«Реал» продаст Хамеса в «Атлетико» за 10-15 млн евро

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Атлетико», сообщает журналист Педро Паррадо.
По информации источника, трансфер состоится этим летом. «Матрасники» заплатят за 29-летнего колумбийского хавбека около 10-15 млн евро.
Ранее появлялась информация, что приобрести футболиста хотят ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
Беги, Хамес, беги и без оглядки при малейшей возможности. Годы их не вернуть!!!
Беги, Хамес, беги и без оглядки при малейшей возможности. Годы их не вернуть!!!
Может еще и увидим взлет Хамеса к новым высотам.
Может еще и увидим взлет Хамеса к новым высотам.