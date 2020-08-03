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Глебов: «Забью за „Ростов“ и перекрашу бороду в жёлто-синий цвет»

вчера, 16:46

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о подготовке к новому сезону.

Надо играть в любых условиях, все в одинаковой ситуации. Сейчас тренерский штаб проводит с нами работу, готовимся к сезону.

Атмосфера в команде? Всё как обычно супер! Настрой на новый сезон очень хороший.

Как только забью, обязательно перекрашу бороду в желто-синие цвета клуба [Данил обещал сделать это ещё в прошлом сезоне, однако не забил].

Напомним, что Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:09
Видимо, опять не забьёт!
post-navigator
post-navigator
вчера в 18:56
Лучше усы отпустить. Один - желтый, другой синий.
И в таком виде идти с девушками знакомиться.
Conzor
Conzor
вчера в 18:09
Интеллект так и бурлит у Глебова.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 17:26
Бороду сбрей, у меня чуйка, сразу забьешь))
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 17:19
Дзюба и Азмун назабивали за зенит столько, что аж ориентацию перекрасили в голубой цвет, да ещё и на видео это запечатлели.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:04
Перекрась в цвет федуна чёрно-чёрный.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:03
Иногда кажется, что дети намного умнее взрослых.
(Дзюба-Азмун, Глебов...)
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
вчера в 17:02
Дайте ему пеналь пробить
stachel
stachel
вчера в 16:59
В эти цвета лучше другую часть тела перекрасить..
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:49
Будет сине-жёлтая борода.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:47
Желто - синяя борода - это оригинально.
drug01
drug01
вчера в 16:47
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