК (раскрыть)
02 августа в 18:02
Молодец что подстилкой не стал а маскали пусть палец сосут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 августа в 18:00
Это точно...
КЭТиК
КЭТиК
02 августа в 17:57
Юран пусть во втордив идёт тренировать.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
02 августа в 17:52
Так оно и есть
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