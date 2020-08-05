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«Спасибо, Остон!» «Уфа» объявила о переходе Урунова в «Спартак»

сегодня, 11:47

«Уфа» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Остона Урунова в московский «Спартак».

Спасибо, Остон! «Уфа» и «Спартак» договорились о трансфере полузащитника Остона Урунова. Урунов перешел в нашу команду зимой 2020 года из ташкентского «Локомотива» и сыграл за «Уфу» 10 матчей. «Уфа» благодарит Остона за совместную работу и желает успешного продолжения карьеры!

Ранее переход Урунова анонсировали в «Спартаке».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:38
Похоже неплохо заработали на перепродаже.
drug01
drug01
сегодня в 12:00
Все пути дороги ведут в Спартак
Смольчик
Смольчик
сегодня в 11:48
Ужас что его ждет у свиней.
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