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ФНЛ работает над введением системы VAR во всех матчах лиги

вчера, 14:47

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги работает над тем, чтобы система видеоассистента рефери (VAR) была задействована на всех матчах турнира.

Работа в этом направлении ведется совместно с компанией InStat TV, которая производит трансляции матчей лиги. Она разрабатывает техническое решение, планирует его сертифицировать в ФИФА и IFAB. Для внедрения VAR достаточно четырех транслирующих матч камер, по этому компоненту мы уже подходим. С сентября планируем увеличить их количество до семи во всех матчах под эгидой ФНЛ.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:55
ВАР одна из бед футбола.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:30
Правильное решение,ускоряющее кончину ФНЛ.
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 15:18
Клубы ФНЛ и так концы с концами еле сводят, а теперь ещё надо деньги искать на систему VAR.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:03
Для многих это непосильная ноша.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 14:54
Все ли стадионы подойдут под это " новшество "?
shlomo
shlomo
вчера в 14:50
Геморрой на одно место
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