«Уфа» представила форму на сезон-2020/21. На ней изображены Уральские горы

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сегодня, 10:22

«Уфа» презентовала новую форму, в которой будет играть в сезоне-2020/21.

«Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух. Фиолетовый комплект формы становится основным, этот цвет подчеркивает уверенность и движение вперед, башкирское упорство и твердый характер. Белый вариант формы стал гостевым, мятные и черные цвета будут резервными», - сообщает пресс-служба «Уфы».

ФК «Уфа» представил новую игровую форму. На ней нарисованы Уральские горы https://t.co/UhFbixeA8h pic.twitter.com/FGweNplc0M — ФК УФА (@UfaFc) August 5, 2020

Накануне сразу 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом.