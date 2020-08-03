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«Уфа» — про Фомина: «Переговоры не были сложными, сделка выгодная»

вчера, 16:05

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов считает, что полузащитник Даниил Фомин после перехода в «Динамо» будет иметь хорошие перспективы.

Переговоры не были сложными, сделка для «Уфы» выгодная. Мало кто, кроме узкого круга специалистов, знал Фомина, когда он к нам пришел. Сейчас за ним шла охота — предложение «Динамо» было самым выгодным, и мы его приняли. Называть другие клубы, интересовавшиеся Фоминым, было бы некорректно.

В этой сделке менеджмент сработал ровно так, как и должен — нашли перспективного игрока, который был необходим в определенной зоне на поле. Он отработал и пошел дальше, сделал новый шаг в карьере. «Динамо» — клуб с большими амбициями и крупными спонсорами, там у него хорошие перспективы.

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Все комментарии
G12ridul
G12ridul
вчера в 18:05
Сейчас Уфе стоит крепко задуматься о нахождении в РПЛ.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:33
Мурзагулов своих продаёт и будет играть второсортными спартачами.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:22
Динамо наскребло денег на Фомина.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:12
Удачи парню в новом клубе, главное теперь - не затеряться .
shlomo
shlomo
вчера в 16:06
Все расставлено на свои места..
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