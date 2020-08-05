«Спасибо, Остон!» «Уфа» объявила о переходе Урунова в «Спартак»

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сегодня, 11:47

«Уфа» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника в московский «Спартак».

Спасибо, Остон! «Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова. Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей. «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!

Спасибо, Остон!



«Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова



Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей.



«Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры! pic.twitter.com/4tZTgq2BEt — ФК УФА (@UfaFc) August 5, 2020

Ранее переход Урунова анонсировали в «Спартаке».