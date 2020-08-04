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«Динамо» выкупило права на Игбуна

04 августа 2020, 12:09

Пресс-служба «Динамо» объявила о выкупе прав на нападающего Сильвестра Игбуна.

Напомним, что прошедший сезон футболист выступал за московский клуб на правах аренды. Опция о выкупе нигерийского нападающего «Уфы» была автоматически активирована. Контракт с Игбуном рассчитан на 2 года.

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shlomo
shlomo
04 августа в 15:34
Все правильно сделали...
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