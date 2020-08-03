«Интер» договорился с «Ман Юнайтед» о выкупе Санчеса

Согласно данным из Corriere della Sera, «Интер» в ближайшее время должен оформить полноценный трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.
Стороны смогли согласовать все условия сделки. Сумма трансфера составит 15 млн евро. Контракт с игроком будет рассчитан до 2023 года.
Corriere della Sera сообщает, что миланский клуб согласовал с «Манчестер Юнайтед» полноценный переход чилийского форварда.
Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта договорился о трансфере 31-летнего Алексиса Санчеса за 15 млн евро. При этом чилиец согласился на существенное понижение зарплаты. Стороны подписали контракт до июня 2023-го года. Официально о трансфере объявят после матча Лиги Европы с «Хетафе» в среду.
Сезон 2019/2020 Алексис Санчес проводит в «Интере» на правах аренды. Несмотря на травму, из-за которой нападающий пропустил большую часть сезона, Санчес убедил руководство итальянского клуба после паузы: всего на его счету четыре гола и девять ассистов в Серии А.
Corriere della Sera сообщает, что миланский клуб согласовал с «Манчестер Юнайтед» полноценный переход чилийского форварда.
Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта договорился о трансфере 31-летнего Алексиса Санчеса за 15 млн евро. При этом чилиец согласился на существенное понижение зарплаты. Стороны подписали контракт до июня 2023-го года. Официально о трансфере объявят после матча Лиги Европы с «Хетафе» в среду.
Сезон 2019/2020 Алексис Санчес проводит в «Интере» на правах аренды. Несмотря на травму, из-за которой нападающий пропустил большую часть сезона, Санчес убедил руководство итальянского клуба после паузы: всего на его счету четыре гола и девять ассистов в Серии А.