Глебов: «Забью за „Ростов“ и перекрашу бороду в жёлто-синий цвет»

Полузащитник «Ростова» рассказал о подготовке к новому сезону.

Надо играть в любых условиях, все в одинаковой ситуации. Сейчас тренерский штаб проводит с нами работу, готовимся к сезону.

Атмосфера в команде? Всё как обычно супер! Настрой на новый сезон очень хороший.

Как только забью, обязательно перекрашу бороду в желто-синие цвета клуба [Данил обещал сделать это ещё в прошлом сезоне, однако не забил].