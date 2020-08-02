Друг Кокорина опубликовал детское фото Александра в форме «Спартака»

Геннадий Куропаткин, друг форварда Александра Кокорина, на своей странице в инстаграме отреагировал на переход футболиста в «Спартак».
Куропаткин опубликовал в сторис детское фото Кокорина, на котором Александр одет в форму красно-белых.
Геннадий Куропаткин, друг форварда Александра Кокорина, на своей странице в инстаграме отреагировал на переход футболиста в «Спартак».
Куропаткин опубликовал в сторис детское фото Кокорина, на котором Александр одет в форму красно-белых.
это Спартак на 7-ом...спортсменам виднее конечно, если ты спортсмен)...
это Спартак на 7-ом...спортсменам виднее конечно, если ты спортсмен)...
Я менял города.я команды менял ,
Надышался я пылью российских дорог,
На луну голубую смотреть я устал.
И окурки я тайно за штанги бросал,
В кафе пил я вино и стулья метал.
И мерещился мне бело - красный туман,
Где я смог бы пополнить оскудевший карман.
Я менял города.я команды менял ,
Надышался я пылью российских дорог,
На луну голубую смотреть я устал.
И окурки я тайно за штанги бросал,
В кафе пил я вино и стулья метал.
И мерещился мне бело - красный туман,
Где я смог бы пополнить оскудевший карман.
Александр Кокорин начал заниматься футболом в родном городе Валуйках под руководством отца. Когда он учился в первом классе, к ним в школу пришёл тренер, который предложил заниматься в футбольной секции. Александр согласился, параллельно занимаясь боксом[7]. На бокс мальчик походил всего 4 месяца, но понял, что футбол ему нравится больше. Тренер в Валуйках одновременно был селекционером в футбольной школе московского «Спартака» (отбирал талантливых игроков), куда и отобрали Кокорина.
В 9 лет Кокорин приехал на просмотр к «красно-белым», где им остались довольны, но не готовы были предоставить жильё. Жильё смог предоставить московский «Локомотив». Там Кокорин провёл шесть лет и за это время был несколько раз признан лучшим нападающим в первенстве спортивных школ Москвы[8]
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Скорее всего, это фотография сделана, когда Кокорин проходил смотрины в Тарасовке.
Александр Кокорин начал заниматься футболом в родном городе Валуйках под руководством отца. Когда он учился в первом классе, к ним в школу пришёл тренер, который предложил заниматься в футбольной секции. Александр согласился, параллельно занимаясь боксом[7]. На бокс мальчик походил всего 4 месяца, но понял, что футбол ему нравится больше. Тренер в Валуйках одновременно был селекционером в футбольной школе московского «Спартака» (отбирал талантливых игроков), куда и отобрали Кокорина.
В 9 лет Кокорин приехал на просмотр к «красно-белым», где им остались довольны, но не готовы были предоставить жильё. Жильё смог предоставить московский «Локомотив». Там Кокорин провёл шесть лет и за это время был несколько раз признан лучшим нападающим в первенстве спортивных школ Москвы[8]
---------------------
Скорее всего, это фотография сделана, когда Кокорин проходил смотрины в Тарасовке.