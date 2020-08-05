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«Боруссия» не намерена снижать цену за Санчо. МЮ не готов платить €120 млн

сегодня, 08:20

Переход полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» находится на грани срыва, утверждает The Telegraph.

По информации источника, немецкий клуб не собирается идти на уступки МЮ и снижать цену со 120 млн евро за игрока. В Манчестере считают такую цену неприемлемой на фоне кризиса вызванного пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.

Однако отмечается, что МЮ продолжит переговоры с «Боруссией» и надеется подписать 20-летнего игрока этим летом.

В минувшем сезоне Бундеслиги Санчо был признан одним из лучших футболистов.

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Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
сегодня в 21:02, ред.
Это конечно было бы реальным усилением для МЮ .
Но думаю они не купят его (может быть я ошибаюсь) либо он ещё на год останется в Боруссии или Челси его перехватит как в случае с Вернером.Может возьмут Грилиша, Дембеле (Лион) и Мэддисона . Хотя я не понимаю зачем МЮ нужен Грилиш когда на этой позиции уже есть Фернандеш .
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 18:05
Если сильно хотят, пусть платят
dok66
dok66
сегодня в 15:57
Цена конечно зашкаливает . Но по всем логикам Боруссия ведет себя очень правильно
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 14:59
Идет психологическое давление с обеих сторон.... Как никак 120 лямов на кону.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:06
все правильно делает Боруссия, богатые клубы надо доить по полной
Gelious
Gelious ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
сегодня в 09:42
Скорее, не хотят
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 09:31
МЮ жаднечает и упустит опять хорошего игрока как Холанда. Вместо Санчо возьмут по дешовке еще кого небудь из Китая.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:20
Заплатит МЮ...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:12
Заплатим все 120 но 3 транзакциями и будут бонусы, сейчас самое время его брать пока остальные не могут его позволить
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 08:51
МЮ заберет его , контракт согласован , почти все детали платежей тоже .
Вудворд через своих карманных журналюг решил надавить на борусию , но , по традиции , ничего этим не добьется .
МЮ заплатит полную сумму за него .
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:43
Сумма конечно страшная по нынешнем временам.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:35
Что такого великого сделал этот 20-ти летний пацан, что бы за него выкладывать такие безумные деньги?
dzvinka
dzvinka
сегодня в 08:33
    particular
    particular
    сегодня в 08:27
    Нынче нет неприемлемых цен... Задумчивых могут опередить агрессивные..:)
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:21
    Ну значит и не договорятся.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 08:20
    Снизят.
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