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Семак: «В матче за Суперкубок не получится внести большие изменения»

вчера, 14:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.08.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке своей команды к матчу за Суперкубок России с «Локомотивом».

К сожалению, перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав. Главное — дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок — к первому официальному матчу в чемпионате России.

График непростой, но таков календарь, для всех он практически одинаковый. Мы понимаем, что будем больше играть дома в холодное время, поздней осенью и в начале весны, а сейчас нам нужно потерпеть. Мы должны готовиться и стараться набирать максимум из того, что можем сделать.

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Источник: ФК "Зенит"
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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:34
Гланое кто будет судить.
blitz
blitz
вчера в 17:20
Соломку стелет физрук.
For56tas
For56tas
вчера в 16:03
Удачи Зениту!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 16:01
Ни тем, не тем не хочется желать победы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:16
Спасибо...!!!
Поклонники "сильнейшего" тоже желают своему клубу победы...и 3-й титул в сезоне...
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 14:57
Поздней осени и начала весны не будет!!!
Вторая волна деадемавируса накатывает, так нам говорят!!!
shlomo
shlomo
вчера в 14:56
Удачи Сергей!!!....пусть победит сильнейший!!!
beefs
beefs
вчера в 14:53
о чем это он...
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