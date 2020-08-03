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В ФНЛ разочарованы нарушением правил социального дистанцирования на играх

вчера, 15:29

Глава ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги разочаровано тем, как на некоторых матчах первого тура нового сезона соблюдались правила социального дистанцирования.

Организация подготовки команд, «чистых зон» на стадионах была если не на высочайшем, то на очень высоком уровне. В то же время, не может не разочаровывать то, как в некоторых городах соблюдалась социальная дистанция на трибунах. Для решения этой проблемы в будущем вижу два пути: правильное информирование людей, приходящих на стадионы, и, безусловно, их собственная сознательность.

Ранее стало известно, что ФНЛ работает над введением системы VAR во всех матчах лиги.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:51
Так разочарованы тем, что соблюдалась или всё-таки не соблюдалась.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 17:34
А стюарды тогда для чего на стадионе.
4RT
4RT
вчера в 17:14
В раздевалке можно тереться,а на лавках нет?)))))
shlomo
shlomo
вчера в 15:59
Пора вообще с этим дистанцированием заканчивать...
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:31
А что они хотели
drug01
drug01
вчера в 15:31
Это очень плохо
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