Семак: «В матче за Суперкубок не получится внести большие изменения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке своей команды к матчу за Суперкубок России с «Локомотивом».
К сожалению, перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав. Главное — дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок — к первому официальному матчу в чемпионате России.
График непростой, но таков календарь, для всех он практически одинаковый. Мы понимаем, что будем больше играть дома в холодное время, поздней осенью и в начале весны, а сейчас нам нужно потерпеть. Мы должны готовиться и стараться набирать максимум из того, что можем сделать.
Поклонники "сильнейшего" тоже желают своему клубу победы...и 3-й титул в сезоне...
Поклонники "сильнейшего" тоже желают своему клубу победы...и 3-й титул в сезоне...
Вторая волна деадемавируса накатывает, так нам говорят!!!
Вторая волна деадемавируса накатывает, так нам говорят!!!