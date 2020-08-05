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«Уфа» представила форму на сезон-2020/21. На ней изображены Уральские горы

сегодня, 10:22

«Уфа» презентовала новую форму, в которой будет играть в сезоне-2020/21.

«Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант формы стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными», - сообщает пресс-служба «Уфы».

Накануне сразу 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:30
Выдумывают что-то новое.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:30
Да Урал вдохновляет
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