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Кокорин будет получать в «Спартаке» 3 млн евро в год

вчера, 12:29

Стала известна зарплата Александра Кокорина в «Спартаке».

Как сообщается, 29-летний нападающий получит 2,5 млн евро за подписание контракта с московским клубом, а его годовой оклад составит 3 млн евро.

Напомним, что Кокорин подписал соглашение со «Спартаком» по схеме «3+1», присоединившись к «красно-белым» на правах свободного агента.

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Все комментарии
мангo
мангo
вчера в 20:46
А че молорик Кокоиновый , всех развел. Дзюбик прогдртил
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:37
да им пофигу) щас даже если Дзюба вернется они его примут как родного))
pendulum47
pendulum47
вчера в 17:46
На Зоне будет зарабатывать точнее если вы понимаете и о чем я))))
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 17:13, ред.
Кроме этих трат Спартаку придется потратиться на тяжелые кресла в раздевалке - стулья от греха подальше ,лучше убрать !!!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 16:59
на копытах есть перчатки ?!?
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
вчера в 16:58
Маловато будет! Зная распушеную в денежном плане жизнь Кокоры
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 16:55
Чего так скромно?
могли и 10 лямов в год платить..
нефть народную воруют и даже налоги в России не платят...
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 16:38
Едрить колотить , за что б...я??? Коко ни таких подъемных ни тем более такого оклада не достоин вообще!!!!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Сергей Саныч (раскрыть)
вчера в 16:34
👍👍🔥🔥🔥.)))
valt134
valt134
вчера в 16:34
Бабки немалые. Пусть хоть «БРАТВЕ» «Кабанчика» закинет. Сидельцы оценят поступок.
valt134
valt134
вчера в 16:26
Короче, Санек нам «по ушам проехал», говоря, что он в Спартак не переходит. «73» прогнал... Не по понятиям...
Wuhan Proletarian
Wuhan Proletarian
вчера в 16:16
Наденет Кокоша футболку с Федуном и, прихлебывая "Арман де Бриньяк", покатит по встречке на любимом Бентли, стреляя от восторга в воздух, заглянет на Арбат и с криком "Спартак чемпион!" привычно отоварит стулом очередного Пака.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:08
Как спартачи друг другу в глаза будут смотреть после этого?

6 августа 2017-го «Зенит» разгромил «Спартак» (5:1). Кокорин сделал гол+пас, а после матча выложил пост с хэштегом яникогданеустануповторять. Это фраза из известной антиспартаковской кричалки «Я никогда не устану повторять: «*** «Спартак», ***».

Sadjon
Sadjon
вчера в 15:30
блин, ну и Сашка хитрец, бонус отличный, а оклад вообще крутой.....браво
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:21
Ну теперь Кокорекин сможет,наконец,купить "универсальный многофункциональный облегчённый складной титановый стул".Самозашнуровывающиеся кроссовки за 3,5 тысячи евро у него уже есть.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:11
Он хоть на 1,5 ляма наиграл бы !
Владимир Немченков
Владимир Немченков
вчера в 14:59
Продешевил Саня,надо было федуна на большее разводить,ведь теперь ещё и в общаг засылать надо....
LOpp
LOpp
вчера в 14:46
в Италии Иммобиле получает 2,5 млн, который за сезон по 40 мячей забивает.
когда же перестанут платить такие бабки нашим паспортистам?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 14:44
Пьяная драка — это, когда ваши зелёные человечки дерутся с его пришедшей белочкой.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 14:36
Жизнь меня многому научила.
Теперь будет всё по другому.
Теперь я красно-белый.
4RT
4RT
вчера в 14:22
Дзюба лопнула от злости))))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 14:11
Зачем что-то отрабатывать в Спартаке. ЗП получаешь и вату по полю гоняешь. Это же уже известная схема у них, уже лет 20) и нормальная, кстати)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 14:10
Смехота) На сайте статья была с рассуждениями о будущем клубе Кокорина - Рому называли, Марсель. А зачем ему куда-то ехать, если в России не нужно ничего доказывать тренеру и болельщикам каждый день, получая при этом больше, чем лучший бомбардир Серии А?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:02
А где шалабол Газизов, который утверждал, что Кокорин пошёл на существенное понижение зарплаты, то есть выбрал спорт?
Газизов наступает на те же грабли, что и его предшественники!
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:01
Примерно по по 27 миллионов рублей за один гол Кокорина,учитывая что он забивает 8-10 голов за сезон!
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 13:52
В "Сочи" предлагали 1,5 ляма.....
В "Спартаке" доплатят ещё 1,5 за показательные выступления со стулом..... :)))
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 13:45
Норм, Саня дои федуна по полной, у тебя после отсидки времена тяжелые
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:35
Мало надо чтобы по зарплате футболистам мы были впереди планеты всей.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:29
Сумасшедшие деньги тепрь их нужно отработать, хотя у федуна можно пешком по полю ходить и зарабатывать даже больше.
Константин Белых
Константин Белых ответ jmuhf9v3vzhw (раскрыть)
вчера в 13:12
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