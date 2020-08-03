«Интер» договорился с «Ман Юнайтед» о выкупе Санчеса

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вчера, 14:27

Согласно данным из Corriere della Sera, «Интер» в ближайшее время должен оформить полноценный трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Стороны смогли согласовать все условия сделки. Сумма трансфера составит 15 млн евро. Контракт с игроком будет рассчитан до 2023 года.