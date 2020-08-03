Конте уже несколько недель интересуется будущим Сарри в «Ювентусе»

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вчера, 13:09

Эпопея о возможном возвращении главного тренера «Интера» в «Ювентус» обрастает новыми подробностями.

Журналист La Repubblica Франко Ванни утверждает, что в последние недели Конте интересовался о будущем Маурицио Сарри в «Юве».

Уточняется, что Конте уже хотел вернуться в туринский клуб еще прошлым летом, однако руководство «Ювентуса» приняло решение о назначении Сарри на должность главного тренера команды. Теперь Антонио проявляет активность и дает понять, что хочет снова тренировать туринцев.