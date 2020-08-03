«Уфа» — про Фомина: «Переговоры не были сложными, сделка выгодная»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов считает, что полузащитник после перехода в «Динамо» будет иметь хорошие перспективы.

Переговоры не были сложными, сделка для «Уфы» выгодная. Мало кто, кроме узкого круга специалистов, знал Фомина, когда он к нам пришел. Сейчас за ним шла охота — предложение «Динамо» было самым выгодным, и мы его приняли. Называть другие клубы, интересовавшиеся Фоминым, было бы некорректно.

В этой сделке менеджмент сработал ровно так, как и должен — нашли перспективного игрока, который был необходим в определенной зоне на поле. Он отработал и пошел дальше, сделал новый шаг в карьере. «Динамо» — клуб с большими амбициями и крупными спонсорами, там у него хорошие перспективы.