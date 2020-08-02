В Сети появились фото новой формы сборной России

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии игровой формы сборной России на сезон-2020/2021.
Представлены домашний и гостевой комплекты бренда Adidas. Домашний комплект выполнен в традиционном красном цвете с белыми вставками.
Гостевая футболка — белого цвета с синей и красной полосками на груди и манжетах.
Напомним, что изначально Adidas представил домашнюю форму для сборной России, на которой был неправильный порядок цветов российского флага на манжетах. Компания согласилась изменить концепт после критики и замечаний.
После победы в этом примитиве над каким-нибудь Лихтенштейном благодаря пенальти зюбы можно смело в кремле каждому сборнику МСМК выдавать, а черчесу сразу звезду героя на лоб вешать.
После победы в этом примитиве над каким-нибудь Лихтенштейном благодаря пенальти зюбы можно смело в кремле каждому сборнику МСМК выдавать, а черчесу сразу звезду героя на лоб вешать.
У домашней проглядывается рисунок, но какой? 🤷♂️
У домашней проглядывается рисунок, но какой? 🤷♂️
кто то наварился на этом ....
кто то наварился на этом ....
Футбол остается проводником мыслей и нитью общения..:)
Футбол остается проводником мыслей и нитью общения..:)