«Спасибо, Остон!» «Уфа» объявила о переходе Урунова в «Спартак»

«Уфа» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Остона Урунова в московский «Спартак».
Спасибо, Остон! «Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова. Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей. «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!
Спасибо, Остон!— ФК УФА (@UfaFc) August 5, 2020
«Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова
Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей.
«Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры! pic.twitter.com/4tZTgq2BEt
Ранее переход Урунова анонсировали в «Спартаке».