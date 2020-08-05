«Боруссия» не намерена снижать цену за Санчо. МЮ не готов платить €120 млн

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сегодня, 08:20

Переход полузащитника дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» находится на грани срыва, утверждает The Telegraph.

По информации источника, немецкий клуб не собирается идти на уступки МЮ и снижать цену со 120 млн евро за игрока. В Манчестере считают такую цену неприемлемой на фоне кризиса вызванного пандемией коронавируса и приостановкой чемпионата.

Однако отмечается, что МЮ продолжит переговоры с «Боруссией» и надеется подписать 20-летнего игрока этим летом.

В минувшем сезоне Бундеслиги Санчо был признан одним из лучших футболистов.