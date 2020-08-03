Вашу зачётку! «Ювентус» — чемпион, но в Серии A другие «отличники»

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вчера, 15:00

«Соккер.ру» выставляет оценки «студентам», которые с разными успехами окончили курс под названием Серия А 2019/20.

1 место. «Ювентус» — «4+»

«Ювентус» снова чемпион, так что любая команда в Серии A мечтала бы поменяться со «Старой Синьорой» местами, вот только для самих туринцев скудетто — это уже давно не подвиг. А «Юве» в кампании 2019/20 был, пожалуй, самым уязвимым за всю девятилетнюю чемпионскую серию. Предполагалось, что при Сарри игра «бьянконери» зацветет новыми красками в атаке, но мы увидели практически тот же прагматичный «Ювентус», что и при Аллегри, только лишившийся надежности в обороне. В очередной раз защитили титул, но сделали это совсем без блеска: стали только пятыми по забитым мячам в чемпионате, две команды пропустили меньше.

2 место. «Интер» — «4-»

Это был подходящий момент, чтобы свергнуть «Ювентус», но конкуренты запутались в собственных ногах. Большего ждали от «Интера», который прошлым летом подписал Конте и провел амбициозную трансферную кампанию. «Нерадзурри» в итоговой таблице отстали всего на одно очко, мощно накатив на финиш сезона, но сколько же раз по ходу сезона «Интер» допускал глупые осечки и упускал счастье из рук. Конте не сумел с ходу изменить командный менталитет и дважды проиграл «Ювентусу» в чемпионате, хотя победа в одной из личных встреч могла повлиять на итоговое место. Интересно, будет ли у Антонио еще один шанс выиграть скудетто с «Интером»?

3 место. «Аталанта» — «5»

Джан Пьеро Гасперини и его «Аталанта» выдали еще один потрясающий сезон, в котором смогли второй год подряд финишировать на третьем месте в Серии A, причем сократили отставание от чемпиона с 21 очка до 5 баллов. «Аталанта» стала самой результативной командой чемпионата Италии (98 голов), причем клуб из Бергамо попутно пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где еще не сказано последнее слово. Гасперини — лучший тренер Серии A 2019/20, а его «Аталанта» идет на красный диплом.

4 место. «Лацио» — «5-»

Никто не знает, какое место занял бы «Лацио», если бы сезон проходил гладко. Перед локаутом из-за коронавируса у «орлов» была серия из 21 матча без поражений, но летом римляне проиграли 5 из 8 первых матчей и выбыли из борьбы за скудетто. Несмотря на этот крах, команда Симоне Индзаги получает высший балл, пусть и с «минусом» из-за несбывшихся надежд в чемпионате. «Лацио» впервые за 13 лет сыграет в основной сетке Лиги чемпионов, Чиро Иммобиле забил 36 голов и выиграл европейскую «Золотую бутсу», а еще не будем забывать о трофее: в декабре «орлы» победили «Ювентус» в матче за Суперкубок Италии.

5 место. «Рома» — «3»

По сравнению с сезоном 2018/19 «Рома» поднялась на одну строчку, но от «джаллоросси» ждали попадания в зону Лиги чемпионов, что стало бы глотком свежего воздуха для клуба в это непростое время. Периодами команда Паулу Фонсеки выглядела превосходно, но случались и провалы, о которых лучше не вспоминать. Команда не смогла полностью реализовать стратегию тренерского штаба, «волки» не стали управляемыми и стабильно опасными, потерпели 10 поражений. Завоевали путевку в Лигу Европы, но это «удовлетворительно», не более.

6 место. «Милан» — «3»

Назначенный перед стартом сезона Марко Джампаоло был уволен всего лишь после семи матчей, в которых «Милан» потерпел 4 поражения. Прибывший на его место Стефано Пиоли не смог улучшить результаты в краткосрочной перспективе и несколько месяцев ходил под хештегом #PioliOut. Апофеозом стало рекордное декабрьское поражение 0:5 от «Аталанты». Но потом прибыл Златан, и дела пошли на лад. Особенно хороши «россонери» были после рестарта сезона: ни одного поражения в 12 летних матчах, потрясающая волевая победа 4:2 над «Ювентусом», сухие выигрыши у «Ромы» и «Лацио». Летом подарили надежду, но в сухом остатке только шестое место, что даже хуже, чем годом ранее. Это не то, чем может гордиться такой большой клуб.

