ФНЛ работает над введением системы VAR во всех матчах лиги

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги работает над тем, чтобы система видеоассистента рефери ( VAR ) была задействована на всех матчах турнира.

Работа в этом направлении ведется совместно с компанией InStat TV, которая производит трансляции матчей лиги. Она разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА и IFAB . Для внедрения VAR достаточно четырех транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ .