Семак: «В матче за Суперкубок не получится внести большие изменения»

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке своей команды к матчу за Суперкубок России с «Локомотивом».

К сожалению, перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав. Главное — дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок — к первому официальному матчу в чемпионате России.

График непростой, но таков календарь, для всех он практически одинаковый. Мы понимаем, что будем больше играть дома в холодное время, поздней осенью и в начале весны, а сейчас нам нужно потерпеть. Мы должны готовиться и стараться набирать максимум из того, что можем сделать.