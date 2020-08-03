В ФНЛ разочарованы нарушением правил социального дистанцирования на играх

Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги разочаровано тем, как на некоторых матчах первого тура нового сезона соблюдались правила социального дистанцирования.

Организация подготовки команд, «чистых зон» на стадионах была если не на высочайшем, то на очень высоком уровне. В то же время, не может не разочаровывать то, как в некоторых городах соблюдалась социальная дистанция на трибунах. Для решения этой проблемы в будущем вижу два пути: правильное информирование людей, приходящих на стадионы, и, безусловно, их собственная сознательность.