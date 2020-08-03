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Лысцов — игрок «Локомотива»

вчера, 20:36

Защитник Виталий Лысцов перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

25-летний футболист подписал 4-летний контракт с московским клубом. В новой команде игрок будет выступать под 4-м номером.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 03:25
Удачи Лысцову
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:15
Локо на судей больше тратит чем на хорошие трансферы
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:49
Нормалек
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:41
Выбился в люди, молодец.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:29
Это хорошо для карьеры
Успехов Виталий в новом клубе!!!
Брулин
Брулин
вчера в 21:14
К 25 годам провел всего 17 матчей на взрослом уровне, дитя лимита блин😂
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:10
Локо нормальных ребят набирает себе, парень перспективный.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ denmig (раскрыть)
вчера в 21:04
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:00
    Локомотив правильного футболиста в свой вагон посадил, удачи до конечной остановки.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:54
    каждый усиливается, как может
    denmig
    denmig ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Еще и жеребьевки не было в ЛЧ - а уже Локу посылают в ЛЕ... а может и пониже, домой!)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:38
    Парнишка отличный, он в КС выделялся.
    denmig
    denmig
    вчера в 20:37
    Знатное усиление под ЛЧ! Николич - браво!
    ПС - Верните уже Шпалыча!
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:37
    а толку то)))
    beefs
    beefs
    вчера в 20:37
    надо же лимит играет...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:36
    Удачи в Локо!!!!
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