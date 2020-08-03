Кокорин будет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год

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вчера, 12:29

Стала известна зарплата в «Спартаке».

Как сообщается, 29-летний нападающий получит 2,5 млн евро за подписание контракта с московским клубом, а его годовой оклад составит 3 млн евро.

Напомним, что Кокорин подписал соглашение со «Спартаком» по схеме «3+1», присоединившись к «красно-белым» на правах свободного агента.