«Кальяри» постарается удержать Наингголана в команде

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вчера, 16:27

Tuttomercatoweb утверждает, что «Кальяри» попробует удержать лидера своей команды полузащитника .

Напомним, что минувший сезон футболист провел за сардинцев на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру».

«Кальяри» хочет продлить сделку и уговорить футболиста остаться в клубе, ключевым фактором может стать то, что команду возглавил Эусебио Ди Франческо. Ранее Наингголан уже работал под управлением Ди Франческо в «Роме».