«Тамбов» объявил о подписании украинского нападающего Балашова

«Тамбов» на официальном сайте объявил о подписании контракта с украинским нападающим Виталием Балашовым, переход которого был анонсирован накануне.
Контракт с 29-летним футболистом подписан до июня 2022 года. В «Тамбове» Виталий будет выступать под 7-м номером.
Балашов известен по выступлениям за украинские клубы «Черноморец», «Говерла» и «Олимпик», польскую «Вислу», молдавский «Милсами» и белорусскую «Ислочь».
Состав #фктамбов пополнил украинский нападающий Виталий Балашов. Контракт с игроком подписан сроком на два года. 📌 Выступать за нашу команду футболист будет под седьмым номером (#7). Добро пожаловать в «Тамбов», Виталий! 🙌🏻 Подробности карьеры игрока читайте на нашем сайте ➡ #ВиталийБалашов