Лысцов — игрок «Локомотива»

Защитник Виталий Лысцов перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
25-летний футболист подписал 4-летний контракт с московским клубом. В новой команде игрок будет выступать под 4-м номером.
Защитник Виталий Лысцов перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив».
25-летний футболист подписал 4-летний контракт с московским клубом. В новой команде игрок будет выступать под 4-м номером.
Успехов Виталий в новом клубе!!!
Успехов Виталий в новом клубе!!!
ПС - Верните уже Шпалыча!
ПС - Верните уже Шпалыча!