«Кальяри» постарается удержать Наингголана в команде

Tuttomercatoweb утверждает, что «Кальяри» попробует удержать лидера своей команды полузащитника Раджу Наингголана.
Напомним, что минувший сезон футболист провел за сардинцев на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру».
«Кальяри» хочет продлить сделку и уговорить футболиста остаться в клубе, ключевым фактором может стать то, что команду возглавил Эусебио Ди Франческо. Ранее Наингголан уже работал под управлением Ди Франческо в «Роме».
Иногда все же характер свой надо усмирять.
Иногда все же характер свой надо усмирять.