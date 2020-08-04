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«Тамбов» объявил о подписании украинского нападающего Балашова

вчера, 11:15

«Тамбов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с украинским нападающим Виталием Балашовым, переход которого был анонсирован накануне.

Контракт с 29-летним футболистом подписан до июня 2022 года. В «Тамбове» Виталий будет выступать под 7-м номером.

Балашов известен по выступлениям за украинские клубы «Черноморец», «Говерла» и «Олимпик», польскую «Вислу», молдавский «Милсами» и белорусскую «Ислочь».

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 11:47
Он что,вампир?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:23
Побегал он по командам...
LOpp
LOpp
вчера в 11:21
в нашем чемпионате украинским игрокам всегда рады!
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