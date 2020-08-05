«Боруссия» не намерена снижать цену за Санчо. МЮ не готов платить €120 млн

Переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» находится на грани срыва, утверждает The Telegraph.
По информации источника, немецкий клуб не собирается идти на уступки МЮ и снижать цену со 120 млн евро за игрока. В Манчестере считают такую цену неприемлемой на фоне кризиса вызванного пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.
Однако отмечается, что МЮ продолжит переговоры с «Боруссией» и надеется подписать 20-летнего игрока этим летом.
В минувшем сезоне Бундеслиги Санчо был признан одним из лучших футболистов.
Но думаю они не купят его (может быть я ошибаюсь) либо он ещё на год останется в Боруссии или Челси его перехватит как в случае с Вернером.Может возьмут Грилиша, Дембеле (Лион) и Мэддисона . Хотя я не понимаю зачем МЮ нужен Грилиш когда на этой позиции уже есть Фернандеш .
Но думаю они не купят его (может быть я ошибаюсь) либо он ещё на год останется в Боруссии или Челси его перехватит как в случае с Вернером.Может возьмут Грилиша, Дембеле (Лион) и Мэддисона . Хотя я не понимаю зачем МЮ нужен Грилиш когда на этой позиции уже есть Фернандеш .
Вудворд через своих карманных журналюг решил надавить на борусию , но , по традиции , ничего этим не добьется .
МЮ заплатит полную сумму за него .
Вудворд через своих карманных журналюг решил надавить на борусию , но , по традиции , ничего этим не добьется .
МЮ заплатит полную сумму за него .