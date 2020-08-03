Кокорин будет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год

Стала известна зарплата Александра Кокорина в «Спартаке».
Как сообщается, 29-летний нападающий получит 2,5 млн евро за подписание контракта с московским клубом, а его годовой оклад составит 3 млн евро.
Напомним, что Кокорин подписал соглашение со «Спартаком» по схеме «3+1», присоединившись к «красно-белым» на правах свободного агента.
могли и 10 лямов в год платить..
нефть народную воруют и даже налоги в России не платят...
могли и 10 лямов в год платить..
нефть народную воруют и даже налоги в России не платят...
6 августа 2017-го «Зенит» разгромил «Спартак» (5:1). Кокорин сделал гол+пас, а после матча выложил пост с хэштегом яникогданеустануповторять. Это фраза из известной антиспартаковской кричалки «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***».
6 августа 2017-го «Зенит» разгромил «Спартак» (5:1). Кокорин сделал гол+пас, а после матча выложил пост с хэштегом яникогданеустануповторять. Это фраза из известной антиспартаковской кричалки «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***».
когда же перестанут платить такие бабки нашим паспортистам?
когда же перестанут платить такие бабки нашим паспортистам?
Теперь будет всё по другому.
Теперь я красно-белый.
Теперь будет всё по другому.
Теперь я красно-белый.
Газизов наступает на те же грабли, что и его предшественники!
Газизов наступает на те же грабли, что и его предшественники!
В "Спартаке" доплатят ещё 1,5 за показательные выступления со стулом..... :)))
В "Спартаке" доплатят ещё 1,5 за показательные выступления со стулом..... :)))