«Динамо» выкупило права на Игбуна

Пресс-служба «Динамо» объявила о выкупе прав на нападающего Сильвестра Игбуна.
Напомним, что прошедший сезон футболист выступал за московский клуб на правах аренды. Опция о выкупе нигерийского нападающего «Уфы» была автоматически активирована. Контракт с Игбуном рассчитан на 2 года.
🔄 Сильвестр Игбун остаётся в «Динамо» 💪🏻— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 4, 2020
Опция о выкупе нигерийского нападающего @UfaFc была автоматически активирована.
Соглашение с Игбуном, который в минувшем сезоне за ⚪🔵 забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу, рассчитано на два года.#трансферыДинамо #ДинамоМосква pic.twitter.com/acKz2e4zBP