Министр спорта МО: «У Юрана просто обида, не понимаю его слов о „Спартаке“»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поспособствовал его увольнению.
Не было такого, что Газизов не согласовал зарплату Юрана. Я вообще никуда не ездил. Это его личные суждения. Не понимаю вообще, почему он начинает говорить о «Спартаке». У нас ещё 15 команд в РПЛ. У нас свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается.
Все эти заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь. Это неспортивный принцип, я против такого. Будет игра со «Спартаком», вы сами увидите, что все эти разговоры ни о чём. У Юрана просто обида. Я к нему так же отношусь хорошо, мы ему благодарны за то, что он сделал за это время, но это спорт.
Ранее Юран заявил, что собирается подать иск в УЕФА против «Химок».
Но шило в мешке не утаишь , рано или поздно все выплывет наружу.
Продолжение сериала следует. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И вы еще не раз будете несказАнно удивлены.
Всем здоровья!
Но шило в мешке не утаишь , рано или поздно все выплывет наружу.
Продолжение сериала следует. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И вы еще не раз будете несказАнно удивлены.
Всем здоровья!
Особенно забавляют слова о Спартаке, наверное уже сценарий матчей прописали. Будет упорная борьба с минимальным выигрышем Спартака. А в оконцовке фраза "Мы очень старались, но класс Спартака выше".
Особенно забавляют слова о Спартаке, наверное уже сценарий матчей прописали. Будет упорная борьба с минимальным выигрышем Спартака. А в оконцовке фраза "Мы очень старались, но класс Спартака выше".