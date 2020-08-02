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Друг Кокорина опубликовал детское фото Александра в форме «Спартака»

02 августа 2020, 20:55

Геннадий Куропаткин, друг форварда Александра Кокорина, на своей странице в инстаграме отреагировал на переход футболиста в «Спартак».

Куропаткин опубликовал в сторис детское фото Кокорина, на котором Александр одет в форму красно-белых.

Кокорин

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Все комментарии
di byadjo
di byadjo
вчера в 11:35
Какоша за Баблом бегает и Мамая надо было напару к поросятом.
Багров-брат
Багров-брат
вчера в 05:36
Жаль, что во времена Кокошиного детства ещё не было ФК Сочи. Была бы коллекция детских фото...)))
Зидан 1972
Зидан 1972
вчера в 00:18
Значит в точку, на самом деле он не изменился на внешность!
Footbolista
Footbolista ответ 311 (раскрыть)
02 августа в 22:38
В своем деле я всегда на 1 месте)...
это Спартак на 7-ом...спортсменам виднее конечно, если ты спортсмен)...
311
311 ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 22:36
Это всего лишь твое мнение с седьмого места! Спортсмены всегда бьются за титулы, вне зависимости от зарплаты!)
Брулин
Брулин
02 августа в 22:35
Вот, что значит предусмотрительные родители - не поленились, сфотографировали ребёнка в футболках всех ведущих команд страны, дабы облегчить ему будущую адаптацию, епто....Только Анжи тогда не было, НО, она бы и не пригодилась.
cska1948
cska1948 ответ zzz- (раскрыть)
02 августа в 22:30
Уж не хотите ли вы сказать, что родители Кокорина одевали ВСЮ команду в форму СпаМа? Ведь на фото не только Саша в в этой форме.
Footbolista
Footbolista ответ 311 (раскрыть)
02 августа в 22:29
Тем о ком я говорю такие титулы как корове седло)...
Сп62
Сп62
02 августа в 22:28
От судьбы не уйдёшь. Она всегда выведит на путь истинный.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 августа в 22:10
И носило меня, как осенний листок.
Я менял города.я команды менял ,
Надышался я пылью российских дорог,
На луну голубую смотреть я устал.

И окурки я тайно за штанги бросал,
В кафе пил я вино и стулья метал.
И мерещился мне бело - красный туман,
Где я смог бы пополнить оскудевший карман.
311
311 ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 22:09
Спортсмены обычно бьются за титулы, и те, о ком ты говоришь, их получают!)
zzz-
zzz- ответ cska1948 (раскрыть)
02 августа в 22:06
там может и небыло...но у Какорина были..
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 21:59
С 1998 по 2000 год, Кокорин выступал за ДЮСШ г.Воалуйки. Значит это фото либо из Тарасовки, либо монтаж. Других вариантов нет!
АлексАлекс
АлексАлекс ответ mortid (раскрыть)
02 августа в 21:55
Понял, получается, что Кокорин с детства за Спартак, да?
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 21:53
Я знаю, что такое Валуйки! Там просто денег на такую форму не было!
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
02 августа в 21:52
В то время все было дефицитом ...но как то все доставали разными путями)...насчет фотомонтажа это несерьезно)...
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 21:50
Тогда это фотомонтаж. В Валуйках просто не могло быть такой формы.
Conzor
Conzor
02 августа в 21:46
Именно тогда, он начал целиться в людей табуреткой.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА ответ makkie (раскрыть)
02 августа в 21:45
По любому было,в тот момент зенит еще не существовал,а смотрел по карабку,как Спартак в ЛЧ шумел на весь МИР!!
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
02 августа в 21:44
Неувязочка)...Кокорин говорил, что ему форму не дали в Спартаке..."приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку"...
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 21:42
Биография
Александр Кокорин начал заниматься футболом в родном городе Валуйках под руководством отца. Когда он учился в первом классе, к ним в школу пришёл тренер, который предложил заниматься в футбольной секции. Александр согласился, параллельно занимаясь боксом[7]. На бокс мальчик походил всего 4 месяца, но понял, что футбол ему нравится больше. Тренер в Валуйках одновременно был селекционером в футбольной школе московского «Спартака» (отбирал талантливых игроков), куда и отобрали Кокорина.

В 9 лет Кокорин приехал на просмотр к «красно-белым», где им остались довольны, но не готовы были предоставить жильё. Жильё смог предоставить московский «Локомотив». Там Кокорин провёл шесть лет и за это время был несколько раз признан лучшим нападающим в первенстве спортивных школ Москвы[8]
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Скорее всего, это фотография сделана, когда Кокорин проходил смотрины в Тарасовке.
mortid
mortid ответ АлексАлекс (раскрыть)
02 августа в 21:42
Только есть одно "НО", за Спартак он мальчишкой реально мечтал играть, но не подошёл по каким-то причинам, не знаю по каким критериям попадали в то время в школу Спартака ;) А во всех других болотах только лишь за бабло.
Footbolista
Footbolista ответ 311 (раскрыть)
02 августа в 21:41
Ну это нормально...все футболисты в первую очередь профессионалы и работают за деньги...ты же не думаешь, что Азмун или Малком бьются в Зените за стрелку?)...
Давайте думать
Давайте думать
02 августа в 21:40
Было время, когда Сашка Кокорин легче самой табуретки был)))
311
311 ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 21:39
Просто Саша очень любит деньги и столичную жизнь! Так как Зенит ничего не предложил, Саша выбрал вариант с Москвой!)
Footbolista
Footbolista ответ 311 (раскрыть)
02 августа в 21:37
Детские мечты и взрослые предпочтения немного разные вещи...просто так совпало...почему бы и фото не опубликовать?)...не вижу никаких противоречий...
текепбир
текепбир ответ текепбир (раскрыть)
02 августа в 21:37
в еврокубках***
cska1948
cska1948
02 августа в 21:36
Вот вам и подтверждение того, что Кокорин с детства за СпаМ!
311
311 ответ Footbolista (раскрыть)
02 августа в 21:35
Думаю, что по футболкам из детства глупо делать какие-то выводы о предпочтениях!)
valdsx
valdsx
02 августа в 21:33
Вот мнение Дзюбы, забыли спросить! А что пусть. Бакланы так резвятся , но этот только первый пошел.... А если все пойдет по Хабаровскому сценарию то у Кокорина неплохая чуйка
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