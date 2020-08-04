«Тамбов» объявил о подписании украинского нападающего Балашова

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вчера, 11:15

«Тамбов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с украинским нападающим , переход которого был анонсирован накануне.

Контракт с 29-летним футболистом подписан до июня 2022 года. В «Тамбове» Виталий будет выступать под 7-м номером.

Балашов известен по выступлениям за украинские клубы «Черноморец», «Говерла» и «Олимпик», польскую «Вислу», молдавский «Милсами» и белорусскую «Ислочь».