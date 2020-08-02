Друг Кокорина опубликовал детское фото Александра в форме «Спартака»

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02 августа 2020, 20:55

Геннадий Куропаткин, друг форварда , на своей странице в инстаграме отреагировал на переход футболиста в «Спартак».

Куропаткин опубликовал в сторис детское фото Кокорина, на котором Александр одет в форму красно-белых.