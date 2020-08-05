Бранислав Иванович: «Вероятно, я продолжу свою карьеру в „Эвертоне“»

Бывший защитник и капитан «Зенита» подтвердил, что близок к подписанию контракта с «Эвертоном».

Я, вероятно, продолжу свою карьеру в «Эвертоне». Получил от них хорошее предложение. Посмотрим, как все обернется.

«Црвена Звезда»? Мне пока не поступало предложений от них. Если предложение будет, я рассмотрю его, но пока о переезде в Белград не думаю.