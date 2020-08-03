Конте уже несколько недель интересуется будущим Сарри в «Ювентусе»

Эпопея о возможном возвращении главного тренера «Интера» Антонио Конте в «Ювентус» обрастает новыми подробностями.
Журналист La Repubblica Франко Ванни утверждает, что в последние недели Конте интересовался о будущем Маурицио Сарри в «Юве».
Уточняется, что Конте уже хотел вернуться в туринский клуб еще прошлым летом, однако руководство «Ювентуса» приняло решение о назначении Сарри на должность главного тренера команды. Теперь Антонио проявляет активность и дает понять, что хочет снова тренировать туринцев.