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«Кальяри» постарается удержать Наингголана в команде

вчера, 16:27

Tuttomercatoweb утверждает, что «Кальяри» попробует удержать лидера своей команды полузащитника Раджу Наингголана.

Напомним, что минувший сезон футболист провел за сардинцев на правах аренды, основные права на игрока принадлежат «Интеру».

«Кальяри» хочет продлить сделку и уговорить футболиста остаться в клубе, ключевым фактором может стать то, что команду возглавил Эусебио Ди Франческо. Ранее Наингголан уже работал под управлением Ди Франческо в «Роме».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:28
Радже 32 и он в той форме, которой он был даже два года назад, сегодня Кальяри его максимум, он может случайно, если повезёт, попасть в какой-нибудь богатый клуб типа зенит или спартак ради фамилии но ему сулит судьба шюррле.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:23
Хоть и ведёт нездоровый образ жизни, но играет неплохо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:37, ред.
Эх, парень, что же сотворил ты со своей карьерой. А ведь как хорошо все начиналось. Но упрямство и понты до хорошего не довели. Теперь вот приходится за середнячков играть. А мог бы быть одним из лидеров Ромы или Интера. Но каждый волен поступать по своему усмотрению. Видно Раджу все устраивает, бог ему судья.
Иногда все же характер свой надо усмирять.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:28
Пуст попробует.
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