7 место. «Наполи» — «3+»

«Наполи» тоже нечем гордиться, если говорить об итоговой позиции в турнирной таблице Серии A, однако неаполитанцы завоевали «плюсик» победой в Кубке Италии. Сезон получился рваным: в декабре Аурелио Де Лаурентис уволил Карло Анчелотти после последовательности из семи матчей без побед в чемпионате, а пришедший ему на смену Дженнаро Гаттузо проиграл первые 4 матча из 5 в Серии A. Поворотным моментом стала январская победа над «Ювентусом», который был обыгран и в финале Кубка Италии.

8 место. «Сассуоло» — «5-»

Берарди, Капуто, Бога и тренер Де Зерби — вот ключевой квартет, затащивший «Сассуоло» на почетную по меркам возможностей этой команды восьмую строчку в турнирной таблице. Состав «Наполи», оказавшегося на ступеньку выше «Сассуоло», стоит в четыре раза дороже.

9 место. «Верона» — «5-»

Каждый из двух своих предыдущих сезонов в Серии A «Верона» заканчивала в зоне вылета, прочили «мастифам» борьбу за выживание и на этот раз, однако тренер Иван Юрич совершил чудо и зарегистрировал свою команду в верхней половине турнирной таблицы. У «Вероны» в активе есть даже победа над «Ювентусом» со счетом 2:1.

10 место. «Фиорентина» — «3»

Тифози надеялись, что амбициозный американский владелец Рокко Коммиссо вдохнет в «Фиорентину» новую жизнь, а подписание Франка Рибери обильно удобрило зародившийся оптимизм. Однако «фиалки» окопались в середине таблицы без особых перспектив. Конечно, это лучше, чем в предыдущем сезоне, когда обеспечили себе место в Серии A всего за тур до финиша.

11 место. «Парма» — «4»

«Крестоносцы» продолжают прогрессировать после возвращения в Серию A: 14-е место в прошлом сезоне, 11-я строчка в завершившемся чемпионате Италии. Достойнейший результат команды Роберто Д`Аверса, которому придется очень постараться в новой кампании, чтобы не уронить «Парму» без Деяна Кулусевски.

12 место. «Болонья» — «3»

Прожженные середняки Серии A откатились на пару строчек по сравнению с предыдущим сезоном, для команды Синиши Михайловича это такой вид стабильности. «Не хорошо, но и не ужасно».

13 место. «Удинезе» — «3-»

От «Удинезе» ожидали большего, чем борьба за выживание. Команда с Родриго Де Паулем и Хуаном Муссо в составе подсластила пилюлю в концовке сезона победой над «Ювентусом», но этого недостаточно, чтобы удержать лидеров и с оптимизмом смотреть вперед.

14 место. «Кальяри» — «3-»

Первая половина сезона удалась «Кальери», первый круг островитяне закончили на шестом месте, но потом что-то сломалось, и команду потянуло вниз. В итоге только 14-е место.

15 место. «Сампдория» — «3»

Помните, как «Сампдория» начала сезон? 6 поражений в 7 матчах. Потом пришел Клаудио Раньери и нормализовал команду. Понятно, что этот не та кампания, которую болельщики будут вспоминать, но с учетом гиблого старта для «Сампдории» все закончилось неплохо, не так ли? Спасибо Раньери за это.

16 место. «Торино» — «2+»

Ожидалось, что «Торино» включится в борьбу за места в еврокубках, но вместо этого «быки» вынуждены были спасаться от понижения в классе. Устояли, остались в Серии A, но на этом подвиги заканчиваются.

17 место. «Дженоа» — «2»

Второй год подряд «Дженоа» избегает вылета в Серию B в последний день сезона. Генуэзского бегемота, прикинувшегося грифоном, тянули из болота три тренера. Кое-как справились. Долгосрочные перспективы по-прежнему туманны.

18 место. «Лечче» — «3-»

Номинально у «Лечче» слабейший состав в Серии A, их вылет казался чем-то предрешенным, и пусть команда Фабио Ливерани не стала итальянским «Шеффилд Юнайтед», за место под солнцем «волки» бились до последнего тура. Только за это им респект. Если бы еще оборона не была такой дырявой: «Лечче» пропустил ошеломляющие 85 голов за чемпионат.

19 место. «Брешиа» — «1»

Катастрофическая кампания завершилась закономерным вылетом в Серию B. С середины декабря «Брешиа» одержала лишь две победы, подписание Марио Балотелли не сработало, а талантливого Сандро Тонали придется отдать без боя, как и прописку в элите.

20 место. СПАЛ — «1»