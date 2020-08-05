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Бранислав Иванович: «Вероятно, я продолжу свою карьеру в „Эвертоне“»

сегодня, 10:05

Бывший защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович подтвердил, что близок к подписанию контракта с «Эвертоном».

Я, вероятно, продолжу свою карьеру в «Эвертоне». Получил от них хорошее предложение. Посмотрим, как все обернется.

«Црвена Звезда»? Мне пока не поступало предложений от них. Если предложение будет, я рассмотрю его, но пока о переезде в Белград не думаю.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:15
А ведь мог ещё одну медальку кабинетную повесить.
Единственный игрок в истории футбола, которого не удалили за три желтых
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 18:44
Удачи,Бано!!!Топ-футболист.Жаль уходит из России.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 17:41
Ответ прост,Иванович сам этого не хотел.Чего тут непонятного?
bacek15
bacek15
сегодня в 16:48
Иваныч, ты чё ушёл из Зенита? Скажи честно.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 16:38
Не ужели и в Сочи не пригласили? Прям беда, докатился до эвертона.
blitz
blitz ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 16:03
    Kresi frok
    Kresi frok
    сегодня в 14:55
    На повышение пошел. Из грязи в князи аха))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:36
    Вовремя соскочил.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 13:25
    Да после трубы ты этот Эвертон поди и купить можешь))
    нефтегаз
    нефтегаз
    сегодня в 12:50
    денег из госказны нагреб,теперь можно отвалить
    Grey33
    Grey33 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 12:35
    Нашли замену помоложе, плюс сам Иванович хотел вернуться в АПЛ.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:21, ред.
    Если человек может играть в не самом слабом английском клубе (уровень АПЛ несопоставим с уровнем РПЛ), почему тогда "Зенит" не продлил с ним контракт хотя бы ещё на один год, непонятно. В ЛЧ Иванович очень бы помог команде.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 11:51
    Бывшего бомжа сладость привлекать будет вечно.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 11:49
    Повезло! В 36 после мутной, коррупционной возни в РПЛ, снова окунуться в атмосферу большого футбола и поиграть в топ лиге против топ команд!
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 11:06
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      сегодня в 11:03
      Эвертон - это значит прощай еврокубки
      Louie
      Louie
      сегодня в 11:01
      Какой ещё Белград, надо продолжать играть в лучшей лиге планеты.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      сегодня в 10:56
      Хорошее продолжение карьеры.
      MNU
      MNU
      сегодня в 10:42
      Пускай продолжает карьеру.Он заслуженный ветеран.уважение надо иметь
      Lao-Dzi
      Lao-Dzi
      сегодня в 10:35
      Удачи Ивановичу в новой команде!
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
      сегодня в 10:30
      Теперь хоть в футбол поиграет,а не дурака будет валять как в СПБ!
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      сегодня в 10:25
      Все правильно. Обеспечил семью на два поколения вперед - теперь можно и в футбик погонять аххах.
      kotmyshka
      kotmyshka
      сегодня в 10:22
      Удачи!
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 10:21
      Хороший игрок!
      particular
      particular
      сегодня в 10:21, ред.
      Достойный игрок, полезный наёмник... Солидный и неконфликтный... Браво, Бра!
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 10:20
      Иванович на своих плечах вытащил Зенит в ЛЧ, а его променяли на накого-то лаврушу. Неблагодарные.
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 10:20
      Дерзайте
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 10:17
      Нормальные игроки бегут из Зенита , Бруну Алвеш тоже сбежал !
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 10:14
      5 млн получал в Зените ,чего не хватало ?
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 10:12
      Успехов в новом футбольном клубе !!!
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