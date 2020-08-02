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В Сети появились фото новой формы сборной России

02 августа 2020, 20:45

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии игровой формы сборной России на сезон-2020/2021.

Представлены домашний и гостевой комплекты бренда Adidas. Домашний комплект выполнен в традиционном красном цвете с белыми вставками.

Гостевая футболка — белого цвета с синей и красной полосками на груди и манжетах.

Напомним, что изначально Adidas представил домашнюю форму для сборной России, на которой был неправильный порядок цветов российского флага на манжетах. Компания согласилась изменить концепт после критики и замечаний.

Форма форма

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galem72
galem72
вчера в 10:56
На груди не хватает: "За путина!"

После победы в этом примитиве над каким-нибудь Лихтенштейном благодаря пенальти зюбы можно смело в кремле каждому сборнику МСМК выдавать, а черчесу сразу звезду героя на лоб вешать.
valt134
valt134
вчера в 08:22
Ну всё... Будем теперь Чемпионами Мира!!! (Ну, заодно и Европы!!!)
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 08:10
Форму меняют так часто чтобы деньги освоить что ли.
valt134
valt134
вчера в 08:00
В 63 компанию, которая не знает порядок цветов российского флага.
Багров-брат
Багров-брат
вчера в 05:27
Дизайнеры не сильно напрягались...(((
ОПС
ОПС
вчера в 00:41
Хорошо бы в этой форме нам играть и побеждать, А другого нам не надо, ну не надо, твою мать !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
02 августа в 23:38
Правильно " Новое вино в ветхие мехи " ( Евангелие от Матфея, Марка и Луки ). В.И.Ленин здесь ни при чём.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
02 августа в 22:52, ред.
Шьют, шьют, чуть не каждый год меняют, а всё равно чего-то не хватает; на мой взгляд - неказистая и неэстетичная, причём как гостевая, так и домашняя. Посмотрел на неё - и какое-то внутреннее отторжение. И ещё большая просьба к портным нашей сборной: пусть подгонят размеры формы к габаритам футболистов. Таковые у них разные, а форма одного размера, поэтому смотреть на них противно - болтается, как на огородных пугалах. Главному тренеру, кроме того, необходимо потребовать от наших футболёров выходить на поле с поднятыми гетрами и заправленными в трусы майками, а то к ним возникает какое-то брезгливое чувство. Мало того, что играть не умеют, так ещё и футболки болтаются, трусы до колен и на два размера больше, и гетры полуспущены. Насколько приятнее была форма у сб.СССР - просто и со вкусом, подогнана под каждого футболиста. Скопируйте, учиться никогда не поздно. Хотя, наверное, поздно...
ЧиП
ЧиП
02 августа в 22:28
Гостевая в Спартаковском стиле😁
У домашней проглядывается рисунок, но какой? 🤷‍♂️
Conzor
Conzor
02 августа в 22:23
Опять красная, к позору!
Gahi
Gahi
02 августа в 22:20
На второй нужно выровнять полоски на груди с рукавами, чтобы держать линию цветовой гаммы. А вообще нормально, но результат команды будет важен, чем в какой форме выступать, в старой или новой. Удачи
Ice van Reed
Ice van Reed
02 августа в 22:07, ред.
Адидас скатился,Пума захватывает рынок футбола!!! ( я могу ошибаться, это свойственно людям)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
02 августа в 21:58
а шрифт поменяли?
Q-J-G
Q-J-G ответ 112910415 (раскрыть)
02 августа в 21:56
Если по поводу второго комплекта, то только это и радует...)
112910415
112910415
02 августа в 21:45
ну, бывает хуже
текепбир
текепбир
02 августа в 21:36
понятно когда высокие технологии мы покупаем,но пошив формы для сборной.... все таки для многих игроков и болел это как флаг. да и не для болел(чемпионат мира смотрят даже далекие от футбола люди,как я не люьитель хоккея болею за наших хоккеистов в ЧМ). и ее менять надо наверное не кажлый год и раз в десятилетие примерно когда уже мода коренным образом меняется. но без измения расцветок.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
02 августа в 21:32
колхозный вариант
Roger Young
Roger Young ответ СЛАДКАЯ ПАРОЧКА (раскрыть)
02 августа в 21:22
    Roger Young
    Roger Young
    02 августа в 21:22
    выездная хорошо выглядит, а вот домашняя на тройку
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    02 августа в 21:21
    Дзюбе нужно было персональную футболку со львом на спине голубым.
    Zenit_84
    Zenit_84
    02 августа в 21:21
    Нормуль
    pomor 445
    pomor 445
    02 августа в 21:20
    Впечатление от игры не заменить на впечатление от формы и наоборот. Так что играйте, ребята, хорошо и будете смотреться в любой форме.
    shlomo
    shlomo ответ particular (раскрыть)
    02 августа в 21:19
    Футбол - объединяет многих...и дай Бог , чтобы так бЫло.....все на месте, остальные в поле зрения...:))))
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    02 августа в 21:19
    на кой каждый год менять форму ?
    кто то наварился на этом ....
    particular
    particular ответ shlomo (раскрыть)
    02 августа в 21:16
    Прошу взаимно от меня приподнять шляпу перед уважаемыми людьми..:)
    Футбол остается проводником мыслей и нитью общения..:)
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 августа в 21:12
    Ежегодная "бессмысленная и беспощадная" смена формы сборной и клубов-замечательная демонстрация способности определённых лиц делать деньги из воздуха.Как говорил непопулярный ныне В.И.Ленин :"Налили новое вино в старые мехи".
    shlomo
    shlomo
    02 августа в 21:10
    А что Вы хотели...блеск и нищета...:)))...как играем такой и дизайн........Андрей, тебе большой привет от "персонажей Дюма"...:))))
    beefs
    beefs
    02 августа в 21:08
    все в норме, отличная форма...
    realdogge the gunner
    realdogge the gunner
    02 августа в 21:07
    отлично, держат планку, как обычно roBHo :)
    particular
    particular
    02 августа в 21:06
    Примитивная простота с фирменным лейблом и символом имперских амбиций...
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