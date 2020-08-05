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«Реал» продаст Хамеса в «Атлетико» за 10-15 млн евро

сегодня, 13:37

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Атлетико», сообщает журналист Педро Паррадо.

По информации источника, трансфер состоится этим летом. «Матрасники» заплатят за 29-летнего колумбийского хавбека около 10-15 млн евро.

Ранее появлялась информация, что приобрести футболиста хотят ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 22:30, ред.
Малопонятно зачем Хамес матрасам, у них в средней линии полно игроков, он что будет выдавливать Коке, Сауля или Фелиша из основы, скорее всего на скамеечке снова он осядет у Симеоне. Хамес это 10-ка, что бы он заиграл хорошо ему нужна основа надолго и что бы пасы команда ему в основном отдавала, а он раздавал дальше. В первом сезоне в Реале у Анчи колумбиец выглядел весьма хорошо, потом Зидан давал ему все меньше и меньше матчей, 15 млн просто мало за капитана сборной колумбии, кстати по стате когда он играл хотя бы матчей более 20-ти в чемпе, он опережает Крооса по очкам, который в этом победном сезоне набрал всего лишь 4+5 и снова не впечатлил с этой стороны, у Модрича и то больше хотя он провел на 4 матча меньше.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 21:21
Не совсем так. Играл , но отдачи было мало, потом стал на замену выходить, вот тогда и начал похныкивать. Надо было сразу уходить, но это же Реал, как сразу уйдешь??? Черышев вон тоже сколько цеплялся, а не вышло, так и тут.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 20:35
Зачем отдавать в тот же чемпинат, тем более есть интерес из АПЛ?! Логику не вижу. Хамес усилит матрас
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:13
Как в Реале сразу не задалось если он полтора года был основным игроком ?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:51
Там без разницы, что 10 млн., что 15 млн. - копейки.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:44
лучше же сидеть на лавочке,и ныть про то что хочешь очень играть)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:43
Явно не под кАтлетов игрок.
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 14:19
У атлетов надо почти весь матч в обороне пахать. Не представляю такую ленивую "десятку" в этом клубе с их антифутболом.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 14:12
Что за ценник?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:53
Блестяще начинал парень свою карьеру, но потом что то пошло не так. А если учесть , что в Реале сразу не заладилось , надо было сменить команду намного раньше. Ведь ждать своего звездного часа можно до конца карьеры. Но так к сожалению бывает часто. Много талантов сверкнувши в начале карьеры , затем просто пропадают. Времени у Хамеса осталось не так уж много и надо его использовать правильно.
Может еще и увидим взлет Хамеса к новым высотам.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:50, ред.
Реал продавал Хамеса, впрочем, как и Бэйла, неоднократно, но,"воз и ныне там". Но Хамесу надо не просто уходить из Реала, а убегать... Зидан -это надолго...!!! А Зидан, мягко говоря, особой симпатии к Хамесу не испытывает, и это уже не является ни для кого секретом.

Беги, Хамес, беги и без оглядки при малейшей возможности. Годы их не вернуть!!!
Louie
Louie
сегодня в 13:44
Очень низкая цена, здесь даже Спартак может за него побороться)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:41
Почти даром!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:41
Хотя трансферная стоимость составляет 32 лямов...но конфликт с Зизи похоже сделал свое дело....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:40
Что ж поиграл Реал поиграй за Атлетико.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:38
Цена какая то непонятная....
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