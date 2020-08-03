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Конте уже несколько недель интересуется будущим Сарри в «Ювентусе»

вчера, 13:09

Эпопея о возможном возвращении главного тренера «Интера» Антонио Конте в «Ювентус» обрастает новыми подробностями.

Журналист La Repubblica Франко Ванни утверждает, что в последние недели Конте интересовался о будущем Маурицио Сарри в «Юве».

Уточняется, что Конте уже хотел вернуться в туринский клуб еще прошлым летом, однако руководство «Ювентуса» приняло решение о назначении Сарри на должность главного тренера команды. Теперь Антонио проявляет активность и дает понять, что хочет снова тренировать туринцев.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:19
Сарри ему на парик пепел струсит... Ювентинцы не простят ему уход в Интер. Он стал Иудой,предал Синьору за 30 серебряников и никакое покояние не способно изгладить этот смертный грех.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Triem (раскрыть)
вчера в 18:52
Ну я бы так не сказал! Сейчас мы взяли серию А как говорится по накатанной , на ходу , который сделал Макс! Сарри ничего нового не привнёс в игру команды за целый год! Он разрушил старые наработки и при этом ничего не создав в замен! Вожатому мы и видели временами эту блеклую , непонятную и невыразительную игру команды! Иногда были проблески игры - это когда игроки все же вспоминали что они играют в великом клубе и тогда мы видели красивый и яркий футбол! Насчёт ЛЧ тут я не согласен. За последние несколько лет мы дважды играли в финале ( да к сожалению мы оба раза проиграли! Но это футбол и это ЛЧ ! Там может быть всё! Это как рулетка или лотерея! И один раз нас в наглую выкинули с1/4 финала с Реалом ( где судья просто придумал пенальти на последней минуте и удалил Буффона!) Но это уже в прошлом! Но если быть объективным , то я лично не вижу сейчас команды у которой не мог бы выиграть даже нынешний Юве! Ни одна из топ 8 команд не выглядит явным лидером. Так что время покажет !!
Triem
Triem ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
вчера в 17:40
Может оно и так но как выясняется, скудетто Ювентус может взять и с Сарри, но вот ЛЧ им будто противопоказана)))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 14:55
Подсидеть коллегу - это святое дело!! 😊😂🤣☝️А с другой стороны, то почему нет? В любом случае это на благо клуба! Сарри как и ожидалось оказался не состоятельным . Это хороший тренер для любого провинциального клуба , но не для Юве!
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 14:13
Подсиживает окурка злодей))
Угадайте кто
Угадайте кто
вчера в 14:08
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 14:08, ред.
    Душа болит у Антохи за любимый клуб, не может смотреть на этот футбол, как и все мы) Но не факт, что он сумеет привести команду к успеху, еще и на трансферы запросит ого-го, а половина из сделок окажется "в молоко".
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 13:42
    Судьба Сарри решится в ближайших матчах ЛЧ.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 13:21
    Свинтить захотел
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 13:13
    Метит обратно.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 13:11
      drug01
      drug01
      вчера в 13:10
      Желаем удачи
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