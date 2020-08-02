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Министр спорта МО: «У Юрана просто обида, не понимаю его слов о „Спартаке“»

02 августа 2020, 20:02

Министр спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на слова бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поспособствовал его увольнению.

Не было такого, что Газизов не согласовал зарплату Юрана. Я вообще никуда не ездил. Это его личные суждения. Не понимаю вообще, почему он начинает говорить о «Спартаке». У нас ещё 15 команд в РПЛ. У нас свой особый путь, который со «Спартаком» никак не пересекается.

Все эти заявления, что «Химки» будут ложиться под «Спартак», это какая-то чушь. Это неспортивный принцип, я против такого. Будет игра со «Спартаком», вы сами увидите, что все эти разговоры ни о чём. У Юрана просто обида. Я к нему так же отношусь хорошо, мы ему благодарны за то, что он сделал за это время, но это спорт.

Ранее Юран заявил, что собирается подать иск в УЕФА против «Химок».

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Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:08
За 4 игры в РПЛ не выведешь. Это заслуга тренера Талалаева. Заслуга Юрана, что он это не разрушил.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:00
Человек выводит Химки в РПЛ и финал КР, а его вышвыривают из команды за то, что он хочет играть в честный футбол, а не в +6 - вот это действительно спорт, а что вы творите, мистер министр - это беспредел!
Биргер
Биргер
вчера в 05:47
Был бы Терешков, мог бы спокойно предложить обнулить Химки
oFANATo
oFANATo
02 августа в 22:34, ред.
Пора бы уже УЕФА начать расследование в отношении спартака и зенита...за беспредел с фармклубами.
я из Химок
я из Химок
02 августа в 22:21
Жалко команду! Столько непонятной копашни и грязи вокруг её!!!
Сп62
Сп62
02 августа в 22:21
Юран, обиженная женщина, которая устраивает скандал, а вокруг все стали на уши. В том числе и на соккере.
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 августа в 22:11
Я бы назвал его Паниковским!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
02 августа в 21:54
Во-первых немного играл в защите, во-вторых тренировал, в-третьих немного работал главным в Спартаке, так что хряк до мозга костей.
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 августа в 21:51
Он за основу Спартака и не играл:Спартак 2 ,Тюмень , Спартак Чукотка , Арсенал, Торпедо Владимир)
морозз
морозз
02 августа в 21:26
Как бомжи с конями то заволновались, имея столько лет кучу фарм клубов!
311
311
02 августа в 21:12
Все понимают, один Терюшков не понимает, ну или просто врет!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
02 августа в 20:58
Это совершенно очевидно, особенно с учетом результатов сопоставления Гунька и Юрана как футболистов и Гунько и Юрана как тренеров. Это не сопоставимые вещи. Гунько свой в доску хряк и этим все сказано.
cska1948
cska1948 ответ Байкал-38 (раскрыть)
02 августа в 20:51
И многозначительно добавят: ЭТО ФУТБОЛ!
cska1948
cska1948 ответ Шишанутый (раскрыть)
02 августа в 20:50
Всё верно, кроме одного: Гунько НЕ взяли! Гунько в Химки назначил Федун!
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
02 августа в 20:45
Очень интригующий сериал)))
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
02 августа в 20:41
Да нее!Цорна уволили за что и Измайлова!Народ начал возбухать на счет мутных трансферов , вот и решили убрать от греха!
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 20:22
Сюжет сериала лихо закручен!!! Министр так никому и не объяснил , за что был уволен Юран. А эта многозначительная фраза : " Надо двигаться дальше" , - только еще больше туману напустила. Дальше куда , к кому , зачем ??? Одни вопросы без ответов. Ощущение , что кто то решил на чужом горбу в рай въехать , а может какие то делишки провернуть ??? Ведь кипишь продолжается уже несколько дней , всплывают какие то туманные схемы со Спартаком ???
Но шило в мешке не утаишь , рано или поздно все выплывет наружу.
Продолжение сериала следует. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И вы еще не раз будете несказАнно удивлены.
Всем здоровья!
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 20:22
Терюшков лукавит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
02 августа в 20:20
Что в понимании этого убогого значит "но это спорт"? С точки зрения спортивного результата увольнять Юрана не за что.
Шишанутый
Шишанутый
02 августа в 20:20
Юран просто не удобный человек вот его и убрали. Сначала руководство Химки хотело продать место в Рпл поделить деньги и седеть тихо дальше в Фнл а Юран поднял шум и не смогли это сделать но тут на рисовался вариант со Спартаком и решили его убрать от греха по дальше чтобы еще чего не выкинул. Химки нужен покорный человек который не пойдет против линии клуба. Вот и взяли Гунько он бунтовать не будет и рад быть тренером в Рпл.
ermak6848
ermak6848
02 августа в 20:18
дядя от спорта даже спортивного разряда не имеет..
Байкал-38
Байкал-38
02 августа в 20:15
Чем больше эти ничтожества пытаются оправдаться, тем смешнее это выглядит.
Особенно забавляют слова о Спартаке, наверное уже сценарий матчей прописали. Будет упорная борьба с минимальным выигрышем Спартака. А в оконцовке фраза "Мы очень старались, но класс Спартака выше".
Брулин
Брулин
02 августа в 20:15
Явно что-то мутят, но не признаются. И Цорна может уволили из-за того что тот не хотел в эту влезать
Yurza
Yurza
02 августа в 20:13
Лучше скажи сколько ты взял на лапу у свиней, продаджжная шкура?
Армейская душа
Армейская душа
02 августа в 20:12
Да конечно обида. Это же общепринятая практика - давать левому клубу деньги и ставить на место ГТ своего холуя
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 августа в 20:06
Вот в том то и дело, г. Министр, что это спорт, а в спорте успешных победителей не увольняют. Талалаев бросил команду, когда возникли трудности, а юран вытащил в РПЛ и его уволили. Где здесь спорт? Не лукавьте, мы же понимаем где собака зарыта
Lao-Dzi
Lao-Dzi
02 августа в 20:05
Министр спорта с детства за свиней.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
02 августа в 20:03
Так оно и есть
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