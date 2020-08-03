Глебов: «Забью за „Ростов“ и перекрашу бороду в жёлто-синий цвет»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о подготовке к новому сезону.
Надо играть в любых условиях, все в одинаковой ситуации. Сейчас тренерский штаб проводит с нами работу, готовимся к сезону.
Атмосфера в команде? Всё как обычно супер! Настрой на новый сезон очень хороший.
Как только забью, обязательно перекрашу бороду в желто-синие цвета клуба [Данил обещал сделать это ещё в прошлом сезоне, однако не забил].
Напомним, что Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года.
И в таком виде идти с девушками знакомиться.
И в таком виде идти с девушками знакомиться.
(Дзюба-Азмун, Глебов...)
(Дзюба-Азмун, Глебов...)