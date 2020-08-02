В Сети появились фото новой формы сборной России

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02 августа 2020, 20:45

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии игровой формы сборной России на сезон-2020/2021.

Представлены домашний и гостевой комплекты бренда Adidas. Домашний комплект выполнен в традиционном красном цвете с белыми вставками.

Гостевая футболка — белого цвета с синей и красной полосками на груди и манжетах.

Напомним, что изначально Adidas представил домашнюю форму для сборной России, на которой был неправильный порядок цветов российского флага на манжетах. Компания согласилась изменить концепт после критики и замечаний.