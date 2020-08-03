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«Интер» договорился с «Ман Юнайтед» о выкупе Санчеса

вчера, 14:27

Согласно данным из Corriere della Sera, «Интер» в ближайшее время должен оформить полноценный трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.

Стороны смогли согласовать все условия сделки. Сумма трансфера составит 15 млн евро. Контракт с игроком будет рассчитан до 2023 года.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 18:02
Отличный трансфер
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 16:11
«Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Санчеса.

Corriere della Sera сообщает, что миланский клуб согласовал с «Манчестер Юнайтед» полноценный переход чилийского форварда.

Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта договорился о трансфере 31-летнего Алексиса Санчеса за 15 млн евро. При этом чилиец согласился на существенное понижение зарплаты. Стороны подписали контракт до июня 2023-го года. Официально о трансфере объявят после матча Лиги Европы с «Хетафе» в среду.

Сезон 2019/2020 Алексис Санчес проводит в «Интере» на правах аренды. Несмотря на травму, из-за которой нападающий пропустил большую часть сезона, Санчес убедил руководство итальянского клуба после паузы: всего на его счету четыре гола и девять ассистов в Серии А.
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
вчера в 16:08
Спасибо Интеру в бонус забирайте Перейра+Лингард с Филом Джонсом
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 16:01
Санчес это шлак
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
вчера в 15:07
Санчес топ игрок, просто в МЮ не пошла игра
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 14:35
Есть еще топы у МЮ - Рохо , Джонс . Нужно укреплять центр обороны !
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 14:34
Спасибо Интеру !
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:29
Санчес нужен Интеру
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