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Новиков: «Фомин — разносторонний и умный футболист»

вчера, 15:07

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал подписание контракта с полузащитником Даниилом Фоминым.

Даниил — один из лидеров «Уфы», обладает всеми качествами и потенциалом для дальнейшего роста. Это молодой игрок, который уже входит в обойму национальной сборной страны, что само по себе является хорошей характеристикой. Он действует в середине поля, сочетает в себе многие качества, хорош как в атаке, так и в обороне. Разносторонний и умный футболист, на которого мы очень рассчитываем. И, конечно, очень рады, что выиграли борьбу за этого интересного футболиста у других клубов. Благодарен руководству за то, что Фомин в «Динамо».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:23
Посмотрим как он вольётся в коллектив динамиков, это важно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:26
О каких клубах речь ???
Кто слеп и не увидел Ум,Интересность и Разносторонность...???
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